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Ο Αμερικανός ποντίφικας χαρακτήρισε την πλήρη δημοσιογραφική κάλυψη απαραίτητη και πολύ σημαντική για όλους τους πολίτες.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν με αφορμή τον αποκλεισμό τριών ειδησεογραφικών οργανισμών από τον Λευκό Οίκο λόγω διαφωνιών με τον πρόεδρο Τραμπ.

Ο πάπας απέφυγε να κατονομάσει τον Αμερικανό πρόεδρο, παρά τις προηγούμενες εντάσεις που είχαν σημειωθεί μεταξύ τους.

Η απόφαση του Λευκού Οίκου για τον αποκλεισμό των μέσων ενημέρωσης τέθηκε υπό δικαστικό έλεγχο ως πιθανώς αντισυνταγματική.

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Τη σημασία της ελεύθερης και ανεξάρτητης δημοσιογραφίας υπογράμμισε με τον δικό του τρόπο ο πάπας Λέων, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη διαμάχη ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και ειδησεογραφικούς οργανισμούς, με αφορμή την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να αποκλείσει το CNN και άλλα μέσα από την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο.

Ο πάπας Λέων βρισκόταν μαζί με τους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στην περίπου δίωρη πτήση από τη Ρώμη προς το Παρίσι. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ χαιρετούσε τους εκπροσώπους του Τύπου, δέχθηκε ερώτηση σχετικά με τη σύγκρουση του Ντόναλντ Τραμπ με τρεις δημοσιογραφικούς οργανισμούς.

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Αν και ο ίδιος δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Αμερικανό πρόεδρο, ο Αμερικανός ποντίφικας έδωσε έμφαση στη σημασία της δημοσιογραφικής κάλυψης, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ σημαντική».

⏰️ PAPAL PLANE: Pope Leo XIV told CNN he was "glad they were" on the papal plane, after being banned from the White House. He also that its important for journalists to provide complete coverage.

He said that what happened in Ceuta was a "humanitarian crisis."

By Aigav pool pic.twitter.com/RF96DOg6UZ September 25, 2026

«Είμαι πολύ χαρούμενος που εδώ είστε όλοι ευπρόσδεκτοι», ανέφερε απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους που ταξίδευαν μαζί του. «Η καλή δημοσιογραφική κάλυψη είναι απαραίτητη και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική παντού και για όλους», πρόσθεσε.

Η τοποθέτηση του πάπα Λέοντα ήρθε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμάχη ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και τρία μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, ο Λευκός Οίκος είχε αποκλείσει για έξι ημέρες δημοσιογράφους των CNN, MS Now και Politico από την πρόσβαση στον χώρο, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τα ρεπορτάζ τους.

Η απαγόρευση, ωστόσο, τέθηκε υπό δικαστικό έλεγχο, με ομοσπονδιακό δικαστή να αποφασίζει ότι είναι πιθανότατα αντισυνταγματική.

Ο πάπας Λέων, ο οποίος είναι Αμερικανός, είχε βρεθεί στο παρελθόν στο στόχαστρο της οργής του Ντόναλντ Τραμπ, μετά την κριτική που είχε ασκήσει για τον πόλεμο στο Ιράν. Παρά το συγκεκριμένο προηγούμενο, στην απάντησή του από το αεροπλάνο απέφυγε να κατονομάσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ και περιορίστηκε να υπογραμμίσει τη σημασία της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης.