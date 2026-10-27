Η μελέτη αναδεικνύει έναν ιδιαίτερα σημαντικό κίνδυνο: ακόμη και όταν η τεχνητή νοημοσύνη δεν χρησιμοποιείται με σκοπό την παραπλάνηση, τα λάθη που περιλαμβάνονται στις απαντήσεις της μπορούν να επηρεάσουν όσα συγκρατούμε στη μνήμη μας.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Επιστημονικές έρευνες του MIT αναδεικνύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει ψευδείς αναμνήσεις μέσω τροποποιημένων εικόνων, βίντεο και παραπλανητικών πληροφοριών.

Οι συμμετέχοντες σε πειράματα εμφάνισαν σημαντικά αυξημένα ποσοστά λανθασμένων αναμνήσεων, εκφράζοντας μάλιστα μεγαλύτερη βεβαιότητα για την ακρίβεια των ψευδών γεγονότων.

Η χρήση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης σε συνομιλίες ή η ανάγνωση ανακριβών περιλήψεων μπορεί να αλλοιώσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ανακαλούν πραγματικά περιστατικά.

Τα ευρήματα αυτά εγείρουν προβληματισμούς για την αξιοπιστία της ανθρώπινης μνήμης σε κρίσιμους τομείς, όπως οι μαρτυρικές καταθέσεις και οι αστυνομικές έρευνες.

Αν και οι μελέτες διεξήχθησαν σε ελεγχόμενο πλαίσιο, υπογραμμίζουν την ανάγκη για προσοχή στη χρήση ψηφιακών εφαρμογών που διαχειρίζονται και ανακαλούν πληροφορίες για το παρελθόν.

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Πόσο βέβαιοι μπορούμε να είμαστε ότι ένα γεγονός που θυμόμαστε συνέβη πραγματικά; Η μνήμη δεν λειτουργεί σαν μια πιστή καταγραφή του παρελθόντος. Κάθε φορά που ανακαλούμε μια εμπειρία, ο εγκέφαλός μας ανασυνθέτει τις πληροφορίες που έχει διατηρήσει, αφήνοντας περιθώρια για παραλείψεις, παραμορφώσεις και λανθασμένες αναμνήσεις.

Τώρα, επιστημονικές έρευνες αναδεικνύουν έναν νέο παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει αυτή τη διαδικασία: την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως επισημαίνει πρόσφατο δημοσίευμα της Washington Post, εικόνες που έχουν τροποποιηθεί ψηφιακά, αλλά και συνομιλίες με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν υπό ορισμένες συνθήκες να μας οδηγήσουν να θυμόμαστε λεπτομέρειες που δεν υπήρξαν ποτέ.

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Όταν μια εικόνα αλλάζει την ανάμνηση

Σε μελέτη του MIT, που δημοσιεύθηκε το 2025 στο πλαίσιο του συνεδρίου CHI για την αλληλεπίδραση ανθρώπου και υπολογιστή, συμμετείχαν 200 εθελοντές. Οι ερευνητές τούς παρουσίασαν φωτογραφίες από διαφορετικές περιστάσεις και στη συνέχεια χώρισαν τους συμμετέχοντες σε τέσσερις ομάδες.

Ανάλογα με την ομάδα, οι εθελοντές είδαν ξανά τις αρχικές φωτογραφίες, εικόνες τροποποιημένες με τεχνητή νοημοσύνη ή βίντεο που είχαν δημιουργηθεί από τις εικόνες αυτές.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ψηφιακές παρεμβάσεις μπορούσαν να επηρεάσουν τη μνήμη τους. Μάλιστα, όσοι παρακολούθησαν βίντεο που είχαν δημιουργηθεί από τροποποιημένες φωτογραφίες εμφάνισαν περίπου διπλάσιες ψευδείς αναμνήσεις σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Ακόμη πιο αξιοσημείωτο ήταν ότι οι συμμετέχοντες αυτοί εξέφραζαν μεγαλύτερη βεβαιότητα για την ακρίβεια των λανθασμένων αναμνήσεών τους.

Μπορεί μια συνομιλία να μας παραπλανήσει;

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Μια άλλη έρευνα της ίδιας επιστημονικής ομάδας εξέτασε τι συμβαίνει όταν η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει να θέσει ερωτήσεις σε ανθρώπους που έχουν παρακολουθήσει ένα περιστατικό.

Η επιστήμη γνωρίζει εδώ και δεκαετίες ότι οι αναμνήσεις μπορούν να επηρεαστούν από μεταγενέστερες πληροφορίες.

Στο πείραμα συμμετείχαν 200 άτομα, τα οποία είδαν βίντεο με ένα υποθετικό έγκλημα και στη συνέχεια απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με όσα είχαν παρακολουθήσει.

Ορισμένοι συνομιλούσαν με ένα σύστημα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο περιλάμβανε στις ερωτήσεις του παραπλανητικές πληροφορίες.

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Σε αυτή την ομάδα καταγράφηκαν περισσότερες από τριπλάσιες ψευδείς αναμνήσεις αμέσως μετά τη συνομιλία, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Το 36,4% των απαντήσεων των συμμετεχόντων στην ομάδα του συστήματος παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης επηρεάστηκε από τις παραπλανητικές ερωτήσεις.

Το εύρημα έχει ιδιαίτερη σημασία για περιπτώσεις στις οποίες η ακρίβεια της μνήμης είναι κρίσιμη, όπως οι μαρτυρικές καταθέσεις και οι αστυνομικές έρευνες.

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Ο κίνδυνος κρύβεται και στις περιλήψεις

Μια νεότερη έρευνα, που δημοσιοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026, εξέτασε έναν ακόμη τρόπο με τον οποίο μπορεί να επηρεαστεί η ανθρώπινη μνήμη.

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν βίντεο με ένα τροχαίο ατύχημα και στη συνέχεια διάβασαν μια περίληψή του, η οποία είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

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Όσοι διάβασαν μια περίληψη που περιείχε παραπλανητικές πληροφορίες δυσκολεύτηκαν περισσότερο να ανακαλέσουν σωστά το αρχικό περιστατικό, σε σύγκριση με όσους είχαν διαβάσει μια ακριβή περιγραφή.

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Η μελέτη αναδεικνύει έναν ιδιαίτερα σημαντικό κίνδυνο: ακόμη και όταν η τεχνητή νοημοσύνη δεν χρησιμοποιείται με σκοπό την παραπλάνηση, τα λάθη που περιλαμβάνονται στις απαντήσεις της μπορούν να επηρεάσουν όσα συγκρατούμε στη μνήμη μας.

Γιατί η μνήμη μας είναι τόσο ευάλωτη;

Η επιστήμη γνωρίζει εδώ και δεκαετίες ότι οι αναμνήσεις μπορούν να επηρεαστούν από μεταγενέστερες πληροφορίες. Μια παραπλανητική ερώτηση, μια ανακριβής περιγραφή ή μια εικόνα που παρουσιάζεται ως αυθεντική είναι δυνατόν να μεταβάλουν τον τρόπο με τον οποίο θυμόμαστε ένα γεγονός.

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Η τεχνητή νοημοσύνη προσθέτει μια νέα διάσταση σε αυτό το φαινόμενο, καθώς μπορεί να δημιουργεί ιδιαίτερα πειστικές εικόνες, αφηγήσεις και συνομιλίες, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται απαραίτητα στην πραγματικότητα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αλλοιώνει τη μνήμη μας. Οι μέχρι σήμερα έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες και δεν αποδεικνύουν ότι οι επιδράσεις αυτές εμφανίζονται αναπόφευκτα στην καθημερινή ζωή.

Ωστόσο, τα ευρήματα θέτουν ένα ουσιαστικό ερώτημα για το μέλλον: καθώς αναθέτουμε ολοένα συχνότερα στις ψηφιακές εφαρμογές να καταγράφουν, να συνοψίζουν και να ανακαλούν πληροφορίες για λογαριασμό μας, πόσο εύκολα θα μπορούσε μια ανακριβής ψηφιακή εκδοχή του παρελθόντος να γίνει μέρος της προσωπικής μας μνήμης;

Με πληροφορίες από Washington Post, MIT Media Lab, Arxiv.org