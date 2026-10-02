Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 5,1% τον Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,8%, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών.

Η σημαντική άνοδος των τιμών αποδίδεται κυρίως στον ενεργειακό τομέα, όπου καταγράφηκε ετήσια αύξηση της τάξης του 18,8%.

Η επιτάχυνση του πληθωρισμού προκαλεί έντονο προβληματισμό στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς οι τιμές παραμένουν σταθερά πάνω από τον στόχο του 2%.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ασκεί επιπλέον πιέσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

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Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, από 3,7% τον Αύγουστο, την ώρα που στην ευρωζώνη ανέβηκε στο 3,8%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Η νέα επιτάχυνση αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ενέργεια, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 18,8% σε ετήσια βάση, από 14,3% τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat, η ενέργεια αποτελεί με μεγάλη διαφορά τον βασικό παράγοντα της νέας επιτάχυνσης, με τις τιμές της να εμφανίζουν ετήσια αύξηση 18,8%, έναντι 14,3% μόλις έναν μήνα νωρίτερα.

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Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο έντονης πίεσης στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου εξαιτίας της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Οι Financial Times αποδίδουν την άνοδο του πληθωρισμού στην αναζωπύρωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, χαρακτηρίζοντας το 3,8% υψηλό τριετίας.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η επιτάχυνση και στην Ελλάδα, όπου ο εναρμονισμένος πληθωρισμός εκτιμάται ότι έφθασε τον Σεπτέμβριο στο 5,1%, από 3,7% τον Αύγουστο και μόλις 1,8% τον Σεπτέμβριο του 2025. Σε μηνιαία βάση οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,8%.

Η Ελλάδα βρίσκεται έτσι αισθητά πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Υψηλότερο πληθωρισμό καταγράφουν, μεταξύ άλλων, η Λιθουανία με 6,1%, η Βουλγαρία με 5,6% και η Κύπρος και το Λουξεμβούργο με 5,2%, ενώ η Ισπανία βρίσκεται στο 5%. Στη Γερμανία ο πληθωρισμός διαμορφώνεται στο 3,3%, στη Γαλλία στο 3,4% και στην Ιταλία στο 4,1%.

Η ενέργεια τραβά τον δείκτη προς τα πάνω

Η εικόνα των επιμέρους κατηγοριών δείχνει καθαρά από πού προέρχεται η νέα πίεση. Η ενέργεια αυξήθηκε κατά 18,8% σε ετήσια βάση, από 14,3% τον Αύγουστο, ενώ μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο σημείωσε άνοδο 3,9%.

Οι υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 3,2%, έναντι 3% τον Αύγουστο, ενώ τα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός σημείωσαν αύξηση 1,4%, από 1,1%. Τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά κινήθηκαν πιο συγκρατημένα, στο 1,1%.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο πληθωρισμός χωρίς την ενέργεια διαμορφώνεται μόλις στο 2,3%. Ακόμη στενότερος δείκτης, που εξαιρεί ενέργεια, τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό, βρίσκεται στο 2,5%. Η απόσταση αυτή αποτυπώνει πόσο μεγάλο μέρος της σημερινής επιτάχυνσης προέρχεται από το ενεργειακό σοκ.

Η νέα άνοδος των τιμών εντείνει και τον προβληματισμό για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%. Οι FT σημειώνουν ότι η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πορεία των επιτοκίων, σε μια στιγμή κατά την οποία το κόστος της ενέργειας αποτελεί ξανά τον βασικό εξωτερικό κίνδυνο για την ευρωπαϊκή οικονομία