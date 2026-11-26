Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει προκαλέσει ανησυχίες για το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας χρηματοοικονομικής φούσκας με σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Αναλυτές και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποιούν ότι οι υπερβολικές επενδύσεις και ο αυξανόμενος δανεισμός για υποδομές τεχνολογίας ενδέχεται να οδηγήσουν σε κρίση, παρόμοια με εκείνη του 2000.

Μια πιθανή κατάρρευση των τεχνολογικών μετοχών θα μπορούσε να πλήξει τα συνταξιοδοτικά προγράμματα και την πραγματική οικονομία διεθνώς.

Η Ελλάδα, παρά την έλλειψη μεγάλων τεχνολογικών ομίλων, παραμένει εκτεθειμένη σε κινδύνους μέσω του τουρισμού, της ναυτιλίας και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Παρά τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η τεχνολογική εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συνεχιστεί ανεξάρτητα από τη διακύμανση των χρηματιστηριακών αγορών.

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Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται να αλλάξει τον κόσμο. Να ανατρέψει τα δεδομένα στην παραγωγή, στην Ιατρική, στην εκπαίδευση, στην ενημέρωση, στην αγορά εργασίας και σχεδόν σε κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Τι θα συμβεί, όμως, εάν οι οικονομικές προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί γύρω από αυτήν αποδειχθούν υπερβολικές; Εάν οι τεράστιες επενδύσεις δεν αποδώσουν τα προσδοκώμενα κέρδη και οι επενδυτές αρχίσουν μαζικά να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους;

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Το ερώτημα δεν είναι πλέον θεωρητικό. Αφορά τη σταθερότητα των χρηματιστηρίων, των ασφαλιστικών ταμείων, των τραπεζών και, τελικά, της πραγματικής οικονομίας.

Και το μεγάλο ερώτημα για εμάς είναι τι θα μπορούσε να σημαίνει μια τέτοια εξέλιξη για την Ευρώπη και την Ελλάδα.

Η Wall Street Journal φοβάται ένα νέο 2000

Σε εκτενή ανάλυσή της, η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal εξετάζει ένα σενάριο που προκαλεί έντονο προβληματισμό στους οικονομολόγους: μια χρηματιστηριακή κατάρρευση με συνέπειες ακόμη μεγαλύτερες από εκείνες που προκάλεσε το σκάσιμο της φούσκας του Διαδικτύου στις αρχές της χιλιετίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της επενδυτικής τράπεζας Barclays, οι επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αντιστοιχούν περίπου στο 25% της οικονομικής ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά το τελευταίο έτος.

Μια απότομη επιβράδυνση αυτών των επενδύσεων θα μπορούσε να πλήξει καίρια την αμερικανική οικονομία, με αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Το εφιαλτικό σενάριο των 2 τρισ. δολαρίων

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν βρίσκεται απαραίτητα στην πτώση των μετοχών, αλλά στον δανεισμό.

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Οι επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων, ηλεκτρονικούς επεξεργαστές, ενεργειακές υποδομές και προηγμένα συστήματα υπολογιστών απαιτούν τεράστια κεφάλαια.

Εάν η χρηματοδότηση μέσω δανεισμού συνεχίσει να διογκώνεται, μία από τις εκτιμήσεις που παρουσιάζονται στο αμερικανικό δημοσίευμα ανεβάζει τις δυνητικές μελλοντικές απώλειες από δάνεια για κέντρα δεδομένων ακόμη και στα 2 τρισ. δολάρια.

Πρόκειται για υποθετικό δυσμενές σενάριο και όχι για ήδη καταγεγραμμένες ζημίες ή βέβαιη πρόβλεψη.

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Η νέα επιστημονική έρευνα που προκαλεί ανησυχία

Στις 25 Νοεμβρίου 2026, το London Business School δημοσίευσε στοιχεία έρευνας που βασίζεται στην ανάλυση 170 ετών οικονομικής δημοσιογραφίας.

Εφαρμόζοντας το ερευνητικό μοντέλο στα δεδομένα του Σεπτεμβρίου του 2026, οι ερευνητές υπολογίζουν ότι η πιθανότητα να βρισκόμαστε ήδη σε χρηματοοικονομική φούσκα τεχνητής νοημοσύνης φθάνει έως το 97%.

Το ποσοστό αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει αντίστοιχη πιθανότητα άμεσου χρηματιστηριακού κραχ. Αποτελεί, ωστόσο, μια ισχυρή ένδειξη του βαθμού υπερθέρμανσης της αγοράς.

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Τα φαντάσματα του 2000 και του 2008

Όταν έσκασε η φούσκα των εταιρειών του Διαδικτύου, ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq έχασε σχεδόν το 78% της αξίας του από την κορυφή του, ενώ οι απώλειες του S&P 500 πλησίασαν το 50%.

Ολόκληρες επιχειρήσεις εξαφανίστηκαν. Περιουσίες εξανεμίστηκαν. Εργαζόμενοι έχασαν τις δουλειές τους.

Οκτώ χρόνια αργότερα, το 2008, η κατάρρευση της Lehman Brothers αποκάλυψε πόσο επικίνδυνη μπορεί να αποδειχθεί η διασύνδεση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών με επισφαλή δάνεια.

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Σήμερα, οι ανησυχίες συνδυάζουν στοιχεία και από τις δύο προηγούμενες κρίσεις: υπερβολικές χρηματιστηριακές αποτιμήσεις και αυξανόμενη εξάρτηση από δανειακά κεφάλαια.

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Υπάρχει, βεβαίως, και μια ουσιαστική διαφορά. Πολλοί από τους σημερινούς τεχνολογικούς κολοσσούς διαθέτουν πραγματικά έσοδα, υψηλή κερδοφορία και σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα.

Αυτό περιορίζει ορισμένους κινδύνους, χωρίς να τους εξαφανίζει.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου

Η Ευρώπη δεν παρακολουθεί αμέτοχη τις εξελίξεις.

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Ήδη από τις 17 Αυγούστου 2026, οικονομολόγοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είχαν δημοσιεύσει ανάλυση με τον χαρακτηριστικό τίτλο: «Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης: Ορθολογικός ενθουσιασμός ή η επόμενη φούσκα του Διαδικτύου;».

Στις 18 Νοεμβρίου, η ΕΚΤ επανήλθε με την έκθεσή της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης μέσω δανεισμού αυξάνεται, δημιουργώντας τον κίνδυνο μετάδοσης των απωλειών από τις αγορές μετοχών στις αγορές ομολόγων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι μη τραπεζικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι διασυνδέσεις τους με το τραπεζικό σύστημα.

Η ΕΚΤ εκτιμά, πάντως, ότι οι τράπεζες της Ευρωζώνης διαθέτουν σήμερα ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα, στοιχεία που ενισχύουν την ανθεκτικότητά τους.

Τα ασφαλιστικά ταμεία και οι αποταμιεύσεις

Μια κατάρρευση των τεχνολογικών μετοχών δεν θα αφορά αποκλειστικά τους μεγαλοεπενδυτές της Wall Street.

Εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν άμεση ή έμμεση έκθεση στις αμερικανικές αγορές μέσω συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, αμοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλιστικών προϊόντων και επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

Ακόμη και κάποιος που δεν έχει αγοράσει ποτέ μετοχές εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επηρεαστεί μέσω ενός επενδυτικού προϊόντος που ακολουθεί έναν μεγάλο χρηματιστηριακό δείκτη.

Η συρρίκνωση της περιουσίας οδηγεί συχνά σε περιορισμό της κατανάλωσης. Ακολουθεί η μείωση των εσόδων των επιχειρήσεων, η αναβολή επενδύσεων και ενδεχομένως η απώλεια θέσεων εργασίας.

Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα;

Η Ελλάδα δεν διαθέτει χρηματιστηριακούς κολοσσούς τεχνητής νοημοσύνης αντίστοιχους με εκείνους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι διαθέτει ασπίδα προστασίας.

Μια διεθνής οικονομική αναταραχή θα μπορούσε να επηρεάσει τη χώρα μας μέσω έξι βασικών διαύλων:

• Τουρισμός: Περιορισμός των ταξιδιωτικών δαπανών Ευρωπαίων και Αμερικανών επισκεπτών.

• Ναυτιλία: Επιβράδυνση του διεθνούς εμπορίου και μειωμένη ζήτηση μεταφορικού έργου.

• Χρηματιστήριο Αθηνών: Αποχώρηση διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων και πιέσεις στις αποτιμήσεις.

• Κρατικός δανεισμός: Ενδεχόμενη αύξηση του κόστους χρηματοδότησης, εφόσον οι επενδυτές στραφούν σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις.

• Τράπεζες και επιχειρήσεις: Δυσκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και πιθανή αύξηση των επισφαλειών.

• Κέντρα δεδομένων: Επανεξέταση ή αναβολή σχεδιαζόμενων επενδύσεων ψηφιακών υποδομών στην Ελλάδα.

Οι παραπάνω επιπτώσεις αποτελούν πιθανούς διαύλους μετάδοσης μιας διεθνούς κρίσης και όχι συγκεκριμένες προβλέψεις ζημιών για την ελληνική οικονομία.

Οι πέντε ενδείξεις που πρέπει να παρακολουθούμε

Το προσεχές διάστημα ιδιαίτερη σημασία θα έχουν:

1. Η πραγματική κερδοφορία των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

2. Η αύξηση του εταιρικού δανεισμού.

3. Οι ακυρώσεις ή αναβολές κατασκευής κέντρων δεδομένων.

4. Οι αθετήσεις πληρωμών και το κόστος χρηματοδότησης.

5. Η συμπεριφορά των μεγάλων χρηματιστηριακών δεικτών και των αγορών ομολόγων.

Καμία από αυτές τις ενδείξεις δεν προδικάζει από μόνη της μια κατάρρευση. Ο συνδυασμός τους, όμως, θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό προειδοποιητικό σήμα.

Άλλο η τεχνητή νοημοσύνη και άλλο η χρηματιστηριακή της φούσκα

Εδώ χρειάζεται μια καθοριστική διάκριση.

Όταν έσκασε η φούσκα του Διαδικτύου το 2000, δεν εξαφανίστηκε το Διαδίκτυο.

Αντιθέτως, εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές επαναστάσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η τεχνολογία μπορεί να συνεχίσει να εξελίσσεται, να σώζει ζωές, να συμβάλλει στην επιστημονική έρευνα, να βελτιώνει την παραγωγικότητα και να δημιουργεί νέες οικονομικές δραστηριότητες, ακόμη και αν υποχωρήσουν δραματικά οι χρηματιστηριακές αποτιμήσεις των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτήν.

Ο κίνδυνος δεν είναι κατ’ ανάγκην ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις της.

Είναι ότι η παγκόσμια οικονομία ενδέχεται να έχει προεξοφλήσει τα κέρδη των επόμενων δεκαετιών, δανειζόμενη και επενδύοντας σήμερα χρήματα που περιμένει να εισπράξει αύριο.

Και η οικονομική ιστορία έχει αποδείξει ότι η απόσταση ανάμεσα στον ενθουσιασμό και στον πανικό μπορεί να αποδειχθεί τρομακτικά μικρή.

Πηγές και τεκμηρίωση

Wall Street Journal: https://www.wsj.com/economy/worse-than-the-dot-com-crash-what-an-ai-bust-could-mean-for-the-economy-2a0e5ab3

London Business School: https://www.london.edu/think/ai-bubble-about-to-burst

ΕΚΤ: https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2026/html/ecb.blog20260817~754a8a4418.en.html ΕΚΤ: https://www.ecb.europa.eu/press/financial-stability-publications/fsr/pdf/ecb.fsr202611~e03b919d36.en.pdf