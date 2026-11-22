Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο γερμανικός στρατός πραγματοποίησε για πρώτη φορά τακτικές δοκιμές μη επανδρωμένων αεροσκαφών αυτοκτονίας και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων στη Λιθουανία.

Οι δοκιμές περιέλαβαν εικονικές επιθέσεις εναντίον αρμάτων μάχης με χρήση drones, εντάσσοντας προηγμένα τεχνολογικά συστήματα στην εκπαίδευση των μονάδων.

Η Γερμανία προετοιμάζει τη μόνιμη εγκατάσταση τεθωρακισμένης ταξιαρχίας 5.000 στρατιωτών στη χώρα έως το τέλος του 2027, ενισχύοντας την αμυντική της παρουσία.

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της άσκησης Ασπίδα της Ελευθερίας, αποτελώντας τη μεγαλύτερη γερμανική στρατιωτική άσκηση που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα στην περιοχή.

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Σε μία νέα κίνηση που μαρτυρά τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο πεδίο του πολέμου από την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης, προχωράει ο γερμανικός στρατός, ο οποίος πραγματοποίησε για πρώτη φορά τακτικές δοκιμές μη επανδρωμένων αεροσκαφών αυτοκτονίας, γνωστών ως drones-καμικάζι, στη Λιθουανία, εντάσσοντας τα συστήματα με ΑΙ στην εκπαίδευση των μονάδων του.

Πρώτες δοκιμές drones-καμικάζι και συστήματος AI στη Λιθουανία

🇩🇪🇳🇴🇱🇹 NATO troops are training to move heavy military equipment across Lithuania’s rivers so they can manoeuvre quickly and fight when needed. During the “Freedom Shield 26-2” exercises in Lithuania, German and Norwegian troops are practising crossing the Nemunas River, including transporting Leopard 2 tanks to the other side. The exercises run until November 27. 🎥 Bundeswehr / deutsches.heer (IG) Advertisement Advertisement November 21, 2026

Οι δοκιμές διεξάγονται στο πεδίο εκπαίδευσης του Ρουντνινκάι, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, όπου έως το τέλος του 2027 θα εδρεύει μόνιμα γερμανική τεθωρακισμένη ταξιαρχία 5.000 στρατιωτών. Πρόκειται για μια ιστορική αλλαγή στην αμυντική πολιτική του Βερολίνου, καθώς η Γερμανία αποφάσισε μόλις το 2025 να προμηθευτεί περιφερόμενα πυρομαχικά, γνωστά ως drones-καμικάζι, ύστερα από πολυετή πολιτική και στρατιωτική συζήτηση.

Επιπλέον, η Γερμανία προχωρά στην εγκατάσταση μιας μόνιμης τεθωρακισμένης ταξιαρχίας με δύναμη περίπου 5.000 στρατιωτών έως το τέλος του 2027.

Τα συγκεκριμένα όπλα έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί εκτενώς από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Μπορούν να παραμένουν στον αέρα πάνω από μια περιοχή, να εντοπίζουν τον στόχο τους και στη συνέχεια να κατευθύνονται προς αυτόν, εκρήγνυνται κατά την πρόσκρουση.

Στο πεδίο εκπαίδευσης Ρούντνινκαϊ, κοντά στα σύνορα της Λιθουανίας με τη Λευκορωσία, ο αρχηγός του γερμανικού στρατού, Κρίστιαν Φρόιντινγκ, παρακολούθησε τις δοκιμές των drones που κατασκευάζουν οι γερμανικές εταιρείες Helsing και Stark. Τα αεροσκάφη έφεραν αδρανείς κεφαλές και πραγματοποίησαν εικονικές επιθέσεις εναντίον κύριων αρμάτων μάχης.

Η μεγαλύτερη γερμανική στρατιωτική άσκηση μέχρι σήμερα στη Λιθουανία

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της άσκησης «Ασπίδα της Ελευθερίας», της μεγαλύτερης γερμανικής στρατιωτικής άσκησης που έχει γίνει μέχρι σήμερα στη Λιθουανία.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στο ίδιο πεδίο, γερμανικές μονάδες είχαν δοκιμάσει για πρώτη φορά το Clarity, το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης της Helsing. Το σύστημα επεξεργάζεται πληροφορίες από δορυφόρους, drones και άλλους αισθητήρες, αναλύοντας μεγάλους όγκους δεδομένων σε χρόνο πολύ μικρότερο από εκείνον που χρειάζεται ένας άνθρωπος. Στη συνέχεια, προτείνει πιθανές ενέργειες με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνει.

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Ο Φρόιντινγκ χαρακτήρισε τόσο τα εκρηκτικά drones όσο και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης απαραίτητα εργαλεία για τον σύγχρονο πόλεμο. Πριν αναλάβει τη σημερινή του θέση, είχε την ευθύνη της εποπτείας των γερμανικών προμηθειών οπλισμού προς την Ουκρανία. Τον Φεβρουάριο αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα αρχηγού Άμυνας.

Η εγκατάσταση γερμανικής μάχιμης ταξιαρχίας στη Λιθουανία αποτελεί πρωτοφανή κίνηση για το Βερολίνο. Τη σχετική δέσμευση είχε αναλάβει το 2023 ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ανακοινώνοντας τη δημιουργία μόνιμης στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα.

Η νέα Panzerbrigade 45 θα αναπτυχθεί στις βάσεις του Ρούντνινκαϊ και της Ρούκλα. Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξής της, έως το τέλος του 2027, θα αριθμεί περίπου 5.000 στρατιώτες και θα διαθέτει 2.000 οχήματα, μεταξύ των οποίων δεκάδες άρματα μάχης. Ήδη περίπου 1.800 στρατιωτικοί έχουν μεταφερθεί στη Λιθουανία.

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Οι προειδοποιήσεις του ΝΑΤΟ και η απάντηση της Ρωσίας

Η ενίσχυση της γερμανικής παρουσίας στη Λιθουανία πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας στους κόλπους του ΝΑΤΟ για τις μελλοντικές κινήσεις της Ρωσίας.

Αξιωματούχοι της Συμμαχίας έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια ότι η Μόσχα θα μπορούσε να αποτελέσει στρατιωτική απειλή για έδαφος κράτους-μέλους ακόμη και πριν από το τέλος της δεκαετίας.

Η ρωσική πλευρά απορρίπτει αυτές τις εκτιμήσεις, υποστηρίζοντας ότι το ΝΑΤΟ είναι εκείνο που ενισχύει τις εντάσεις και συμβάλλει στην επέκτασή τους σε γειτονικές περιοχές.

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