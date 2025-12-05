Η Άνα Ιβάνοβιτς, άλλοτε κορυφαία τενίστρια στον κόσμο και ο Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ, ο πρώην μέσος της Μπάγερν Μονάχου, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ζευγάρια στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού, έβαλαν οριστικό τέλος στην σχέση τους, καθώς η Ιβάνονβιτς ζήτησε διαζύγιο.

Σύμφωνα με την γερμανική BILD, ο δικηγόρος της Ιβάνοβιτς υποστήριξε ότι υπήρχαν σοβαρά «αγεφύρωτα» προβλήματα στην σχέση της πρώην τενίστριας με τον Σβάινσταϊγκερ. Εκείνη φαίνεται πως ζει πλέον στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, στην Ισπανία, μαζί με τους τρεις γιους του ζευγαριού, έχοντας ζητήσει διατροφή.

Advertisement

Advertisement

Η είδηση για τον χωρισμό τους προκάλεσε εντύπωση σε φίλους και γνωστούς, που χαρακτήριζαν το ζευγάρι ως το «πιο αγαπημένο όλων των εποχών», ωστόσο η πραγματικότητα μοιάζει να διαφέρει σημαντικά, καθώς ο λόγος φαίνεται πως είναι μία «μυστηριώδης» ξανθιά γυναίκα, με το όνομα Σίλβια.

Η πρώτη γνωριμία, ο γάμος και το διαζύγιο

Όσοι γνωρίζουν το ζευγάρι κάνουν λόγο για «έρωτα με την πρώτη ματιά», σε μία περίοδο, το 2014, όπου ο Σβάινσταϊγκερ βίωνε μία από τις καλύτερες στιγμές της ποδοσφαιρικής του καριέρας, την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Εθνική Γερμανίας.

Ο Σβάινσταϊγκερ, μιλώντας σε παλαιότερη συνέντευξη στην BILD, είχε πει ότι δεν ήταν καλός τότε στα αγγλικά και απλώς παρακολουθούσε την Άνα να μιλάει. «Ήμουν επιφυλακτικός γιατί έβλεπα τι ερχόταν. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Νιώθεις αυτές τις ξεχωριστές στιγμές και τις αναγνωρίζεις όταν κοιτάξεις βαθιά στα μάτια κάποιου». Λίγο καιρό μετά την πρώτη γνωριμία, ο ποδοσφαιριστής γονάτισε μπροστά στην Ιβάνοβιτς, η οποία είπε αμέσως το πολυπόθητο «ναι» σε μία πρόταση γάμου που έγινε σε ιδιωτικό πάρκο στο Λονδίνο.

«Υπάρχουν μικρά πάρκα στο Λονδίνο που είναι προσβάσιμα μόνο στους κατοίκους κι εγώ νοίκιασα κρυφά ένα από αυτά. Μάλιστα, ήταν αυτό που εμφανίζεται στην ταινία “Το Μια βραδιά στο Νότινγκ Χιλ”. Ήξερα ότι η Άνα ήταν περίεργη όταν είδε την πόρτα του πάρκου μισάνοιχτη. Οπότε της είπα: “Πάμε να δούμε μέσα τι έχει;”. Μπήκαμε κι εκεί της ζήτησα να με παντρευτεί», ανέφερε ο Σβάινσταϊγκερ.

Ωστόσο, στις αρχές του 2025 άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορες φήμες για κρίση στην σχέση τους και για ένα τρίτο πρόσωπο που φαίνεται πως έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ο γάμος του ζευγαριού άρχισε να δοκιμάζεται από την απουσία του Σβάινσταϊγκερ, ο οποίος ταξίδευε συνεχώς για επαγγελματικούς λόγους.

Advertisement

Αντίθετα, η Ιβάνοβιτς έμενε στο σπίτι της οικογένειας στο Βελιγράδι με τα τρία τους παιδιά. Σύμφωνα με την Bild, η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού ήταν κατά την διάρκεια του Laver Cup στον Σεπτέμβριο του 2024.

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν το τελευταίο διάστημα, «έπιασαν» τον γερμανό να χαλαρώνει σε παραλία με μια παντρεμένη γυναίκα, ονόματ Σίλβια, την οποία αγκάλιαζε και φιλούσε. Η συγκεκριμένη γυναίκα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κατάγεται από την Βουλγαρία, όπου διαμένει πλέον ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής.

Advertisement

Πλέον, η Ιβάνοβιτς η οποία αποσύρθηκε το 2016 και έχει κερδίσει το Roland Garros το 2008, έχει καταθέσει επίσημη αίτηση για διαζύγιο, μετά από εννέα χρόνια γάμου, με την πλευρά του πρώην ποδοσφαιριστή της Μπάγερν Μονάχου να αρνείται να σχολιάσει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Ιβάνοβιτς δεν σχολιάζουν ιδιωτικές υποθέσεις.

(Με πληροφορίες από BILD)

Advertisement