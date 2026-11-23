Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι εταιρείες καταναλωτικών αγαθών χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να περιορίσουν το ύψος των εκπτώσεων κατά την περίοδο της Black Friday.

Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης αναλύουν δεδομένα αγοράς ώστε οι επιχειρήσεις να υπολογίζουν το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό έκπτωσης για τη διατήρηση των κερδών.

Η Εθνική Ομοσπονδία Λιανικού Εμπορίου επισημαίνει ότι η αύξηση των εορταστικών πωλήσεων οφείλεται κυρίως στον πληθωρισμό και όχι στην αυξημένη κατανάλωση.

Εταιρείες από διάφορους κλάδους του λιανεμπορίου υιοθετούν τη δυναμική τιμολόγηση, αποφεύγοντας τις μεγάλες μειώσεις τιμών που χαρακτήριζαν τον θεσμό στο παρελθόν.

Η χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση των τιμών εγείρει νομικά και ηθικά ερωτήματα σχετικά με τη δυναμική προσαρμογή τους στην αγορά.

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Με σύμμαχο την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), οι εταιρείες καταναλωτικών αγαθών επιδιώκουν να μειώσουν τις προσφορές για την Black Friday, με σκοπό να προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους τους εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων.

Μικρότερες εκπτώσεις φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη στη φετινή Black Friday

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται στελέχη πέντε εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού AI, οι αλγόριθμοι επιτρέπουν πλέον στις επιχειρήσεις να υπολογίζουν με ακρίβεια το ελάχιστο δυνατό ποσοστό έκπτωσης που απαιτείται για να κινηθεί η αγορά, προστατεύοντας έτσι τα περιθώρια κέρδους τους.

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🔊 Their tools do show that retailers have been over-discounting, that there’s actually opportunity for them to scale back the depth of a discount.’ @danielledkaye talks about how AI is changing the Black Friday deals game, on Reuters World News https://t.co/DwoNutWODE https://t.co/XEJtfQwxWD — Reuters (@Reuters) November 23, 2026

Οι οικονομικές συγκυρίες είναι απαιτητικές για τους Αμερικανικούς καταναλωτές, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με αυξημένο κοστός ζωής, πληθωρισμό και αυξήσεις τιμών λόγω δασμών, ενισχύοντας τη δυσαρέσκεια έναντι στην πολιτική Τραμπ, κάτι που φάνηκε από το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί επικράτησαν στις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές.

Την ίδια ώρα όμως οι εταιρείες και τα brands στον χώρο του λιανεμπορίου και άλλων υπηρεσιών αντιμετωπίζουν και αυτοί σημαντικές οικονομικές προκλήσεις.

Την ίδια ώρα όμως οι εταιρείες και τα brands στον χώρο του λιανεμπορίου και άλλων υπηρεσιών αντιμετωπίζουν και αυτοί σημαντικές οικονομικές προκλήσεις. Με την Εθνική Ομοσπονδία Λιανικού Εμπορίου (NRF) να εκτιμά ότι η προβλεπόμενη αύξηση των εορταστικών πωλήσεων κατά 4,2% (άνω του 1 τρισ. δολαρίων) οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στον πληθωρισμό του 3,7% και όχι στην αύξηση του όγκου αγορών, τα περιθώρια ελιγμών στενεύουν. Έτσι, η Black Friday —ένας θεσμός παραδοσιακά συνυφασμένος με τις μεγάλες ευκαιρίες— αναμένεται φέτος να προσφέρει αισθητά μικρότερα «ψαλίδια» στις τιμές.

Πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι των τιμών

Τα συστήματα μηχανικής μάθησης (machine learning) επεξεργάζονται και συνθέτουν σε πραγματικό χρόνο έναν τεράστιο όγκο δεδομένων: ιστορικό πωλήσεων, επίπεδα αποθεμάτων, τιμολογιακή πολιτική των ανταγωνιστών, ακόμη και τις καιρικές συνθήκες. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν είναι συχνά κοινό: οι επιχειρήσεις μπορούν να περιορίσουν τις εκπτώσεις χωρίς να πλήξουν τη ζήτηση.

Όπως εξηγεί ο Πρασάντ Αγκραουάλ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας λογισμικού Impact Analytics —στην πελατεία της οποίας ανήκει η Gap—, τα εργαλεία αυτά δείχνουν ότι «χρειάζονται λιγότερες προωθητικές ενέργειες, για μικρότερο χρονικό διάστημα και σε λιγότερα προϊόντα». Στο ίδιο μήκος κύματος, λογισμικό της Kapnova έπεισε έναν κολοσσό καλλυντικών να περιορίσει τη φετινή έκπτωση της Black Friday σε ένα προϊόν περιποίησης από το 40% στο 30%.

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Black Friday (Reuters)

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στα αθλητικά είδη, όπου έρευνα της Centric Market Intelligence έδειξε ότι, παρότι αυξήθηκαν τα προϊόντα σε προσφορά, η μέση έκπτωση υποχώρησε (για παράδειγμα, από 36% σε 32% στα αθλητικά μπουστάκια).

Η τάση αυτή διαπερνά ολόκληρο το φάσμα της αγοράς, αν και ελάχιστες εταιρείες παραδέχονται ανοιχτά τη χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων. Σύμφωνα με τους παρόχους λογισμικού (όπως οι First Insight, Anaplan και Sparkbox), αλγόριθμους τιμολόγησης χρησιμοποιούν από αλυσίδες χαμηλού κόστους όπως η Family Dollar, αθλητικά brands όπως η Under Armour και η New Balance, μέχρι και οίκοι υψηλής ραπτικής και πολυτελείας, όπως οι Tiffany, Dolce & Gabbana και Yves Saint Laurent.

«Ενώ τα ανθρώπινα στελέχη μπορεί να μπουν στον πειρασμό να ρίξουν κατακόρυφα τις τιμές για να ξεφορτωθούν παλιό απόθεμα, το λογισμικό AI έχει την αυτοπεποίθηση να διατηρήσει την ψυχραιμία του όταν αρκεί μια μικρότερη έκπτωση», επισημαίνει η Λίντσεϊ Φίσερ, συνιδρύτρια της Sparkbox, προσθέτοντας πως, αν η διαδικασία γίνει σωστά, οι καταναλωτές δεν θα αντιληφθούν καν την παρέμβαση.

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Ηθικά διλήμματα

Η διείσδυση της τεχνολογίας είναι πλέον μετρήσιμη, καθώς έρευνα της συμβουλευτικής Simon-Kucher δείχνει ότι το 33% των επιχειρήσεων αξιοποιεί την AI για την πρόβλεψη της ζήτησης και το 28% για τη βελτιστοποίηση τιμών σε πραγματικό χρόνο.

Ωστόσο, η πρακτική αυτή εγείρει αντιδράσεις και ερωτήματα. Παρότι μεγάλες αλυσίδες, όπως η Walmart και η Target, διαβεβαιώνουν ότι αποφεύγουν την «εξατομικευμένη τιμολόγηση» (διαφορετική τιμή ανά χρήστη) —μια πρακτική που αρκετές αμερικανικές πολιτείες επιχειρούν ήδη να περιορίσουν νομοθετικά—, οι ειδικοί προειδοποιούν. Όπως τονίζει η Σοφία Σέρα, πρώην σύμβουλος της McKinsey, η «δυναμική τιμολόγηση» που προσαρμόζει τις τιμές ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς βρίσκεται «μόλις ένα βήμα μακριά» από την εξατομικευμένη, δημιουργώντας ένα νομικό και ηθικό κενό το οποίο οι ρυθμιστικές αρχές καλούνται ακόμη να καλύψουν.

Πηγή: Reuters

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