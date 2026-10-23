Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Google προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Φινλανδία μετά την αποψίλωση 400.000 δέντρων για την κατασκευή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης χωρίς τις απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες.

Οι αρμόδιες αρχές διέταξαν την προσωρινή διακοπή των εργασιών, ενώ κάτοικοι εκφράζουν ανησυχίες για την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και την ποιότητα των υδάτων.

Ο επικεφαλής της εταιρείας ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η αποψίλωση βασίστηκε σε λανθασμένη ερμηνεία της ισχύουσας νομοθεσίας από την πλευρά της εταιρείας.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις αμφισβητούν την επάρκεια των μέτρων αποκατάστασης που προτείνει η εταιρεία, παρά το μεγάλο επενδυτικό πλάνο για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα.

Περισσότεροι από 93.000 πολίτες ζητούν πλέον αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας για τις υποδομές αυτές και την παροχή αποζημιώσεων στις τοπικές κοινωνίες για τις περιβαλλοντικές ζημιές.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Φινλανδία η αποψίλωση περίπου 400.000 δέντρων σε δύο περιοχές, όπου η Google σχεδιάζει να κατασκευάσει κέντρα δεδομένων για την υποστήριξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Οι εργασίες διακόπηκαν προσωρινά έπειτα από παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την κοπή των δέντρων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, περίπου 250.000 δέντρα απομακρύνθηκαν από δασική έκταση 330 εκταρίων κοντά στην πόλη Μούχος, στη βόρεια Φινλανδία. Άλλα 150.000 δέντρα εκτιμάται ότι κόπηκαν στην περιοχή Οτανμάκι, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά.

Advertisement

Advertisement

Η έκταση στο Μούχος έχει μετατραπεί σε ένα τοπίο με λάσπη, σωρούς χώματος και υπολείμματα δέντρων, ενώ κάτοικοι εκφράζουν ανησυχίες για την ποιότητα των υδάτων. Όπως καταγγέλλουν, καφέ νερά από το εργοτάξιο καταλήγουν σε ρέμα που τροφοδοτεί τον ποταμό Οουλουγιόκι.

Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής Οτανμάκι αναφέρουν ότι η καταστροφή του δάσους έχει επηρεάσει την τοπική άγρια ζωή, με λύκους να εμφανίζονται πλέον στο χωριό. Άλλοι εκφράζουν φόβους για τον θόρυβο που θα προκαλέσουν οι εγκαταστάσεις, αλλά και για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.

Η αντίδραση της Google και οι πολιτικές πιέσεις

Η Φινλανδική Αρχή Αδειοδότησης και Εποπτείας (LVV) έδωσε εντολή για προσωρινή διακοπή των προπαρασκευαστικών εργασιών στις δύο τοποθεσίες, μετά τη διαπίστωση ότι δεν είχαν προηγηθεί οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές αξιολογήσεις.

Ο επικεφαλής της Google στη Φινλανδία, Άντι Γιάρβινεν, ζήτησε συγγνώμη για την αποψίλωση, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία ενήργησε με βάση την ερμηνεία που είχε για τη νομοθεσία εκείνη την περίοδο.

Η εταιρεία δήλωσε ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των αρχών και ότι σχεδιάζει να φυτέψει δέντρα σε έκταση 130 εκταρίων στο Μούχος. Ωστόσο, περιβαλλοντικές οργανώσεις θεωρούν ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει την καταστροφή.

Το έργο αποτελεί μέρος επενδυτικού σχεδίου ύψους 13 δισ. ευρώ για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και είναι το μεγαλύτερο του είδους του στη Φινλανδία. Η κυβέρνηση έχει στηρίξει την προσέλκυση επενδύσεων, προσδοκώντας οικονομικά οφέλη και νέες θέσεις εργασίας.

Advertisement

Ωστόσο, επικριτές επισημαίνουν ότι τα κέντρα δεδομένων δημιουργούν σχετικά περιορισμένο αριθμό θέσεων εργασίας και αμφισβητούν κατά πόσο τα οφέλη για την εθνική οικονομία αντισταθμίζουν το περιβαλλοντικό κόστος.

Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 93.000 άνθρωποι έχουν υπογράψει αίτημα για αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας των κέντρων δεδομένων και αποζημιώσεις προς τις τοπικές κοινωνίες για περιβαλλοντικές ζημιές.

Η υπόθεση έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση στη Φινλανδία για τα όρια της ανάπτυξης των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και το τίμημα που καλούνται να πληρώσουν οι τοπικές κοινωνίες και το φυσικό περιβάλλον.

Advertisement

Πηγή: Guardian