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Σε ηλεκτρική βλάβη αποδίδει η Google τις διαταραχές σε ορισμένες υπηρεσίες του cloud που αντιμετώπισαν «υψηλά ποσοστά σφαλμάτων» και «περιστασιακές διακοπές λειτουργίας του δικτύου» στο ευρωπαϊκό κέντρο δεδομένων της εταιρείας στο Λονδίνο.

«Εξαιτίας ηλεκτρικού συμβάντος, υποστήκαμε βλάβη στην ζώνη europe-west2-b», εξηγεί η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία διευκρινίζοντας ότι προβλέπει «μερική» αποκατάσταση ορισμένων υπηρεσιών σύντομα.

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Η ψηφιακή τράπεζα Revolut ανέφερε «διαταραχές» στην λειτουργία πολλών από τις υπηρεσίες της και πηγή της εταιρείας τις απέδωσε σε βλάβη του Google Cloud.

Ο ιστότοπος Downdetector που καταγράφει τις ψηφιακές βλάβες ανακοίνωσε εκατοντάδες αναφορές για προβλήματα που αφορούν τις τράπεζες Lloyds και HSBC, αλλά και το site ακινήτων Rightmove και την ταχυδρομική υπηρεσία Royal Mail.

«Αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα με πολλές υπηρεσίες στη europe-west2 από τη Δευτέρα», ανέφερε νωρίτερα η Google.

«Η ομάδα μηχανικών μας συνεχίζει να διερευνά το ζήτημα. Ζητούμε συγγνώμη από όλους όσοι επηρεάστηκαν από την αναστάτωση», πρόσθεσε η εταιρεία.

Σε νεότερη ενημέρωσή της, η Google γνωστοποίησε ότι εξετάζει ένα «περιστατικό που επηρεάζει τις Λειτουργίες Ασφαλείας της Google. Οι ομάδες προϊόντων και μηχανικών μας εργάζονται ενεργά για την αποκατάσταση της πλήρους διαθεσιμότητας».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «Οι πελάτες που επηρεάζονται ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αποτυχίες σύνδεσης κατά την πρόσβαση στις Λειτουργίες Ασφαλείας Google, καθώς και καθυστερήσεις στις ροές εργασίας της πλατφόρμας».

Σύμφωνα με το SkyNews, επηρεάζονται:

Google



Revolut



Lloyds



HSBC



Rightmove



Royal Mail



Bank of Scotland



SiteGround



DPD



Sky



Halifax



NHS