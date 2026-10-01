Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα America.gov, η οποία ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη για την παροχή κυβερνητικών πληροφοριών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το ενσωματωμένο chatbot της πλατφόρμας απάντησε σε διάφορα ερωτήματα, παραθέτοντας δεδομένα που σε πολλές περιπτώσεις δεν επιβεβαίωσαν τους δημόσιους ισχυρισμούς του Τραμπ.

Το σύστημα βασίστηκε σε επίσημες κυβερνητικές πηγές για να ανασκευάσει δηλώσεις σχετικά με τις εκλογές του 2020, τον πληθωρισμό και τα αποθέματα πετρελαίου.

Παράλληλα, το chatbot παρείχε διευκρινίσεις για την κλιματική αλλαγή και άλλα ιστορικά γεγονότα, διαφωνώντας με θέσεις που διατύπωσε ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε την Τρίτη το America.gov, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της αμερικανικής κυβέρνησης που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη με στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες και πληροφορίες.

Στην πλατφόρμα περιλαμβάνεται ένα AI chatbot, μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν απαντήσεις που βασίζονται σε κυβερνητικές πηγές. Μεταξύ άλλων, η πλατφόρμα αναμένεται στο μέλλον να επιτρέπει στους πολίτες να διεκπεραιώνουν διαδικασίες όπως η ανανέωση διαβατηρίων και η εγγραφή στο Medicare.

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Ωστόσο, οι πρώτες απαντήσεις του chatbot σε πολιτικά ζητήματα προκάλεσαν ενδιαφέρον, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν επιβεβαίωσαν δημόσιους ισχυρισμούς του Τραμπ.

Εκλογές

Σε ερώτηση για το ποιος κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2020, το chatbot απάντησε ότι ο Τζο Μπάιντεν ήταν ο νικητής, παραθέτοντας και τα αποτελέσματα του Εκλεκτορικού Κολεγίου.

Πλούτος

Το America.gov δεν επιβεβαίωσε επίσης τον πρόσφατο ισχυρισμό του Τραμπ ότι ο πλούτος των Αμερικανών έχει διπλασιαστεί από τις 20 Ιανουαρίου 2025. Επικαλούμενο στοιχεία της Federal Reserve, ανέφερε ότι δεν προκύπτει διπλασιασμός του πλούτου των αμερικανικών νοικοκυριών.

Πληθωρισμός

Ανάλογη ήταν η απάντηση του chatbot και σχετικά με τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ βίωσαν τον «χειρότερο πληθωρισμό όλων των εποχών» κατά την προεδρία του Τζο Μπάιντεν. Το σύστημα, επικαλούμενο στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, ανέφερε ότι τα διαθέσιμα δεδομένα δεν στηρίζουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Πετρέλαιο

Σε άλλη ερώτηση, το chatbot απέρριψε τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα διαθέτουν μαζί το 60% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, ενώ δεν επιβεβαίωσε ούτε τον ισχυρισμό περί εκτεταμένης νοθείας στις εκλογές του 2020.

Κλιματική αλλαγή

Σε ερώτηση για την κλιματική αλλαγή, το chatbot απάντησε ότι η πρόσφατη υπερθέρμανση του πλανήτη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ανθρώπινες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων.

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Το σύστημα διαφώνησε ακόμη με δήλωση του Τραμπ κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας, σύμφωνα με την οποία κανένας άλλος πρόεδρος εκτός από τον ίδιο δεν είχε αρνηθεί να λάβει τον προεδρικό μισθό.

Το chatbot απάντησε επίσης σε ερώτηση σχετικά με την προσέλευση στην ορκωμοσία του Τραμπ το 2017. Εκείνη την περίοδο, η ομάδα του τότε προέδρου είχε υποστηρίξει ότι η τελετή συγκέντρωσε το μεγαλύτερο κοινό που είχε παρακολουθήσει ποτέ ορκωμοσία προέδρου, τόσο από κοντά όσο και τηλεοπτικά.

Με πληροφορίες από: theguardian.com

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