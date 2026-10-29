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Η θυγατρική εταιρεία Tuike Finland προχώρησε σε εκτεταμένες αποψιλώσεις δασικών εκτάσεων και αποστραγγίσεις εδάφους χωρίς να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές μελέτες.

Οι αρχές διέταξαν την προσωρινή αναστολή των εργασιών σε δύο τοποθεσίες, ενώ ο διευθυντής της Google στη Φινλανδία ζήτησε συγγνώμη για τις ενέργειες της εταιρείας.

Το ζήτημα προκάλεσε έντονο εθνικό διάλογο σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων και τα πραγματικά οφέλη τους για την τοπική κοινωνία.

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Επίσημη ποινική έρευνα κατά της Google ξεκίνησε με αφορμή τον αντίκτυπο που θα έχει στο τοπικό περιβάλλον η κατασκευή νέου data center στην πόλη Muhos στα βόρεια της Φινλανδίας, σύμφωνα με τον Guardian.

Ποινική έρευνα κατά της Google στη Φινλανδία

Χωρίς να γίνει σεβαστό το περιβάλλον της περιοχής και αγνοώντας την ειδική νομοθεσία, η Tuike Finland (θυγατρική εταιρεία της Google) προέβη σε εκτεταμένες αποψιλώσεις και αποστραγγίσεις σε μια τεράστια δασική έκταση 330 εκταρίων (815 στρεμμάτων) στην αγροτική περιοχή Muhos. Την ίδια στιγμή, δεν είχαν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

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Το δάσος έχει ήδη κοπεί σε γη που απέκτησε η Google, με εκσκαφείς να καθαρίζουν τώρα το έδαφος και φορτηγά να πηγαινοέρχονται στην περιοχή κατασκευής που βρίσκεται δίπλα σε κεντρικές γραμμές μεταφοράς ενέργειας.

Όπως και άλλες σκανδιναβικές χώρες, η Φινλανδία είναι ελκυστική για τις εταιρείες τεχνολογίας που επιδιώκουν να κατασκευάσουν κέντρα δεδομένων λόγω της σχετικής γεωπολιτικής σταθερότητας και της αφθονίας γης, αλλά και επειδή το δροσερό κλίμα της τούς επιτρέπει να μειώσουν το ενεργειακό κόστος.

«Με βάση τις προκαταρκτικές πληροφορίες, υπήρξαν ασάφειες και ελλείψεις στην αποστράγγιση και τη διαχείριση υδάτων στο εργοτάξιο του έργου του κέντρου δεδομένων της Tuike Finland Oy», ανέφερε η φινλανδική αστυνομία σε δήλωσή της την Πέμπτη.

Finnish police said on Thursday they have launched a criminal investigation into suspected breaches of environmental law at the construction site of a planned Google data centre in northern Finland. https://t.co/b9a61lvdIo — Reuters Legal (@ReutersLegal) October 29, 2026

«Η ποινική έρευνα θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, τις συνθήκες που σχετίζονται με αυτά τα ζητήματα», πρόσθεσαν.

Οι φινλανδικές αρχές εξετάζουν αιτήσεις για συνολικά 145 νέα κέντρα δεδομένων σε διάφορα στάδια σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένου ενός έργου υποδομής τεχνητής νοημοσύνης ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ (11 δισεκατομμυρίων λιρών) από την Google, το οποίο η αμερικανική εταιρεία έχει χαρακτηρίσει ως τη μεγαλύτερη επένδυσή της στην Ευρώπη.

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Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι φινλανδικές αρχές διέταξαν την Google να αναστείλει τις εργασίες σε δύο τοποθεσίες –στο Muhos και στο Otanmaki, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά- αφού η εταιρεία απέτυχε να ολοκληρώσει τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν προχωρήσει σε αποψίλωση της γης.

«Προπαρασκευαστικά μέτρα που αλλοιώνουν το περιβάλλον»

Η Εποπτική Αρχή, η οποία επιβλέπει τις περιβαλλοντικές άδειες και αξιολογήσεις, ζήτησε από την Google να διακόψει τα «προπαρασκευαστικά μέτρα που αλλοιώνουν το περιβάλλον». Οι ακτιβιστές εκτιμούν ότι έχουν κοπεί 250.000 δέντρα στο Muhos και 150.000 στο Otanmaki.

Ο διευθυντής της Google στη Φινλανδία, Antti Jarvinen, ζήτησε συγγνώμη για τις αποψιλώσεις των δασών, αλλά υποστήριξε ότι η εταιρεία ενήργησε σύμφωνα με «την καλύτερη δυνατή κατανόηση που είχαμε για τη νομοθεσία εκείνη τη στιγμή».

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Η φινλανδική κυβέρνηση έχει ενθαρρύνει τα έργα. Τον Σεπτέμβριο, όταν ανακοινώθηκαν τα σχέδια της Google, ο πρωθυπουργός Petteri Orpo δήλωσε ότι η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί «κορυφαία προτεραιότητα» και ότι η συμφωνία θα «αποφέρει διαρκή οφέλη».

Αλλά οι αποκαλύψεις σχετικά με την εικαζόμενη παραβατική συμπεριφορά της Google πυροδότησαν έναν εθνικό διάλογο σχετικά με το τι σημαίνουν οι συμφωνίες για κέντρα δεδομένων για τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τις τιμές της ενέργειας. Το ζήτημα θα μπορούσε να επηρεάσει τις βουλευτικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τον Απρίλιο.

Περισσότεροι από 93.000 άνθρωποι έχουν υπογράψει μια αίτηση που ζητά μεγαλύτερη ρύθμιση των κέντρων δεδομένων και αποζημίωση για περιβαλλοντικές ζημιές. Οι ειδικοί λένε ότι τα κέντρα δεδομένων προσφέρουν περιορισμένο αριθμό τοπικών θέσεων εργασίας και τα οφέλη σε εθνικό επίπεδο είναι ελάχιστα.

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«Πραγματικά, για τη Φινλανδία, δεν υπάρχουν οφέλη», δήλωσε ο Jussi Kangasharju, καθηγητής επιστήμης υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι. «Είναι διεθνείς εταιρείες που εξυπηρετούν διεθνείς πελάτες. Τα κέντρα δεδομένων τελικά έχουν ελάχιστο όφελος για τους άλλους, εκτός από τον διαχειριστή του κέντρου δεδομένων».