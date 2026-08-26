Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές αποτελεί την ιδανική στιγμή για τον έλεγχο των ελαστικών, τα οποία καταπονήθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες και τα αυξημένα φορτία.

Οι οδηγοί οφείλουν να ελέγχουν τακτικά το βάθος του πέλματος, την πίεση αέρα και την ύπαρξη τυχόν ζημιών, όπως ρωγμές ή εξογκώματα.

Η ηλικία των ελαστικών διαπιστώνεται εύκολα μέσω του τετραψήφιου κωδικού DOT, ενώ οι ειδικοί συστήνουν προληπτική αντικατάσταση το αργότερο στα δέκα έτη.

Η αναβολή της αντικατάστασης ελαστικών λόγω κόστους ενέχει κινδύνους, καθώς η φθορά περιορίζει σημαντικά την πρόσφυση του οχήματος στο βρεγμένο οδόστρωμα.

Η αγορά μεταχειρισμένων ελαστικών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, αφού η εξωτερική εμφάνιση δεν αποκαλύπτει πάντα το ιστορικό χρήσης και τις προηγούμενες καταπονήσεις τους.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές δεν σημαίνει μόνο άδειασμα των αποσκευών. Είναι και μία καλή στιγμή για έναν ουσιαστικό έλεγχο του αυτοκινήτου και ιδιαίτερα των ελαστικών, τα οποία τις προηγούμενες εβδομάδες κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλες αποστάσεις, αυξημένες ταχύτητες και, συχνά, πολύ μεγαλύτερο φορτίο από εκείνο των καθημερινών μετακινήσεων.

Η εικόνα που συναντούν επαγγελματίες του κλάδου προκαλεί προβληματισμό, καθώς αυτοκίνητα εξακολουθούν να κυκλοφορούν με ελαστικά έξι, επτά ή ακόμη και οκτώ ετών, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις οδηγών που αναβάλλουν την αντικατάστασή τους λόγω κόστους.

Advertisement

Advertisement

Η ηλικία, ωστόσο, δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που καθορίζει πότε ένα λάστιχο πρέπει να αντικατασταθεί. Οι συστάσεις διαφέρουν ανά κατασκευαστή και χρήση. Στην αγορά χρησιμοποιείται συχνά ως πρακτικός οδηγός η περιοχή των 40.000-50.000 χιλιομέτρων ή περίπου 4-5 ετών, αλλά απαιτείται νωρίτερη αλλαγή όταν υπάρχουν ρωγμές, εξογκώματα, ανομοιόμορφη φθορά ή ανεπαρκές πέλμα.

Γι’ αυτό και το «είναι τεσσάρων ετών, άρα πρέπει οπωσδήποτε να πεταχτεί» δεν αποτελεί απόλυτο τεχνικό κανόνα. Ενδεικτικά, κατασκευαστές συστήνουν ενισχυμένους ετήσιους ελέγχους μετά την πενταετία και προληπτική αντικατάσταση το αργότερο στα δέκα χρόνια από την κατασκευή, ακόμη και όταν το ελαστικό εμφανίζεται λειτουργικό.

Τι πρέπει να κοιτάξουμε μόλις επιστρέψουμε

Πρώτος έλεγχος είναι το πέλμα. Το νόμιμο ελάχιστο βάθος για επιβατικά αυτοκίνητα είναι 1,6 χιλιοστά, όμως δεν περιμένουμε απαραίτητα να φτάσει εκεί ένα ελαστικό εάν παρουσιάζει άλλες ενδείξεις φθοράς.

Δεύτερος έλεγχος είναι η πίεση. Μετά από εκατοντάδες χιλιόμετρα ταξιδιού πρέπει να μετρηθεί με κρύα ελαστικά και να επανέλθει στις τιμές που προβλέπει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου. Ο τακτικός έλεγχος συνιστάται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται επίσης κοψίματα, «καρούμπαλα», ρωγμές στα πλαϊνά ή ασυνήθιστη φθορά. Ένα ελαστικό που έχει χτυπήσει σε λακκούβα ή πεζοδρόμιο στις διακοπές μπορεί να έχει υποστεί ζημιά που δεν είναι αμέσως εμφανής.

Advertisement

Το DOT αποκαλύπτει την ηλικία

Ο οδηγός μπορεί εύκολα να διαπιστώσει πότε κατασκευάστηκε ένα ελαστικό κοιτάζοντας τον τετραψήφιο κωδικό στο πλαϊνό του. Τα δύο πρώτα ψηφία δείχνουν την εβδομάδα παραγωγής και τα δύο τελευταία το έτος. Για παράδειγμα, ο κωδικός 2319 σημαίνει ότι το ελαστικό κατασκευάστηκε την 23η εβδομάδα του 2019.

Όταν η αλλαγή μετατίθεται «για τον άλλο μήνα»

Advertisement

Το κόστος αποτελεί έναν από τους λόγους που αρκετοί οδηγοί καθυστερούν. Για τις δημοφιλέστερες διαστάσεις, επαγγελματίες της αγοράς τοποθετούν την τιμή οικονομικών επιλογών περίπου στα 60-70 ευρώ ανά ελαστικό, δηλαδή περί τα 240-280 ευρώ για τετράδα, πριν από τυχόν πρόσθετες εργασίες. Σε ευρύτερη έρευνα αγοράς, το κόστος μιας τετράδας συνηθισμένων διαστάσεων μπορεί να κινηθεί στα 300-400 ευρώ και πάνω, ανάλογα με διάσταση, κατασκευαστή και χαρακτηριστικά.

Η οικονομική πίεση οδηγεί κάποιους και στην αγορά μεταχειρισμένων ελαστικών. Εκεί όμως απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή: η εξωτερική εμφάνιση και το διαθέσιμο πέλμα δεν αποκαλύπτουν κατ’ ανάγκη το ιστορικό ενός ελαστικού, τις συνθήκες αποθήκευσης ή προηγούμενες καταπονήσεις.

Ο έλεγχος δεν τελειώνει πριν από τις διακοπές

Advertisement

Οι περισσότεροι θυμούνται το αυτοκίνητο πριν ξεκινήσουν για το νησί ή το χωριό: ελέγχουν λάστιχα, φρένα, λάδια και υγρά. Ο έλεγχος μετά το ταξίδι είναι όμως εξίσου χρήσιμος.

Ένα αυτοκίνητο που έκανε μέσα στον Αύγουστο 1.000 ή 1.500 χιλιόμετρα, φορτωμένο με τέσσερις επιβάτες και αποσκευές και κινούμενο επί ώρες σε υψηλές θερμοκρασίες, έχει υποστεί πολύ διαφορετική καταπόνηση από αυτή μιας συνηθισμένης εβδομάδας μέσα στην πόλη.

Και καθώς μετά τον Αύγουστο πλησιάζουν οι πρώτες φθινοπωρινές βροχές, η κατάσταση των ελαστικών αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Οι φθαρμένες αυλακώσεις δυσκολεύονται να απομακρύνουν αποτελεσματικά το νερό, περιορίζοντας την πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα.

Advertisement

Η επιστροφή από τις διακοπές, επομένως, είναι η κατάλληλη στιγμή για έναν απλό κανόνα: πίεση, πέλμα, φθορές και ηλικία. Λίγα λεπτά ελέγχου μπορούν να δείξουν εάν τα ελαστικά που μας πήγαν με ασφάλεια στις διακοπές μπορούν να μας συνοδεύσουν με την ίδια ασφάλεια και στους δρόμους του φθινοπώρου.

Advertisement