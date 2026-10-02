Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι διεθνείς αγορές πετρελαίου σημείωσαν άνοδο με το Brent να διαμορφώνεται στα 102,60 δολάρια, καθώς η αυξημένη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τις τιμές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε νέα στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή με την αποστολή 9.000 επιπλέον στρατιωτικών και ενός τρίτου αεροπλανοφόρου εν μέσω κλιμακούμενων προειδοποιήσεων προς την Τεχεράνη.

Παρά τη στρατιωτική κινητοποίηση, συνεχίζονται οι διπλωματικές διαβουλεύσεις μέσω του Κατάρ, ενώ η Κίνα περιόρισε προσωρινά τις εξαγωγές καυσίμων, εντείνοντας την αβεβαιότητα στην αγορά diesel.

Η αγορά παρακολουθεί στενά τη στενότητα στα διυλισμένα προϊόντα και το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία παραμένει ο κεντρικός παράγοντας αστάθειας.

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Οι αγορές πετρελαίου ξεκίνησαν την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου με νέα άνοδο και με τον γεωπολιτικό κίνδυνο να επιστρέφει στο επίκεντρο. Το Brent βρισκόταν στις πρώτες συναλλαγές στα 102,60 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο περίπου 0,28%, ενώ το αμερικανικό WTI κινούνταν στα 93,14 δολάρια. Η μικρή ημερήσια μεταβολή δεν αποτυπώνει την ένταση των προηγούμενων ωρών, καθώς την Πέμπτη το Brent είχε ενισχυθεί περισσότερο από τέσσερα δολάρια.

Παρά τη σημερινή άνοδο, το Brent κατευθύνεται προς εβδομαδιαία υποχώρηση περίπου 1,9%. Τον Σεπτέμβριο, ωστόσο, είχε καταγράψει άνοδο περίπου 14%, αποτυπώνοντας πόσο ισχυρά εξακολουθεί να επηρεάζει την αγορά ο γεωπολιτικός κίνδυνος στη Μέση Ανατολή.

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Reuters: Η αγορά ζυγίζει αντικρουόμενα μηνύματα

Το Reuters περιγράφει μια αγορά που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αντίθετες δυνάμεις. Από τη μία πλευρά, οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή έχουν βελτιωθεί, περιορίζοντας τις ανησυχίες για την προσφορά. Από την άλλη, η νέα στρατιωτική κινητικότητα των ΗΠΑ, η στενότητα στην αγορά diesel και οι κινήσεις της Κίνας στις εξαγωγές καυσίμων αυξάνουν εκ νέου την αβεβαιότητα.

Ο επικεφαλής αναλυτής της KCM Trade, Τιμ Γουότερερ, μίλησε για αντικρουόμενα σήματα, καθώς η βελτίωση των σαουδαραβικών εξαγωγών αντισταθμίζεται από τις πληροφορίες για νέα αμερικανική στρατιωτική ενίσχυση και από τους περιορισμούς της Κίνας.

Η μεγάλη εξέλιξη: Τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο και περίπου 9.000 στρατιώτες

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ημέρας είναι η νέα αμερικανική στρατιωτική ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή. Το Associated Press μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποστέλλουν περίπου 9.000 επιπλέον στρατιωτικούς μαζί με ομάδα πολεμικών πλοίων, ενώ στην περιοχή κατευθύνεται και τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο.

Η ανάπτυξη περιλαμβάνει την ομάδα μάχης του USS Theodore Roosevelt και την αμφίβια ομάδα του USS Makin Island. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή συμπίπτει με τις νέες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη.

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Τραμπ: Νέα σκληρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων. Το Reuters αναφέρει ότι η νέα στρατιωτική ανάπτυξη πραγματοποιείται ενώ η Ουάσιγκτον εξετάζει τα επόμενα βήματά της απέναντι στην Τεχεράνη.

Η αβεβαιότητα αυτή προσθέτει νέο γεωπολιτικό ασφάλιστρο στην τιμή του πετρελαίου, καθώς οι αγορές γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε νέα σύγκρουση στην περιοχή θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τις ενεργειακές ροές.

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Η νέα εξέλιξη που καταγράφει το BBC

Στο διπλωματικό μέτωπο, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι, παρά τη σκληρή ρητορική, οι δίαυλοι επικοινωνίας δεν έχουν κλείσει πλήρως. Η ιρανική πλευρά έχει παρουσιάσει πρόταση για μια διαδικασία επτά ημερών που θα μπορούσε να συνδεθεί με την αποκατάσταση της κανονικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και την επιστροφή σε διαπραγματεύσεις.

Η Τεχεράνη έχει επίσης επιβεβαιώσει ότι έλαβε, μέσω του Κατάρ, αμερικανική απάντηση ή αντιπρόταση την οποία εξετάζει. Έτσι δημιουργείται μια αντιφατική εικόνα: στρατιωτική ενίσχυση και απειλές από τη μία πλευρά, αλλά παράλληλα ένας διπλωματικός δίαυλος μέσω Κατάρ που εξακολουθεί να λειτουργεί.

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Το επεισόδιο της Flydubai προσθέτει νέο εύφλεκτο υλικό

Στο ήδη τεταμένο σκηνικό προστέθηκε το σοβαρό περιστατικό σε πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία, ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη και να επιχείρησε να προκαλέσει συντριβή του αεροσκάφους. Επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία.

Η απειλή Τραμπ για τη Flydubai

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Ο Τραμπ, ερωτηθείς εάν υπάρχει πιθανή σύνδεση του περιστατικού με το Ιράν, δήλωσε ότι η υπόθεση διερευνάται. Δεν παρουσίασε δημόσια στοιχεία που να τεκμηριώνουν ιρανική εμπλοκή. Όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί εάν τελικά αποδειχθεί ανάμειξη της Τεχεράνης, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα πληγεί «πολύ σκληρά».

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Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια απόδειξη ότι το Ιράν είχε οποιαδήποτε ανάμειξη στο περιστατικό και οι έρευνες συνεχίζονται.

Η Κίνα κλείνει προσωρινά τη στρόφιγγα των καυσίμων

Στην ενεργειακή εξίσωση μπήκε παράλληλα και το Πεκίνο. Σύμφωνα με το Reuters, η Κίνα ξεκίνησε την εθνική αργία χωρίς να δώσει στα μεγάλα διυλιστήρια άδεια να εξαγάγουν diesel, βενζίνη και αεροπορικά καύσιμα σε αγορές πέραν του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο. Η αγορά περιμένει να διαπιστώσει εάν οι άδειες θα επανέλθουν μετά τις 7 Οκτωβρίου.

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Η είδηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα δεν βρίσκεται μόνο στο αργό πετρέλαιο αλλά και στα διυλισμένα προϊόντα, με πρώτο το diesel.

Οι ΗΠΑ ζητούν από την Ευρώπη να ανοίξει τα αποθέματα diesel

Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει παράλληλα ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων τη Γερμανία και τη Γαλλία, να χρησιμοποιήσουν μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων diesel. Σύμφωνα με το Reuters, έχει τεθεί θέμα διοχέτευσης σημαντικών ποσοτήτων στην αγορά μέσα στους επόμενους μήνες.

Η αμερικανική πλευρά έχει αφήσει ανοικτή ακόμη και την πιθανότητα περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών diesel εάν δεν αυξηθεί η διεθνής προσφορά, γεγονός που προκαλεί πρόσθετη ανησυχία στην Ευρώπη.

Το παράδοξο των Στενών του Ορμούζ

Η αγορά βρίσκεται μπροστά σε ένα παράδοξο. Οι ροές αργού από τη Μέση Ανατολή έχουν ανακάμψει σημαντικά και η Σαουδική Αραβία έχει αυξήσει τις εξαγωγές της, χρησιμοποιώντας και εναλλακτικές διαδρομές. Όμως η ομαλοποίηση της διακίνησης αργού δεν σημαίνει αντίστοιχη ομαλοποίηση της αγοράς καυσίμων.

Diesel, βενζίνη και αεροπορικά καύσιμα εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της ανησυχίας, ενώ το κόστος μεταφοράς και η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένουν υψηλά.

Γιατί τα 100 δολάρια δεν είναι πλέον το μόνο πρόβλημα

Η αγορά δεν παρακολουθεί πλέον μόνο εάν το Brent θα βρίσκεται στα 100, στα 105 ή στα 110 δολάρια. Παρακολουθεί ταυτόχρονα την πραγματική διαθεσιμότητα αργού από τον Περσικό Κόλπο, τη στενότητα στα διυλισμένα προϊόντα –ιδίως στο diesel– και κυρίως το εάν η αντιπαράθεση ΗΠΑ–Ιράν θα παραμείνει σε επίπεδο απειλών και διαπραγματεύσεων ή θα περάσει ξανά σε στρατιωτική κλιμάκωση.

Η αποστολή πρόσθετων αμερικανικών δυνάμεων, η σκληρή προειδοποίηση Τραμπ, η υπόθεση της Flydubai και, στην αντίθετη κατεύθυνση, η συνέχιση της διαμεσολάβησης του Κατάρ δημιουργούν ένα εξαιρετικά εύθραυστο σκηνικό. Το Brent στα 102,60 δολάρια δεν αντανακλά μόνο την προσφορά και τη ζήτηση. Αντανακλά και το κόστος ενός γεωπολιτικού κινδύνου που παραμένει εξαιρετικά δύσκολο να αποτιμηθεί.

Πηγές

• Reuters – Oil rises slightly as market weighs mixed supply signals

• Associated Press – U.S. military deployment / Iran

• Associated Press – Trump / Flydubai investigation

• Reuters – Iran receives U.S. feedback on seven-day plan

• BBC – νεότερη εξέλιξη