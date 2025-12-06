Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ζακύνθου ένα παιδάκι 18 μηνών από επίθεση του πιτμπουλ της οικογένειας, στο χωριό Άγιος Λέοντας στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ermisnews, το παιδί φέρει τραύματα από δαγκώματα σε διάφορα σημεία του σώματός του, συμπεριλαμβανομένου και του λαιμού.

Advertisement

Advertisement

Ο πατέρας του παιδιού ηλικίας 18 μηνών είναι αλβανικής καταγωγής, ενώ η μητέρα του είναι Βρετανίδα και οι δύο τους διαμένουν εδώ και χρόνια στο νησί της Ζακύνθου.

Το άτυχο παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς, κατέληξε.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από το γεγονός, και οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για να διερευνήσουν τις συνθήκες της επίθεσης.