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Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κατασκευή data centres στο νησί Μπατάμ της Ινδονησίας, καθώς η διατήρησή τους απαιτεί τη χρήση νερού, την ίδια στιγμή που οι κάτοικοι έρχονται αντιμέτωποι με σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες αυξήθηκαν μέσα στο 2026 λόγω του φαινομένου «El Niño».

Γιατί το Μπατάμ είναι ελκυστικό για δημιουργία data centres

Το νησί Μπατάμ δεν μπορεί να αντλήσει νερό από φυσικές πηγές γλυκού νερού, με αποτέλεσμα οι 1,3 εκατομμύρια κάτοικοί του βασίζονται αποκλειστικά στο βρόχινο νερό που συλλέγεται από έξι τεχνητές δεξαμενές. Είναι ελκυστικό για επενδυτές από τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη, χάρη στο σχετικά χαμηλό λειτουργικό κόστος, την εγγύτητά της στη Σιγκαπούρη και τη σύνδεσή της με σημαντικές υποθαλάσσιες καλωδιακές διαδρομές.

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Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το BBC, οι τοπικές αρχές έχουν ήδη εγκρίνει την κατασκευή data centres, έξι από τα οποία θα βρίσκονται στο Nongsa Digital Park. Δύο εξ αυτών λειτουργούν πλήρως, ενώ ένα τρίτο βρίσκεται σε κατάσταση κατασκευής. Οι τοπικές αρχές αξιολογούν έξι ακόμη αιτήσεις για επιπλέον data centres, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο BBC η BP Batam, ο δημόσιος φορέας που επιβλέπει το εμπόριο και τη βιομηχανία.

The island where locals say data centres are taking their water https://t.co/UsuMKHxtQ5 October 12, 2026

Ειδικότερα, εκεί λειτουργεί ήδη data centre έκτασης 13.000 τ.μ. από τη ιδιωτική επενδυτική εταιρεία Gaw Capital (με έδρα το Χονγκ Κονγκ) και την ινδονησιακή εταιρεία ανάπτυξης Sinar Primera. Τον Απρίλιο, η εταιρεία DayOne από τη Σιγκαπούρη υπέγραψε συμφωνία με την κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού της Ινδονησίας για την κατασκευή μίας από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη χώρα —ισχύος περίπου 450MW, ικανής να τροφοδοτήσει 350.000 νοικοκυριά.

Τον Ιούνιο, η DayOne, η εταιρεία κατασκευής επεξεργαστών Nvidia και η αυστραλιανή startup τεχνητής νοημοσύνης Firmus Technologies ανακοίνωσαν τη δημιουργία ενός «εργοστασίου AI» ισχύος 360MW.

Έως το 2030, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τα data centres στο Μπατάμ προβλέπεται να ξεπεράσει τα 1.100MW —ποσότητα που αρκεί για την ηλεκτροδότηση σχεδόν ενός εκατομμυρίου σπιτιών, σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι είναι εξαγριωμένοι, γιατί ενώ στα data centres, υπάρχει επαρκές νερό για την ψύξη των εξοπλισμών τους, οι ίδοι ανοίγουν τις βρύσες στα σπίτια τους και βλέπουν ότι έχουν στερέψει τελείως.

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«Η υδροδότηση ήταν αξιόπιστη μέχρι που ήρθαν τα data centers»

«Δεν έχει τρέξει ούτε σταγόνα από τις βρύσες μας τους τελευταίους τρεις μήνες. Η υδροδότηση ήταν αξιόπιστη μέχρι που ήρθαν τα data centres», δήλωσε στο BBC η Ντέβι Σουσάντ Στο χωριό της, οι κάτοικοι εξαρτώνται πλέον από βυτιοφόρα που τους προμηθεύουν όμως «βρώμικο, θολό και δύσοσμο» νερό, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η εταιρεία ύδρευσης του Μπατάμ ανέφερε στο BBC ότι καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση της παροχής νερού, χωρίς να αναφέρει αν η έλλειψη νερού συνδέεται με τις αυξημένες απαιτήσεις των data centres. Να σημειωθεί ότι η είχε δηλώσει νωρίτερα ότι, αν συνεχιστεί η έλλειψη νερού, θα εξετάσει μέτρα όπως η σπορά νεφών για την πρόκληση βροχοπτώσεων.

Από την πλευρά της, η BP Batam, απέδωσε το πρόβλημα σε παρατεταμένη ανομβρία και απέρριψε τους ισχυρισμούς των κατοίκων ότι το νερό που προορίζεται για τα νοικοκυριά χτησιμοποιείται στις τεχνολογικές εγκαταστάσεις.

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Οι ντόπιοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους, καθώς αισθάνονται ότι οι servers που χρησιμοποιούνται στα data centres τους στερεί την πρόσβαση στο νερό.

Ο Άγκους Χασάν, καθηγητής στο Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (NTNU), επισημαίνει ότι οι εταιρείες δεν δημοσιεύουν στοιχεία για πόσο νερό καταναλώνουν τα data centres στην Ινδονησία, γιατί αποτελούν για αυτές εμπιστευτικές πληροφορίες.

«Οφείλουμε να αναπτύσσουμε αυτές τις εγκαταστάσεις με λογική, διαφάνεια και υπευθυνότητα, έχοντας πλήρη πρόσβαση στους αριθμούς. Αλλιώς, όσοι μένουν στο σκοτάδι την ώρα που οι βρύσες τους στερεύουν, θα αντιδράσουν. Και μάλιστα με το δίκιο τους», συμπληρώνει.

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Το νερό δεν είναι η μόνη ανησυχία των κατοίκων του Μπατάμ. Η ηχορύπανση, η άσχημη αισθητική των κτηρίων και η υπερβολική κατανάλωση ενέργειας όταν τα φώτα ασφαλείας παραμένουν αναμμένα όλη νύχτα οδηγούν σε γενικότερη εξάντληση των ενεργειακών και υδατικών πόρων.

Ενώ η ηλεκτρική ενέργεια τροφοδοτεί τη λειτουργία των centres, το νερό είναι αυτό που εμποδίζει την υπερθέρμανση των εξυπηρετητών —με τους μηχανικούς να αξιοποιούν σύνθετα συστήματα ψύξης υψηλής κατανάλωσης.

Πόσο ενεργοβόρα είναι τα data centres

Έρευνες στις ΗΠΑ δείχνουν ότι ένα τέτοιο centre καταναλώνει περίπου 300.000 γαλλόνια (1.135 κυβικά μέτρα) νερού την ημέρα —ποσότητα αντίστοιχη με αυτή που κατανάλουν 1.000 αμερικανικά νοικοκυριά. Μια μεγαλύτερη εγκατάσταση 50MW μπορεί να απαιτεί ημερησίως όσο νερό χρειάζονται 2.200 νοικοκυριά και ενέργεια ικανή να τροφοδοτήσει 22.000 σπίτια, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Μαλαισίας.

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«Θέλουμε η κυβέρνηση να νοιαστεί για τους απλούς ανθρώπους», δήλωσε άλλος κάτοικος στο BBC. «Μην υλοποιείτε επενδύσεις δισεκατομμυρίων ρουπιών την ώρα που ο κόσμος υποφέρει. Δεν ζητάμε υπερβολές. Θέλουμε απλώς να επιστρέψει το νερό στα σπίτια μας».

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Σε όλο τον κόσμο, από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Ασία, αυξανονται οι αντιδράσεις κατά των data centres, την ώρα που οι τεχνολογικές εταιρείες επενδύουν δισεκατομμύρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, αγνοώντας τις ανησυχίες των κατοίκων για ισότιμη πρόσβαση στο νερό και προστασία του περιβάλλοντος.

Πηγή: BBC

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