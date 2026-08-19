Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι θερινές εκπτώσεις διαρκούν έως τις 31 Αυγούστου, με τους εμπόρους να προσφέρουν μειώσεις τιμών από 30% έως 60% για την εκκαθάριση των αποθεμάτων τους.

Οι καταναλωτές μπορούν να επωφεληθούν από σημαντικές ευκαιρίες αγοράζοντας διαχρονικά είδη ή προϊόντα εκτός εποχής, όπως παλτό και μαγιό, σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Η επιλογή ουδέτερων σχεδίων που δεν ακολουθούν έντονες τάσεις της μόδας αποτελεί μια αποτελεσματική στρατηγική για την εξοικονόμηση χρημάτων κατά την περίοδο των εκπτώσεων.

Για την πραγματοποίηση πραγματικά συμφέρουσων αγορών, συνιστάται ο έλεγχος της τιμής αναφοράς, η σύγκριση τιμών μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων και η εστίαση στην κάλυψη πραγματικών αναγκών.

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Οι θερινές εκπτώσεις έχουν περάσει πλέον στο πιο ενδιαφέρον σημείο τους. Μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, οπότε ολοκληρώνεται επίσημα η εκπτωτική περίοδος, οι έμποροι έχουν ισχυρό κίνητρο να αδειάσουν αποθήκες και ράφια για να υποδεχθούν τις νέες συλλογές.

Για τον καταναλωτή, αυτό σημαίνει ότι οι τελευταίες δύο εβδομάδες του Αυγούστου μπορούν να κρύβουν πραγματικές ευκαιρίες, ιδιαίτερα εάν δεν αναζητά το τελευταίο σχέδιο ή το χρώμα της επόμενης σεζόν.

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Στην αγορά συναντώνται εκπτώσεις 30%-50%, ενώ σε παλαιότερες συλλογές και προϊόντα που οι επιχειρήσεις θέλουν να αποσύρουν οι μειώσεις μπορεί να φτάνουν ακόμη και το 60%. Σε μικρότερα καταστήματα συναντάται επίσης η πρακτική της ενιαίας χαμηλής τιμής σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, προκειμένου να απελευθερωθεί στοκ.

Ευκαιρίες εκτός σεζόν…

Κατηγορία Τι να ψάξουμε Ενδεικτικό όφελος* Ρούχα Βασικά κομμάτια, περσινές συλλογές 30%-60% Παπούτσια Κλασικά σχέδια, αθλητικά 30%-50% Μαγιό Για φέτος και το επόμενο καλοκαίρι 40%-60% Τσάντες Διαχρονικά σχέδια 30%-50% Σακάκια Ουδέτερα χρώματα και γραμμές 30%-50% Χειμωνιάτικα Παλτό, μπουφάν προηγούμενης σεζόν 30%-60% Καλοκαιρινά είδη Πετσέτες, είδη παραλίας, αξεσουάρ 30%-60%

*Τα ποσοστά είναι ενδεικτικά παραδείγματα αγοράς.

Το μυστικό του να αγοράζεις… έξι μήνες νωρίτερα

Ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους εξοικονόμησης είναι η αγορά εκτός εποχής. Ένα παλτό που κόστιζε 180 ευρώ και πωλείται με έκπτωση 50% κοστίζει 90 ευρώ. Ένα ζευγάρι παπούτσια των 120 ευρώ με έκπτωση 40% πέφτει στα 72 ευρώ. Και ένα μαγιό των 70 ευρώ που έχει μείνει από την αρχή της σεζόν μπορεί, με έκπτωση 60%, να κοστίζει 28 ευρώ.

Προϊόν Αρχική τιμή Έκπτωση Τελική τιμή Κέρδος Παλτό 180€ 50% 90€ 90€ Παπούτσια 120€ 40% 72€ 48€ Σακάκι 150€ 50% 75€ 75€ Μαγιό 70€ 60% 28€ 42€ Τσάντα 100€ 40% 60€ 40€

Έτσι, ένα υποθετικό καλάθι πέντε προϊόντων αρχικής αξίας 620 ευρώ πέφτει στα 325 ευρώ. Η εξοικονόμηση φτάνει τα 295 ευρώ, σχεδόν 48%.

Εδώ μπορεί να βρίσκεται και η μεγαλύτερη ευκαιρία του Αυγούστου. Ένα προϊόν μπορεί να θεωρείται «περσινό» εμπορικά, χωρίς να έχει χάσει την πρακτική ή αισθητική του αξία. Ένα μονόχρωμο σακάκι, ένα δερμάτινο μπουφάν, ένα κλασικό sneaker ή μία ουδέτερη τσάντα δύσκολα «προδίδουν» σε ποια συλλογή ανήκουν. Αντίθετα, πολύ χαρακτηριστικά prints, ακραία χρώματα ή σχέδια που συνδέθηκαν έντονα με μία συγκεκριμένη τάση χρειάζονται περισσότερη σκέψη.

Ο κανόνας: Όσο πιο διαχρονικό είναι ένα προϊόν, τόσο μεγαλύτερη αξία έχει μια μεγάλη έκπτωση προηγούμενης σεζόν.

Οι 5 κινήσεις για πραγματική οικονομία

Κοιτάμε ευρώ, όχι μόνο ποσοστά. Έκπτωση 60% δεν είναι ευκαιρία εάν δεν χρειαζόμαστε το προϊόν. Ελέγχουμε την τιμή αναφοράς. Κατά κανόνα, η προγενέστερη τιμή είναι η χαμηλότερη τιμή των 30 ημερών πριν από την πρώτη μείωση. Στις προοδευτικές, διαδοχικές μειώσεις των εκπτώσεων εφαρμόζεται ειδικός κανόνας έως 60 ημερών. Συγκρίνουμε online και φυσικό κατάστημα πριν πληρώσουμε. Ψωνίζουμε για την επόμενη σεζόν. Μαγιό τον Αύγουστο και παλτό το καλοκαίρι μπορούν να αποδειχθούν πολύ πιο συμφέρουσες αγορές. Δεν περιμένουμε πάντα την τελευταία ημέρα. Όσο πέφτουν οι τιμές, μειώνονται συνήθως και οι επιλογές σε μεγέθη και σχέδια.

Η νομοθεσία απαιτεί σε κάθε ανακοίνωση μείωσης να εμφανίζεται η προγενέστερη τιμή πάνω στην οποία υπολογίζεται η έκπτωση. Για παράδειγμα, εάν ένα προϊόν είχε χαμηλότερη τιμή 100 ευρώ πριν από τις εκπτώσεις, η σωστή ένδειξη για μείωση 20% είναι 100 → 80 ευρώ και όχι η σύγκριση με κάποια παλαιότερη υψηλότερη τιμή.