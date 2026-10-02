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Ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας σχετικά με τον κατάλληλο χρόνο παρέμβασης.

Τα κράτη-μέλη συζήτησαν γαλλική πρόταση για απελευθέρωση ποσοτήτων ντίζελ και αργού πετρελαίου, θέτοντας ως προϋπόθεση τη δέσμευση των ΗΠΑ για μη απαγόρευση των εξαγωγών.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προωθεί τη σύγκληση τηλεδιάσκεψης των ηγετών του G7 για τον συντονισμό των ενεργειών στις αγορές ενέργειας.

Παρά την προηγούμενη επιφυλακτικότητα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, η τρέχουσα κατάσταση υποχρεώνει τις ευρωπαϊκές αρχές να αναζητήσουν λύσεις για τη διασφάλιση του εφοδιασμού.

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά πλέον ανοιχτά νέα απελευθέρωση αποθεμάτων ντίζελ, υπό την αυξανόμενη πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον Επίτροπο Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν να δηλώνει ότι οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη με όλα τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) και όχι μόνο με την Ουάσιγκτον.

«Συζητούμε με όλα τα μέλη του IEA, όχι μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για απελευθέρωση», δήλωσε ο Γιόργκενσεν στο Euronews. «Είναι μία από τις δυνατότητες που έχουμε, την έχουμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και είναι πιθανό να τη χρησιμοποιήσουμε ξανά».

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Η δήλωση έρχεται μετά την έντονη κινητικότητα που καταγράφηκε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Όπως έγραψε χθες η HuffPost, η Κομισιόν βρισκόταν σε συνεχείς τηλεφωνικές επαφές τόσο με κράτη-μέλη όσο και με την αμερικανική κυβέρνηση, ενώ πραγματοποιήθηκε ειδική τηλεδιάσκεψη με τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιρλανδία και τη Βρετανία για το ενδεχόμενο νέας απελευθέρωσης αποθεμάτων.

Η πίεση της Ουάσιγκτον συνεχίστηκε και μέσω δημόσιων δηλώσεων. Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι πρέπει να «επιταχύνουν» την εκπλήρωση των υφιστάμενων δεσμεύσεών τους και να διαθέσουν άμεσα πρόσθετες ποσότητες στην αγορά. «Η Αμερική κάνει το μέρος που της αναλογεί. Περιμένουμε από τους συμμάχους μας να αντιστοιχίσουν τις δεσμεύσεις τους με πράξεις», έγραψε, προσθέτοντας ότι Αμερικανοί αγρότες, οδηγοί φορτηγών και επιχειρήσεις δεν πρέπει να επωμίζονται το βάρος της παγκόσμιας στενότητας στο ντίζελ.

Under President Trump’s leadership, the United States is delivering on its commitments to help stabilize global energy markets. Our European partners should accelerate delivery on their existing commitments and make additional supplies immediately available to address ongoing… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 1, 2026

Μέσα σε αυτό το κλίμα σύμφωνα με πληροφορίες τα κράτη-μέλη συζήτησαν την Παρασκευή συγκεκριμένη γαλλική πρόταση για απελευθέρωση 50 εκατ. βαρελιών ντίζελ από ευρωπαϊκά αποθέματα, μαζί με ακόμη 50 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου από τα μέλη του IEA. Σύμφωνα με το Reuters, στην ευρωπαϊκή συζήτηση τέθηκε ως προϋπόθεση οποιαδήποτε νέα συμφωνία να συνοδεύεται από δέσμευση των ΗΠΑ ότι δεν θα προχωρήσουν μονομερώς σε απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ.

Παράλληλα, ο Εμανουέλ Μακρόν, μετά από επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, κινείται για τηλεδιάσκεψη των ηγετών του G7, με αντικείμενο τις αγορές αργού και προϊόντων διύλισης και με το Παρίσι να επιμένει σε συντονισμένη δράση χωρίς περιορισμούς στις εξαγωγές.

Η σημερινή κινητικότητα σηματοδοτεί πάντως αλλαγή τόνου σε σχέση με μόλις λίγες ημέρες πριν. Στη σύνοδο των υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο επικεφαλής του IEA Φατίχ Μπιρόλ είχε εμφανιστεί πιο επιφυλακτικός, λέγοντας ότι μια νέα συντονισμένη απελευθέρωση δεν αποτελούσε τότε «πρώτη προτεραιότητα», αν και περίπου το 80% των στρατηγικών αποθεμάτων παρέμενε διαθέσιμο σε περίπτωση σοβαρότερης διαταραχής.

Στο βάθος παραμένει το αμερικανικό αίτημα για έως 120 εκατ. βαρέλια ντίζελ μέσα στους επόμενους έξι μήνες, με ιδιαίτερη πίεση σε Γαλλία και Γερμανία και με την πιθανότητα περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών να εξακολουθεί να βαραίνει τις ευρωπαϊκές συζητήσεις.