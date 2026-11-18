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Ενόψει της Black Friday, ο Συνήγορος του Καταναλωτή και o εποπτευόμενος φορέας του, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος προτρέπουν τους καταναλωτές να προβαίνουν σε ασφαλείς και συμφέρουσες αγορές, τόσο στα φυσικά όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα, στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά. Η πίεση των «προσφορών περιορισμένης διάρκειας» δεν πρέπει να οδηγεί σε παρορμητικές αποφάσεις.

Προτείνονται 4 βασικά βήματα για τις αγορές Black Friday

– Ελέγξτε το προϊόν και το κατάστημα: Βεβαιωθείτε για τα χαρακτηριστικά και την τελική τιμή (μαζί με τα έξοδα αποστολής). Στις ηλεκτρονικές αγορές, ελέγξτε αν το e-shop αναγράφει επωνυμία, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και όρους συναλλαγής. Αποφύγετε ιστοσελίδες που αποκρύπτουν την ταυτότητά τους (π.χ. επαγγελματικά προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και δείχνουν αναξιόπιστες.

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– Εντοπίστε την πραγματική έκπτωση: Μην παρασύρεστε από τα μεγάλα ποσοστά. Βάσει νόμου, σε κάθε προσφορά πρέπει να αναγράφεται η χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες. Συγκρίνετε τις τιμές για να δείτε το πραγματικό όφελος.

– Προσέξτε την πληρωμή και την παράδοση: Ενημερωθείτε για τον χρόνο παράδοσης και προτιμήστε ασφαλείς τρόπους πληρωμής, χωρίς να δίνετε τραπεζικά στοιχεία σε ύποπτες σελίδες ή σε emails που λαμβάνετε από αγνώστους αποστολείς. Κρατήστε όλα τα αποδεικτικά (παραγγελίας, πληρωμής και επικοινωνίας) για να είστε καλυμμένοι σε περίπτωση προβλήματος.

– Ενημερωθείτε για το δικαίωμα επιστροφής: Στις αγορές από απόσταση (μέσω e-shop, τηλεφώνου κ.λπ.) έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή (εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων). Το κόστος επιστροφής επιβαρύνει τον καταναλωτή, για το οποίο ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει σχετική ενημέρωση στους όρους του. Προσοχή!! Στα φυσικά καταστήματα, η επιστροφή εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική της κάθε επιχείρησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ