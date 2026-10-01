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«Πάγο» στο αίτημα για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή κρίση βάζει προς το παρόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παραπέμποντας Ελλάδα και Ιταλία στα εργαλεία που έχουν ήδη συμφωνηθεί και υπενθυμίζοντας ότι οποιαδήποτε χαλάρωση δεν μπορεί να γίνει εις βάρος της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με επιστολή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν, έχει ζητήσει μεγαλύτερο περιθώριο για προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω εξαίρεσής τους, έως ενός ορίου, από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς και αξιοποίησης των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ. Αντίστοιχη πίεση για μεγαλύτερη ευελιξία ασκεί και η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι.

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Η Κομισιόν σήμερα απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ότι έχει ήδη επεκτείνει από τις αρχές του καλοκαιριού την εθνική ρήτρα διαφυγής και στον τομέα της ενέργειας, δίνοντας στα κράτη-μέλη δυνατότητα απόκλισης από την πορεία των καθαρών δαπανών έως και κατά 0,6% του ΑΕΠ συνολικά για την περίοδο 2026–2028.

«Η πόρτα είναι ανοιχτή» για όποιο κράτος θέλει να ζητήσει ενεργοποίηση της ρήτρας, τόνισε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ξεκαθάρισε όμως ότι αυτό «δεν μπορεί να γίνει εις βάρος μιας συνολικής δέσμευσης στη δημοσιονομική πειθαρχία», υπογραμμίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

Η Ιταλία έχει ήδη υποβάλει επίσημο αίτημα ενεργοποίησης της ενεργειακής ρήτρας, το οποίο βρίσκεται υπό αξιολόγηση από την Επιτροπή.

Η Κομισιόν, πάντως, δεν ανακοίνωσε νέο μηχανισμό ή πρόσθετη μορφή ευελιξίας πέρα από τα εργαλεία που ήδη υπάρχουν, στέλνοντας ουσιαστικά το μήνυμα ότι για την ώρα δεν ανοίγει νέο παράθυρο δημοσιονομικής χαλάρωσης.