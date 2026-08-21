Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στη ΔΥΠΑ μειώθηκε κατά 10,1% τον Ιούλιο του 2026, φτάνοντας συνολικά τους 715.328 ανέργους.

Παρά τη μείωση αυτή, το 51,9% των ανέργων παραμένει στα μητρώα για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Οι γυναίκες αποτελούν το 69,2% του συνόλου των ανέργων, με την ηλικιακή ομάδα 30 έως 44 ετών να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό.

Ενώ οι εγγεγραμμένοι άνεργοι μειώθηκαν, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων αυξήθηκε κατά 33,5% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τους 148.138 δικαιούχους.

Η αγορά εργασίας αντιμετωπίζει το παράδοξο των σημαντικών ελλείψεων προσωπικού σε πολλούς κλάδους, παρά τον μεγάλο αριθμό των μακροχρόνια ανέργων.

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Ο αριθμός των ανέργων μειώνεται, αλλά η ακτινογραφία της ανεργίας δείχνει ότι το πρόβλημα γίνεται περισσότερο ποιοτικό παρά αριθμητικό. Τον Ιούλιο του 2026, 715.328 άνθρωποι βρίσκονταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ. Είναι 80.260 λιγότεροι από πέρυσι, μια σημαντική ετήσια μείωση κατά 10,1%.

Πίσω όμως από αυτόν τον θετικό αριθμό κρύβεται μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα.

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371.019 άνθρωποι περιμένουν πάνω από έναν χρόνο

Περισσότεροι από τους μισούς εγγεγραμμένους ανέργους –51,9%– παραμένουν στα μητρώα για τουλάχιστον 12 μήνες. Πρόκειται για 371.019 ανθρώπους που δυσκολεύονται να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, ακόμη και σε μια περίοδο κατά την οποία επιχειρήσεις σε αρκετούς κλάδους δηλώνουν ότι δεν βρίσκουν προσωπικό.

Εδώ βρίσκεται και το παράδοξο της σημερινής αγοράς εργασίας: από τη μία υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες εγγεγραμμένοι άνεργοι και από την άλλη σημαντικές ελλείψεις εργαζομένων σε τουρισμό, εστίαση, κατασκευές και τεχνικά επαγγέλματα.

Η ανεργία έχει κυρίως γυναικείο πρόσωπο

Ακόμη πιο έντονη είναι η ανισορροπία μεταξύ των δύο φύλων. Από τους 715.328 εγγεγραμμένους, οι 495.322 είναι γυναίκες.

Δηλαδή:

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Σχεδόν 7 στους 10 εγγεγραμμένους ανέργους είναι γυναίκες.

Οι άνδρες περιορίζονται στους 220.006 ή 30,8%.

Και το πρόβλημα δεν βρίσκεται μόνο στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η πολυπληθέστερη ομάδα είναι αυτή των 30 έως 44 ετών, με 215.476 εγγεγραμμένους – σχεδόν ένας στους τρεις.

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Το άλλο παράδοξο: λιγότεροι άνεργοι, περισσότεροι επιδοτούμενοι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια δεύτερη αντίθετη κίνηση των αριθμών.

Ιούλιος 2026 Ετήσια μεταβολή Εγγεγραμμένοι άνεργοι -10,1% Επιδοτούμενοι άνεργοι +33,5%

Ενώ λοιπόν οι εγγεγραμμένοι μειώθηκαν κατά 80.260 σε έναν χρόνο, οι άνεργοι που πληρώθηκαν με επίδομα αυξήθηκαν κατά 37.190, φτάνοντας τους 148.138.

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Σε σχέση μάλιστα με τον Ιούνιο, οι επιδοτούμενοι αυξήθηκαν μέσα σε έναν μήνα κατά 38,8%.

Η εικόνα του Ιουλίου, επομένως, δεν χωρά σε έναν μόνο αριθμό. Η ανεργία υποχωρεί αισθητά σε ετήσια βάση, αλλά περισσότεροι από 370.000 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε αυτήν για πάνω από έναν χρόνο.

Και όσο η οικονομία αναζητά εργατικά χέρια που δεν βρίσκει, αυτό το χάσμα ανάμεσα στις θέσεις που μένουν κενές και στους ανθρώπους που μένουν χωρίς δουλειά εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της αγοράς εργασίας.

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