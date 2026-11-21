Black Friday Προσφορές στα καταστήματα ΔΕΗ σε περισσότερα από 3.000 προϊόντα

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα εμπορικά καταστήματα δύνανται να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της περιόδου που ακολουθεί τη Black Friday.

Το επιτρεπόμενο ωράριο λειτουργίας ορίζεται από τις 11:00 έως τις 20:00, με κάθε επιχείρηση να αποφασίζει ελεύθερα για το άνοιγμά της.

Οι καταναλωτές οφείλουν να ελέγχουν τις ανακοινώσεις των καταστημάτων, καθώς το ωράριο ενδέχεται να διαφέρει ανάμεσα σε πολυκαταστήματα και μικρότερες επιχειρήσεις.

Οι έμποροι υποχρεούνται να αναγράφουν ευκρινώς τις παλιές και τις νέες τιμές, ενώ για παραπλανητικές πρακτικές προβλέπονται αυστηρά οικονομικά πρόστιμα.

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν τη συγκεκριμένη ημέρα δικαιούνται υποχρεωτικά μία επιπλέον ημέρα ανάπαυσης εντός της ίδιας εβδομάδας.

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Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να είναι ανοιχτά την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ. Είναι η Κυριακή μετά τη Black Friday, που φέτος πέφτει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Η λειτουργία είναι προαιρετική, οπότε δεν θα ανοίξουν όλα τα μαγαζιά.

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Τι ώρα ανοίγουν τα καταστήματα την Κυριακή

Το πλαίσιο επιτρέπει λειτουργία από 11:00 έως 20:00. Τα εμπορικά κέντρα, τα πολυκαταστήματα και οι μεγάλες αλυσίδες ορίζουν το δικό τους ωράριο μέσα σε αυτά τα όρια. Τα μικρότερα καταστήματα αποφασίζουν μόνα τους αν θα ανοίξουν και ποιες ώρες.

Στη Θεσσαλονίκη ο Εμπορικός Σύλλογος προτείνει ωράριο από 11:00 έως 18:00.

Θα είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ;

Δεν θα ανοίξουν απαραίτητα όλα τα σούπερ μάρκετ, και το ωράριο μπορεί να διαφέρει ακόμη και ανάμεσα σε καταστήματα της ίδιας αλυσίδας.

Οι αλυσίδες συνήθως ανακοινώνουν το ωράριό τους λίγες ημέρες πριν. Ελέγξτε τη σελίδα του καταστήματος της γειτονιάς σας πριν ξεκινήσετε.

Πότε είναι η Black Friday και η Cyber Monday 2026

Black Friday: Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα: 29 Νοεμβρίου 2026

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Cyber Monday: Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, κυρίως με προσφορές στα ηλεκτρονικά καταστήματα



Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές στις προσφορές

Στα προϊόντα πρέπει να φαίνονται καθαρά τόσο η παλιά όσο και η νέα, μειωμένη τιμή. Όταν διαφημίζεται ποσοστό έκπτωσης, πρέπει να αναγράφεται εμφανώς μέσα στο κατάστημα. Δεν επιτρέπεται να βγαίνουν σε προσφορά είδη που ξεπερνούν το 50% των προϊόντων του καταστήματος.

Για παραπλανητικές προσφορές προβλέπεται πρόστιμο 1% του ετήσιου τζίρου, με ελάχιστο τα 10.000 ευρώ.

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους

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Όσοι εργαστούν την Κυριακή δικαιούνται υποχρεωτικά μία ημέρα ξεκούρασης σε άλλη εργάσιμη της ίδιας εβδομάδας.

Ποιες άλλες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Τον Δεκέμβριο τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά τις Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου 2026. Το αναλυτικό εορταστικό ωράριο θα ανακοινωθεί από τους εμπορικούς συλλόγους.





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