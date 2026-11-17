Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Google προειδοποιεί για την έλευση της εποχής των αυτόνομων κυβερνοεπιθέσεων, καθώς οι δράστες χρησιμοποιούν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίζουν και να εκμεταλλεύονται κενά ασφαλείας χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Οι αναλυτές της εταιρείας διαπίστωσαν ότι κρατικά υποστηριζόμενοι χάκερ από διάφορες χώρες αξιοποιούν ήδη την τεχνητή νοημοσύνη για αναγνώριση στόχων, δημιουργία πλαστών ταυτοτήτων και εκτέλεση σύνθετων επιθέσεων.

Παράλληλα, κακόβουλος κώδικας JavaScript μέσω της πλατφόρμας Optimizely έθεσε σε κίνδυνο 178 οργανισμούς, επιχειρώντας την υποκλοπή στοιχείων πιστωτικών καρτών, κρυπτονομισμάτων και δεδομένων σύνδεσης από τους επισκέπτες των ιστοσελίδων.

Οι εμπλεκόμενες εταιρείες προχώρησαν σε άμεση απενεργοποίηση της πλατφόρμας και διερεύνηση του περιστατικού, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστη η συνολική έκταση των παραβιάσεων και η απώλεια προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

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Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η Google, προειδοποιώντας ότι οι κυβερνοεπιθέσεις με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης έχουν πλέον εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό, με τον τεχνολογικός κολοσσός να κάνει λόγο για την «έλευση της εποχής των αυτόνομων επιθέσεων».

Η ανακοίνωση της Google

«Φανταστείτε έναν χάκερ που δεν τρώει, δεν κοιμάται, δεν κουράζεται και δεν σταματά ποτέ να αναζητά έναν τρόπο να εισβάλει», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ομάδα Πληροφοριών Απειλών της Google (GTIG) στην τελευταία της έκθεση (AI Threat Tracker).

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Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, οι κυβερνοεγκληματίες επιστρατεύουν πλέον πανίσχυρα, αυτόνομα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίζουν κενά ασφαλείας στα συστήματα, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Ειδικότερα, οι δράστες χρησιμοποιούν αυτόνομα συστήματα μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLM) τα οποία σαρώνουν τις ενημερώσεις λογισμικού, εντοπίζουν ποιο ακριβώς σφάλμα διορθώθηκε και δημιουργούν αυτόματα μια επίθεση για να το εκμεταλλευτούν.

Google has issued a warning: AI is now being used to carry out cyberattacks without human intervention. In a report released November 16, Google revealed: Russia: Russian speaking operators developed an AI system capable of finding security vulnerabilities and exploiting them automatically. French websites were among the targets. China: Chinese linked hackers used AI to identify targets, develop exploits and analyze stolen intelligence. Iran: Iranian government backed hackers used Google’s Gemini for reconnaissance and targeted social engineering. North Korea: Hackers used AI to create fake identities, secure remote IT jobs and target cryptocurrency companies. Google also outlined where cyberwarfare is heading: NOW: AI systems are already conducting multiple stages of cyberattacks with minimal human involvement. NEXT 1 TO 3 MONTHS: Google projects coordinated attacks by multiple AI agents, requiring little to no human interaction. NEXT 3 TO 6 MONTHS: Google anticipates sophisticated, fully autonomous cyberattacks. Google says it has observed its first case of AI independently discovering and exploiting vulnerabilities, without a human directing each step. November 17, 2026

Η GTIG, επικαλούμενη τους αναλυτές της εταιρείας, επισημαίνει μάλιστα ότι το επίπεδο της απειλής έχει πλέον φτάσει στο «Στάδιο 5» — το επίπεδο δηλαδή όπου τουλάχιστον ένας ανθρώπινος χειριστής εμπλέκεται στη διαχείριση μοντέλων AI, τα οποία εκτελούν πολλαπλά στάδια του κύκλου ζωής μιας κυβερνοεπίθεσης.

Οι ειδικοί της Google ανέφεραν ότι εντόπισαν χάκερ που χρησιμοποιούσαν την τεχνητή νοημοσύνη με στόχο να «αυτοματοποιήσουν πλήρως τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση ευπαθειών, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, για πρώτη φορά».

Σύμφωνα με την Google, οι επιτιθέμενοι έβαλαν στο στόχαστρο γαλλικούς ιστότοπους στους τομείς των μέσων ενημέρωσης, της ψυχαγωγίας και της εκπαίδευσης.

Στο στόχαστρο 178 οργανισμοί

Όπως ανέφερε τη Δευτέρα ο ερευνητής Σκοτ Χελμ, κακόβουλος κώδικας JavaScript χρησιμοποιήθηκε για να στοχεύσει επισκέπτες ιστοσελίδων 178 οργανισμών από διαφορετικούς κλάδους, μέσω της πλατφόρμας βελτιστοποίησης ιστοσελίδων Optimizely. Αυτοί οι οργανισμοί είναι το BBC, το CNN, η HSBC και η Salesforce.

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Μέσω της Optimizely, οι χάκερ κατάφεραν να διοχετεύσουν κακόβουλο κώδικα στις ιστοσελίδες των εταιρειών, εκθέτοντας τους επισκέπτες τους σε πιθανές επιθέσεις.

Η Optimizely επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανακοίνωσε ότι διόρθωσε το κενό ασφαλείας και αφαίρεσε τον κακόβουλο κώδικα.

Τα κακόβουλα scripts επιχειρούσαν να αντικαταστήσουν τις διευθύνσεις πληρωμής σε κρυπτονομίσματα με τη διεύθυνση ψηφιακού πορτοφολιού των επιτιθέμενων, να υποκλέψουν στοιχεία πιστωτικών καρτών κατά την καταχώρισή τους από τους χρήστες, καθώς και να αποκτήσουν πρόσβαση σε cookies και στιγμιότυπα οθόνης. Παράλληλα, επιχειρούσαν να εγκαταστήσουν κώδικα εκμετάλλευσης ευπαθειών σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS.

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Την ύπαρξη ενδείξεων ότι οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες είχαν διανείμει κακόβουλο κώδικα στους επισκέπτες τους επιβεβαίωσε και η εταιρεία κυβερνοασφάλειας HudsonRock.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει άμεσα εάν ο κακόβουλος κώδικας χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία σε όλες τις περιπτώσεις ή ποια ήταν η έκταση των ενδεχόμενων παραβιάσεων.

Κλοπή κρυπτονομισμάτων

Η επίθεση είχε σχεδιαστεί ώστε να εκμεταλλεύεται διαφορετικές ενέργειες των χρηστών κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο.

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Ένας από τους βασικούς στόχους ήταν η κλοπή κρυπτονομισμάτων. Ο κακόβουλος κώδικας μπορούσε να αντικαθιστά τη διεύθυνση του ψηφιακού πορτοφολιού στο οποίο κάποιος ήθελε να στείλει χρήματα με εκείνη των χάκερ.

Με αυτόν τον τρόπο, ένας χρήστης που πραγματοποιούσε συναλλαγή θα μπορούσε να καταλήξει να στείλει τα χρήματά του στους δράστες, χωρίς να το αντιληφθεί.

Παράλληλα, οι χάκερ επιχειρούσαν να υποκλέψουν στοιχεία πιστωτικών καρτών που πληκτρολογούσαν οι επισκέπτες σε φόρμες πληρωμών, καθώς και πληροφορίες αποθηκευμένες στους υπολογιστές τους, όπως δεδομένα σύνδεσης σε ιστοσελίδες.

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Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι ο κώδικας περιλάμβανε εργαλεία που στόχευαν συσκευές iPhone και iPad, εκμεταλλευόμενα κενά ασφαλείας σε παλαιότερες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος της Apple.

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Αυτό σημαίνει ότι οι δράστες μπορούσαν να επιχειρήσουν επίθεση σε μια συσκευή ακόμη και μέσω της επίσκεψης σε μια κατά τα άλλα αξιόπιστη ιστοσελίδα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι κάποια συσκευή iPhone παραβιάστηκε επιτυχώς στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επίθεσης.

Η κυβερνοεπίθεση αποκαλύφθηκε από τον Σκοτ Χελμ, ιδρυτή της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Report URI, ο οποίος εντόπισε 188 μολυσμένα αρχεία που συνδέονταν με 178 οργανισμούς.

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Η έρευνα έδειξε ότι οι δράστες τροποποιούσαν τον κακόβουλο κώδικα στη διάρκεια της ημέρας, προσθέτοντας νέους τρόπους υποκλοπής πληροφοριών.

Οι ερευνητές κατάφεραν επίσης να εντοπίσουν ψηφιακά πορτοφόλια που χρησιμοποιούσαν οι χάκερ, στα οποία είχαν καταγραφεί συναλλαγές συνολικής αξίας περίπου 7.000 δολαρίων.

Δεν είναι, ωστόσο, σαφές πόσα από αυτά τα χρήματα προέρχονται από τη συγκεκριμένη επίθεση, καθώς ορισμένα πορτοφόλια χρησιμοποιούνταν και νωρίτερα.

Αδιευκρίνιστος παραμένει και ο αριθμός των χρηστών που ενδέχεται να έχουν χάσει προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία τραπεζικών καρτών.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν έχει καταστεί δυνατό να εξακριβωθεί η έκταση της ζημιάς ή αν οι επιθέσεις πέτυχαν σε κάθε μία από τις ιστοσελίδες που επηρεάστηκαν.

Οι αντιδράσεις των εταιρειών

Η Salesforce ανακοίνωσε ότι διερευνά μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές σε scripts της πλατφόρμας Optimizely, τα οποία απενεργοποίησε προληπτικά.

Η Equifax ανακοίνωσε επίσης ότι εξέτασε το περιστατικό, διέκοψε τη χρήση της Optimizely και δεν εντόπισε ενδείξεις παραβίασης των δικών της συστημάτων.

Από την πλευρά της, η IKEA ανέφερε ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης του ενδεχόμενου αντίκτυπου στις ψηφιακές υπηρεσίες της και στους πελάτες της.

Οι εταιρείες Optimizely, Apple, Zoom, HSBC και CNN δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.