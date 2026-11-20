Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αρχές της Νότιας Κορέας εφάρμοσαν αυστηρά μέτρα κατά της αντιγραφής στις εισαγωγικές εξετάσεις, εντοπίζοντας 111 υποψηφίους με μη εξουσιοδοτημένες έξυπνες συσκευές.

Οι μαθητές υποχρεώθηκαν σε ενδελεχείς ελέγχους για κάμερες και τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ χρησιμοποιήθηκε ακόμα και το εθνικό σύστημα έκτακτων ειδοποιήσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Η ανησυχία κλιμακώθηκε μετά την αποκάλυψη περιστατικών χρήσης τεχνητής νοημοσύνης από υποψηφίους για την υποκλοπή απαντήσεων κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών.

Ο πρωθυπουργός της χώρας ζήτησε τη συνολική αναμόρφωση του εξεταστικού συστήματος, τονίζοντας ότι η χρήση νέων τεχνολογιών υπονομεύει τη δικαιοσύνη και την αξιοπιστία των δημόσιων εξετάσεων.

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Στην ενίσχυση των μέτρων κατά της αντιγραφής με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης προχώρησαν οι αρχές της Νότιας Κορέας, μετά τα αλλεπάλληλα περιστατικά που έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία ενόψει των πανεπιστημιακών εισαγωγικών εξετάσεων. Συνολικά 111 υποψήφιοι εντοπίστηκαν να έχουν στην κατοχή τους μη εξουσιοδοτημένες έξυπνες συσκευές, ενώ πέντε από αυτούς πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να τις χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Περίπου 500.000 μαθητές συμμετείχαν στις φετινές εξετάσεις Suneung, οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε Νοέμβριο και θεωρούνται μία από τις σημαντικότερες δοκιμασίες της εκπαιδευτικής τους πορείας. Η διαδικασία διαρκεί περίπου οκτώ ώρες και η επίδοσή τους μπορεί να καθορίσει την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο, αλλά και τις μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές τους.

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Η ανησυχία των αρχών εντάθηκε μετά από σειρά αποκαλύψεων για υποψηφίους που χρησιμοποιούσαν γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης, μικροσκοπικές κάμερες και κινητά τηλέφωνα, προκειμένου να φωτογραφίζουν τα θέματα και να αναζητούν απαντήσεις μέσω συστημάτων AI.

Επιστράτευσαν μέχρι και το σύστημα έκτακτων ειδοποιήσεων

Σε μια πρωτοφανή κίνηση, οι αρχές χρησιμοποίησαν το εθνικό σύστημα ειδοποιήσεων για φυσικές καταστροφές, στέλνοντας έκτακτα μηνύματα σε όλα τα κινητά τηλέφωνα της χώρας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Την Πέμπτη εστάλησαν τρεις ειδοποιήσεις, μεταξύ 08:00 και 15:00, προκαλώντας την ταυτόχρονη ενεργοποίηση των τηλεφώνων, ακόμη και όταν βρίσκονταν σε αθόρυβη λειτουργία. Οι ειδοποιήσεις ακούστηκαν επίσης σε συσκευές τουριστών που χρησιμοποιούσαν περιαγωγή δεδομένων. Εξαιρέθηκαν μόνο τα τηλέφωνα που ήταν απενεργοποιημένα ή βρίσκονταν σε λειτουργία πτήσης.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι υποχρεώθηκαν να καλύψουν τα κουμπιά στα πουκάμισα και τα σακάκια τους, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχουν κρύψει μικροσκοπικές κάμερες. Έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και στα γυαλιά οράσεως, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν έξυπνες συσκευές.

Τα αυστηρά μέτρα, ωστόσο, προκάλεσαν αναστάτωση ακόμη και σε μαθητές που δεν είχαν καμία πρόθεση να αντιγράψουν. Ορισμένοι εξέφρασαν τον φόβο ότι τα συνηθισμένα γυαλιά τους θα μπορούσαν να θεωρηθούν έξυπνες συσκευές, ενώ άλλοι επέλεξαν να φορέσουν φακούς επαφής για να αποφύγουν πιθανές παρεξηγήσεις.

South Korea catches 111 students with new measures against exam cheating https://t.co/CGbX1Mipgp Advertisement November 20, 2026

Το σκάνδαλο με τον υποψήφιο που έκανε μόνο ένα λάθος

Καθοριστικό ρόλο στην αυστηροποίηση των ελέγχων έπαιξε και μια υπόθεση που ήρθε στο φως λίγες ημέρες πριν από τις εξετάσεις. Ο 34χρονος Χαν Γουόν-σεόκ, ο οποίος είχε συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στις εξετάσεις πιστοποίησης φοροτεχνικών της χώρας, παραδέχτηκε ότι είχε αντιγράψει χρησιμοποιώντας τεχνολογικό εξοπλισμό και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Η βαθμολογία του είχε προκαλέσει υποψίες, καθώς είχε κάνει μόλις ένα λάθος σε σύνολο 160 ερωτήσεων. Σε βίντεο που δημοσίευσε, ο ίδιος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο είχε οργανώσει την αντιγραφή, χρησιμοποιώντας μια μικροσκοπική κάμερα για να φωτογραφίζει τα θέματα, στέλνοντάς τα στη συνέχεια σε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Ακολούθως, έλεγχε τις απαντήσεις μέσω του smartphone του.

Επιπλέον, τον προηγούμενο μήνα δύο υποψήφιοι είχαν εντοπιστεί να χρησιμοποιούν γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης σε πανεπιστημιακές εξετάσεις, ενώ το υπουργείο Παιδείας είχε ανακοινώσει ότι τέσσερις μαθητές γυμνασίων και λυκείων είχαν επιχειρήσει αντίστοιχη πρακτική μέσα στη χρονιά.

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Έκκληση για συνολική αναμόρφωση του εξεταστικού συστήματος

Την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ, ζήτησε συνολική αναμόρφωση του εξεταστικού συστήματος, επισημαίνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέες προκλήσεις για την αξιοπιστία των δημόσιων εξετάσεων.

Όπως ανέφερε, οι εξετάσεις επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την κατανομή ευκαιριών και πόρων στη νοτιοκορεατική κοινωνία, προειδοποιώντας ότι η χρήση της AI για αντιγραφή υπονομεύει τη δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Οι εξετάσεις Suneung αποτελούν ένα γεγονός τεράστιας σημασίας για τη χώρα. Την ημέρα διεξαγωγής τους διακόπτονται οικοδομικές εργασίες, αναστέλλονται πτήσεις αεροσκαφών και σταματούν στρατιωτικές ασκήσεις, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για τους υποψηφίους.

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Για εκατοντάδες χιλιάδες νέους, πρόκειται για μια δοκιμασία που συμπυκνώνει χρόνια προετοιμασίας και μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά όχι μόνο τις σπουδές τους, αλλά και τη μελλοντική κοινωνική και επαγγελματική τους θέση.

Με πληροφορίες από το BBC

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