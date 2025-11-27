Η αυριανή ημέρα σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της Black Friday, μιας περιόδου που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από μεγάλες εκπτώσεις σε προϊόντα κάθε κατηγορίας, από τεχνολογία μέχρι και το χονδρικό εμπόριο.

Ωστόσο, δίπλα στη γνωστή «Μαύρη Παρασκευή» υπάρχει και η White Friday, μια ημέρα που, σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς, αποτελεί την «λευκή εκδοχή» της Black Friday. Πρόκειται ουσιαστικά για τη μεσανατολική παραλλαγή της καταναλωτικής αυτής γιορτής, η οποία μέσα σε δέκα χρόνια εξελίχθηκε σε μία από τις πιο σημαντικές περιόδους εκπτώσεων στην περιοχή.

Advertisement

Advertisement

Η «λευκή» αυτή εκδοχή ξεκίνησε το 2014 από την πλατφόρμα Souq. Ο CEO, Ρονάλντο Μουσαουάρ, επέλεξε να προσαρμόσει την ονομασία της Black Friday στην κουλτούρα και τις παραδόσεις των μουσουλμανικών χωρών, όπου η Παρασκευή θεωρείται ιερή ημέρα.

White Friday: Πού εφαρμόζεται

Σήμερα, το White Friday γιορτάζεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Μπαχρέιν, το Κατάρ και την Αίγυπτο, ενώ η δημοτικότητά του επεκτείνεται σταθερά και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Σε αντίθεση με την αμερικανική Black Friday που περιορίζεται σε μία ημέρα, το White Friday διαρκεί τέσσερις: από την Παρασκευή μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών έως και τη Δευτέρα της Cyber Monday.

Το συγκεκριμένο τετραήμερο αποτελεί πλέον ένα από τα πιο ισχυρά εμπορικά διαστήματα για τη Μέση Ανατολή, με μεγάλες εταιρείες λιανεμπορίου –όπως η Amazon– να σημειώνουν κάθε χρόνο εντυπωσιακά ρεκόρ πωλήσεων. Το 2022, μάλιστα, η Amazon ανέφερε ότι είχε το πιο επιτυχημένο Thanksgiving–Cyber Monday στην ιστορία της, με εκατοντάδες εκατομμύρια προϊόντα να πωλούνται παγκοσμίως.

Τι προσφέρει το White Friday στις επιχειρήσεις

Διείσδυση σε αγορές υψηλής αγοραστικής δύναμης, όπως των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας.

Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας σε κοινό εκτός δυτικού κόσμου.

Δυνατότητα υλοποίησης τετραήμερης προωθητικής καμπάνιας, αντί της μονοήμερης Black Friday.

Ευκαιρίες τόσο για e-commerce όσο και για φυσικά καταστήματα, καθώς οι προσφορές πλέον δεν περιορίζονται μόνο στο διαδίκτυο.

Το White Friday έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην ανατολική και τη δυτική καταναλωτική κουλτούρα, αποτελώντας βασικό σταθμό στον διεθνή προγραμματισμό marketing και προσελκύοντας όλο και περισσότερες επιχειρήσεις που το εντάσσουν στις στρατηγικές τους.