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Σκηνές απίστευτης έντασης εκτυλίχθηκαν σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στη Σιουδάδ ντελ Έστε της Παραγουάης, με καταναλωτές να σπρώχνονται, να διαπληκτίζονται και να πιάνονται στα χέρια διεκδικώντας τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές στις προσφορές της Black Friday 2026.

Χιλιάδες Βραζιλιάνοι ταξίδεψαν μέχρι την παραμεθόρια πόλη, περνώντας τη Γέφυρα της Φιλίας που συνδέει τις δύο χώρες, με στόχο να επωφεληθούν από τις μεγάλες εκπτώσεις. Σε ορισμένα προϊόντα, οι μειώσεις των τιμών έφταναν έως και το 70%.

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Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (19/11), είχαν σχηματιστεί μεγάλες ουρές έξω από εμπορικά καταστήματα, καθώς πλήθος κόσμου περίμενε να ανοίξουν οι πόρτες για να προλάβει τις προσφορές.

Milhares de brasileiros atravessaram a Ponte da Amizade para aproveitar a Black Friday em Ciudad del Este, no Paraguai. A abertura das lojas, na quinta-feira (19), foi marcada por filas, correria e disputas por produtos em promoção. Vídeos publicados nas redes sociais também… pic.twitter.com/t776mlyw1j November 20, 2026

Σπρωξίματα και καβγάδες για τις προσφορές

Την ένταση που επικράτησε στο εσωτερικό ενός καταστήματος ηλεκτρονικών ειδών αποτυπώνει βίντεο που δημοσίευσε το βραζιλιάνικο μέσο Veja.

Στα πλάνα, οι καταναλωτές εμφανίζονται να συνωστίζονται μπροστά στα προϊόντα, να σπρώχνουν ο ένας τον άλλον και να διαπληκτίζονται, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η κατάσταση ξεφεύγει, με τους πρωταγωνιστές να ανταλλάσσουν χτυπήματα.

Μεγάλη ζήτηση καταγράφεται για τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα και κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, προϊόντα που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των αγοραστών λόγω των σημαντικών μειώσεων στις τιμές τους.

Οι εικόνες από τη Σιουδάδ ντελ Έστε διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας τον ασυνήθιστο συνωστισμό και τις σκηνές έντασης που συνόδευσαν την έναρξη των εκπτώσεων.

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