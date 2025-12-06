Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Ζακύνθου από τον θάνατο ενός 2χρονου αγοριού στο χωριό Άγιος Λέοντας, μετά από άγρια επίθεση που δέχτηκε από τον οικογενειακό τους σκύλο, ράτσας πίτμπουλ.

Ο πατέρας του παιδιού, συντετριμμένος, περιέγραψε στον Alpha: «Με φώναξε η μικρή μου κόρη και έτρεξα γρήγορα. Αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου». Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι γονείς είχαν φύγει για να αγοράσουν προμήθειες και όταν επέστρεψαν, ο μικρός είχε απομακρυνθεί και κατευθύνθηκε προς το δέντρο όπου ήταν δεμένο το πίτμπουλ, το οποίο του επιτέθηκε προκαλώντας σοβαρά τραύματα.

«Ο σκύλος ήταν αδέσποτος, τον πήραμε για να μην τον κακομεταχειριστούν στο χωριό. Το πήρα εγώ για να έχει ένα σπίτι και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Με κοίταξε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του», πρόσθεσε ο πατέρας.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να το επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Οι αρμόδιες Αρχές έχουν κινητοποιηθεί για να διερευνήσουν τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ οι γονείς κρατούνται, προκαλώντας σοκ και θλίψη στην τοπική κοινωνία.