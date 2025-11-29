Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Black Friday σε κατάμεστο εμπορικό κέντρο στη Σάντα Κλάρα στην Καλιφόρνια όταν άγνωστος άνοιξε πυρ.

Βίντεο και φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα έδειξαν έντρομους καταναλωτές να τρέχουν προς τις εξόδους του εμπορικού κέντρου Westfield Valley Fair Mall γύρω στις 17:40 τοπική ώρα, να κρύβονται πίσω από ρούχα και κούκλες στις βιτρίνες και να αναζητούν οποιοδήποτε σημείο για να καλυφθούν από τις σφαίρες.

Τρεις τραυματίες από τα πυρά στο εμπορικό κέντρο

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι τρία άτομα – ένας άνδρας, μια γυναίκα και μια 16χρονη έφηβη – διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα από σφαίρες, αλλά χωρίς να απειλούνται οι ζωές τους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας του Σαν Χοσέ, Σαρτζ. Χόρχε Γκαριμπάι, το περιστατικό δεν είχε ως στόχο ανυποψίαστους πολίτες, αλλά προκλήθηκε από διαπληκτισμό μεταξύ δύο ατόμων στο εμπορικό κέντρο Οι δύο γυναίκες τραυματίες θεωρούνται τυχαία θύματα.

Ο ύποπτος διέφυγε πριν φτάσουν οι αστυνομικοί και δεν έχει εντοπιστεί το όπλο, που χρησιμοποίησε.

«Ήταν ένα ανθρώπινο ποτάμι, ένα πραγματικό ποδοπάτημα»

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές αλλοφροσύνης μέσα στο εμπορικό κέντρο. Ο 23χρονος Σον Κουλασίνγκαμ, που είχε πάει για ψώνια με την οικογένειά του, δήλωσε ότι άκουσε έναν δυνατό κρότο και στη συνέχεια είδε «ένα ανθρώπινο ποτάμι» να ξεχύνεται προς κάθε κατεύθυνση.

«Το κτίριο σχεδόν έτρεμε, η αγωνία ήταν διάχυτη», είπε, ενώ διηγήθηκε πώς αυτός, η αδελφή και ο πατέρας του κρύφτηκαν σε ένα κατάστημα για περίπου 20 λεπτά.

Άλλοι πελάτες αναφέρουν ότι στριμώχτηκαν σε αποθήκες καταστημάτων, ανάμεσά τους και οικογένειες με μικρά παιδιά, ενώ το προσωπικό προσπαθούσε να τους καθησυχάσει. Σε βίντεο ακούγονται φωνές πανικού και άνθρωποι να ουρλιάζουν «πυροβολισμοί!».

Λίγο πριν τις 19:00 τοπική ώρα η αστυνομία σήμανε λήξη του συναγερμού. Μέχρι τότε, εκατοντάδες άνθρωποι έβγαιναν τρέχοντας από το εμπορικό κέντρο, γεμίζοντας τα πεζοδρόμια και μπλοκάροντας τους δρόμους γύρω από το συγκρότημα.

Αστυνομικά και πυροσβεστικά οχήματα είχαν αποκλείσει την περιοχή, ενώ οι αναφορές προς το κέντρο έκτακτης ανάγκης μιλούσαν για πολλαπλούς τραυματίες και για θραύσματα τζαμιών, καθώς και για ίχνη αίματος κοντά στο Macy’s, όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Ο δήμαρχος του Σαν Χοσέ, Ματ Μαχάν, εξέφρασε τη θλίψη του για το περιστατικό στο εμπορικό κέντρο, σημειώνοντας ότι οι Αρχές «θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να εντοπίσουν τον δράστη και να τον οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης».

Οι αστυνομικές δυνάμεις υπογραμμίζουν ότι το περιστατικό ήταν μεμονωμένο, ωστόσο καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή όσο συνεχίζεται η έρευνα.

