Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας θεσπίζει κανόνες για τη λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών, υποχρεώνοντάς τις να διαφάνεια σχετικά με τα αυτοματοποιημένα συστήματα και τις εργασιακές σχέσεις.

Οι πλατφόρμες οφείλουν να ενημερώνουν τους διανομείς για τα κριτήρια των αλγορίθμων και να διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις για τον αποκλεισμό ή την πληρωμή των εργαζομένων λαμβάνονται από ανθρώπους.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους μέσω του μητρώου ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, προστατεύοντας παράλληλα την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων από υπερβολικές πιέσεις.

Επιπλέον, εισάγονται ρυθμίσεις για την αναγνώριση της πραγματικής σχέσης εργασίας, καθώς και αλλαγές στις άδειες γονέων, φροντιστών και στην ασφαλιστική κάλυψη των τέκνων.

Οι εργαζόμενοι αποκτούν το δικαίωμα να προσφεύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας ή στη δικαιοσύνη για την αποκατάσταση των δικαιωμάτων τους χωρίς τον φόβο δυσμενών διακρίσεων.

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Πώς αποφασίζει μια εφαρμογή ποιος διανομέας θα πάρει την επόμενη παραγγελία; Μπορεί να του κλείσει τον λογαριασμό; Και πότε ένας συνεργάτης που εμφανίζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας εργάζεται στην πράξη ως μισθωτός; Σε αυτά τα ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, η συζήτηση του οποίου αρχίζει αύριο Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Οι 12 ερωτήσεις και απαντήσεις του υπουργείου με απλά λόγια

1. Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο;

Οι ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας θα πρέπει να εξηγούν πώς χρησιμοποιούν τα αυτοματοποιημένα συστήματά τους και να δηλώνουν όσους εργάζονται μέσω αυτών. Το σχέδιο νόμου προβλέπει επίσης κανόνες για να αναγνωρίζεται η πραγματική σχέση εργασίας και αλλαγές στις άδειες και την ασφαλιστική κάλυψη.

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2. Τι θα γνωρίζει ένας διανομέας για τον αλγόριθμο;

Θα ενημερώνεται για τα βασικά κριτήρια που επηρεάζουν, για παράδειγμα, τις αναθέσεις παραγγελιών και την αμοιβή του. Θα μπορεί επίσης να μεταφέρει δεδομένα που τον αφορούν, όπως τις αξιολογήσεις του. Πριν η πλατφόρμα εισαγάγει ή αλλάξει ουσιαστικά ένα τέτοιο σύστημα, θα πρέπει να ενημερώνει και να συζητά με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

3. Μπορεί η πλατφόρμα να παρακολουθεί τον εργαζόμενο εκτός δουλειάς;

Το νομοσχέδιο απαγορεύει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων μέσω των αυτοματοποιημένων συστημάτων όταν ο εργαζόμενος δεν προσφέρει ούτε εκτελεί εργασία. Απαγορεύει επίσης την επεξεργασία δεδομένων για τις ιδιωτικές συνομιλίες ή την ψυχολογική του κατάσταση.

4. Μπορεί ένας αλγόριθμος να του κλείσει τον λογαριασμό ή να επηρεάσει την πληρωμή του;

Για αποκλεισμό, αναστολή λογαριασμού ή διακοπή συνεργασίας, την απόφαση θα πρέπει να παίρνει άνθρωπος. Αν μια απόφαση με τη συνδρομή αλγορίθμου επηρεάζει τον εργαζόμενο, για παράδειγμα στην πληρωμή του, θα μπορεί να ζητήσει εξηγήσεις και επανεξέταση. Αν παραβιάστηκαν δικαιώματά του, προβλέπεται διόρθωση ή αποζημίωση όταν η διόρθωση είναι αδύνατη.

5. Τι προβλέπεται για την υγεία και την ασφάλεια;

Οι πλατφόρμες θα πρέπει να εξετάζουν αν ο τρόπος ανάθεσης της δουλειάς αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος ή ασκεί υπερβολική πίεση. Αυτό αφορά, για παράδειγμα, τις παραδόσεις με ακραίο καιρό ή τις προθεσμίες που βάζουν σε κίνδυνο τον διανομέα.

6. Θα γίνουν όλοι οι συνεργάτες μισθωτοί;

Η ανεξάρτητη συνεργασία παραμένει δυνατή. Αν όμως η πλατφόρμα στην πράξη δίνει εντολές και ελέγχει πώς γίνεται η δουλειά, για παράδειγμα επιβάλλοντας την αποδοχή αναθέσεων ή κυρώσεις, μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει σχέση μισθωτής εργασίας. Αν η υπόθεση φτάσει στο δικαστήριο και συντρέχουν οι προϋποθέσεις, η πλατφόρμα θα πρέπει να αποδείξει ότι η συνεργασία είναι πράγματι ανεξάρτητη.

7. Τι ισχύει αν ο εργαζόμενος έχει σύμβαση με τρίτη εταιρεία;

Ο εργαζόμενος θα έχει την ίδια προβλεπόμενη προστασία με κάποιον που συνεργάζεται απευθείας με την πλατφόρμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του τόσο από την πλατφόρμα όσο και από την εταιρεία που μεσολαβεί.

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8. Τι αλλάζει στους ελέγχους και τι σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή;

Οι πλατφόρμες και οι ενδιάμεσες εταιρείες θα δηλώνουν όλους όσους απασχολούν στο νέο μητρώο του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, από μισθωτούς έως ανεξάρτητους συνεργάτες. Θα παρέχουν επίσης στοιχεία για τον αριθμό των απασχολουμένων και τους γενικούς όρους συνεργασίας. Στόχος είναι να γνωρίζουν οι ελεγκτικές αρχές ποιος παρέχει την υπηρεσία και με ποια σχέση εργασίας.

9. Πού μπορεί να απευθυνθεί ένας εργαζόμενος αν θεωρεί ότι αδικείται;

Θα μπορεί να προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας ή στη δικαιοσύνη και να ζητήσει αποκατάσταση ή αποζημίωση. Το νομοσχέδιο προβλέπει προστασία από απόλυση, διακοπή συνεργασίας ή άλλη δυσμενή μεταχείριση επειδή άσκησε τα δικαιώματά του.

10. Τι αλλάζει στις άδειες γονέων και φροντιστών;

Για γονική άδεια και επίδομα για δεύτερο ή επόμενο παιδί, καταργείται η απαίτηση ενός επιπλέον έτους εργασίας στον ίδιο εργοδότη. Οι γονείς που δουλεύουν στον ίδιο εργοδότη θα μπορούν να ζητούν την άδειά τους χωρίς κοινή δήλωση. Για την άδεια φροντιστή καταργείται η προϋπόθεση εξάμηνης εργασίας στον ίδιο εργοδότη.

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11. Πώς θα καλύπτονται ασφαλιστικά τα παιδιά μετά τα 18;

Η κάλυψη μέσω των γονέων θα συνεχίζεται έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από εκείνο στο οποίο το παιδί κλείνει τα 18. Έως τη συμπλήρωση των 26 ετών, προβλέπεται επίσης, υπό προϋποθέσεις, επιστροφή στην ασφάλιση των γονέων όταν λήξει η κάλυψη από εργασία. Οι νέοι που πιάνουν δουλειά θα μπορούν να διατηρούν την κάλυψη μέσω των γονέων μέχρι να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες ημέρες για δική τους ασφάλιση.

12. Τι προβλέπεται για τις εργαζόμενες μητέρες που ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ;

Οι ασφαλισμένες που εργάζονται ως μισθωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και δικαιούνται τις αντίστοιχες παροχές από τον ΕΔΟΕΑΠ θα μπορούν, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, να λαμβάνουν και τη συμπληρωματική παροχή κυοφορίας και λοχείας της ΔΥΠΑ.

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