Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κορυφαία στελέχη τεχνολογικών εταιρειών συμφώνησαν στην υιοθέτηση εθελοντικών προτύπων ασφαλείας για την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι εταιρείες δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν με ανεξάρτητους ελεγκτές για την αξιολόγηση των συστημάτων τους και την αποτροπή μη προβλεπόμενων ενεργειών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη στήριξή του στην ταχεία ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, παρά τις ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών για την κατανάλωση ενέργειας.

Παράλληλα, εξετάζεται η δημιουργία δεκαμελούς συμβουλίου για την εποπτεία της ασφάλειας των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Η κυβέρνηση παρουσίασε επίσης ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι επικεφαλής κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών συμφώνησαν στην υιοθέτηση εθελοντικών προτύπων για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ επανέλαβε τη στήριξή του στην ταχεία ανάπτυξη νέων κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ.

Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν μετά το γεύμα που παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας στον Λευκό Οίκο.

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Reuters

Οι εταιρείες συμφώνησαν να συνεργαστούν με «ανεξάρτητους ελεγκτές», προκειμένου να αξιολογείται κατά πόσο τα συστήματα AI λειτουργούν όπως είχαν σχεδιαστεί από τους δημιουργούς τους.

Οι εταιρείες δεσμεύτηκαν επίσης να εργαστούν ώστε τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης να μην «παραβιάζουν ή αποκτούν πρόσβαση σε τεχνικά συστήματα με μη προβλεπόμενους τρόπους». Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενο έλεγχο σχετικά με τους κινδύνους που δημιουργεί η προηγμένη AI, μετά τις αναφορές των OpenAI και Anthropic ότι οι AI agents τους «ξέφυγαν» από τον προβλεπόμενο έλεγχο και παραβίασαν τα συστήματα άλλων εταιρειών.

Στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Γκρεγκ Μπρόκμαν της OpenAI, ο Ντάριο Αμοντέι της Anthropic, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta, ο Σούνταρ Πιτσάι της Google και ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia.

Reuters

«Είναι σχεδόν σαν ένα σύνταγμα, κατά κάποιον τρόπο», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στη συμφωνία μεταξύ των εταιρειών. «Και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι στον κόσμο την υπέγραψαν, και την υπέγραψα κι εγώ ως πρόεδρος. Και πραγματικά αποτελεί μια μορφή προστασίας».

Ο Τραμπ απάντησε για περίπου 30 λεπτά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την ασφάλεια της AI και άλλα ζητήματα, ενώ οι διευθύνοντες σύμβουλοι στέκονταν πίσω του.

Ο Ζάκερμπεργκ, τον οποίο ο Τραμπ κάλεσε να βγει μπροστά από το πλήθος των δισεκατομμυριούχων στελεχών, δήλωσε ότι οι εταιρείες συμφώνησαν να αναπτύξουν «ισχυρούς εσωτερικούς ελέγχους» για τα συστήματα AI.

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Reuters

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει τη δημιουργία ενός 10μελούς συμβουλίου που θα έχει ρόλο στην εποπτεία της ασφάλειας των εργαλείων AI, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει ποιοι θα το απαρτίζουν.

Επιμένει στη στήριξη των data centers

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να στηρίζει την επέκταση των data centers, παρά τις αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί σε αρκετές περιοχές των ΗΠΑ. Οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχίες κυρίως για την αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, το κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και τις επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες.

«Αυτές οι μεγάλες, ισχυρές, πολύ πλούσιες και πολύ έξυπνες εταιρείες θα κάνουν τεράστιες επενδύσεις στις κοινότητες», δήλωσε αργότερα ο Τραμπ στους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί στον προαύλιο χώρο του Λευκού Οίκου, έχοντας γύρω του τα στελέχη των εταιρειών.

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Παράλληλα, δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου έδειξε ότι το 73% των ερωτηθέντων ανησυχεί πως οι εταιρείες AI δεν έχουν κάνει αρκετά για να αποτρέψουν σοβαρές επιπτώσεις από την τεχνητή νοημοσύνη. Το 55% δήλωσε επίσης ότι θα ήταν θετικό να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της AI.

Στη διάρκεια της ίδιας ημέρας, η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε και νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, θα διευκολύνει τους πολίτες στην πρόσβαση σε κυβερνητικές υπηρεσίες.

Τέλος, ο Τραμπ έδωσε οδηγία στις κυβερνητικές υπηρεσίες να χρησιμοποιούν τον όρο «super intelligence» αντί για «artificial intelligence» όταν αναφέρονται στη συγκεκριμένη τεχνολογία.

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Πηγή: Reuters