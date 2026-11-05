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Πολλά καταστήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τις προωθητικές τους ενέργειες νωρίτερα, ενώ την Κυριακή 29 Νοεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας.

Οι καταναλωτές οφείλουν να πραγματοποιούν σύγκριση τιμών και έλεγχο ιστορικού προϊόντων, καθώς οι προσφορές αποτελούν εμπορικές δράσεις και όχι επίσημη εκπτωτική περίοδο.

Η έγκαιρη έρευνα αγοράς κρίνεται απαραίτητη για τον εντοπισμό πραγματικών ευκαιριών και την αποφυγή παραπλανητικών πρακτικών κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων.

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Η αντίστροφη μέτρηση για τη Black Friday 2026 έχει ξεκινήσει, με τη μεγάλη ημέρα των εμπορικών προσφορών να είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα προετοιμάζουν ήδη τις εκπτωτικές τους καμπάνιες, με στόχο να προσελκύσουν τους καταναλωτές που αναζητούν ευκαιρίες για τις αγορές τους.

Ωστόσο, όσοι ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από τις προσφορές δεν χρειάζεται να περιμένουν μέχρι την επίσημη ημερομηνία της Black Friday. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, αρκετές εμπορικές αλυσίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τις προωθητικές τους ενέργειες νωρίτερα, επεκτείνοντας τις εκπτώσεις σε περισσότερες ημέρες.

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Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι όλες οι επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα τις προσφορές τους ή ότι θα διαθέτουν τα ίδια ποσοστά εκπτώσεων. Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές μπορούν να αρχίσουν από νωρίς την έρευνα αγοράς, ώστε να εντοπίσουν τις πιο συμφέρουσες επιλογές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή που ακολουθεί τη Black Friday. Συγκεκριμένα, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά, δίνοντας στους καταναλωτές μία επιπλέον ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους μετά τη μεγάλη εκπτωτική Παρασκευή.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στις προσφορές της Black Friday

Παρά τις σημαντικές εκπτώσεις που ανακοινώνονται κάθε χρόνο, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί πριν προχωρήσουν σε κάποια αγορά. Δεν αποτελούν όλες οι προσφορές πραγματικές ευκαιρίες, ακόμη και όταν παρουσιάζονται με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά έκπτωσης.

Είναι σημαντικό να προηγείται σύγκριση τιμών μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων, αλλά και έλεγχος του ιστορικού τιμών κάθε προϊόντος. Η συγκεκριμένη πρακτική είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για αγορές μεγάλης αξίας, καθώς βοηθά στον εντοπισμό πραγματικών μειώσεων και στην αποφυγή παραπλανητικών προσφορών.

Αξίζει, επίσης, να διευκρινιστεί ότι τόσο η Black Friday όσο και η Cyber Monday δεν αποτελούν τις επίσημες εποχικές εκπτωτικές περιόδους στην Ελλάδα. Πρόκειται για εμπορικές προωθητικές δράσεις, τις οποίες διοργανώνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, καθορίζοντας τις ημερομηνίες και το ύψος των προσφορών τους.

Επομένως, η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου είναι η επίσημη ημερομηνία της Black Friday για τη φετινή χρονιά, ωστόσο οι καταναλωτές αναμένεται να συναντήσουν εκπτωτικές καμπάνιες και ειδικές προσφορές αρκετά νωρίτερα, τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα.