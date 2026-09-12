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Υπάρχουν μερικοί απλοί κανόνες στη δημοσιογραφία που δεν χρειάζονται εγχειρίδιο. Στο ραδιόφωνο, όταν τελειώνει μια συνέντευξη, επαναλαμβάνεις το όνομα και την ιδιότητα του καλεσμένου. Δεν τον διακόπτεις κάθε δέκα δευτερόλεπτα για να ακούσουμε τη δική σου άποψη. Τον κάλεσες για να μιλήσει εκείνος.

Και στην τηλεόραση, ειδικά στις αθλητικές μεταδόσεις, χρειάζεται περισσότερη προσοχή στις εικόνες ανηλίκων και θεατών που προβάλλονται από τις εξέδρες χωρίς να το γνωρίζουν. Απαγορεύεται να δείχνουμε πρόσωπα παιδιών.

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Τέλος, άλλο ραδιόφωνο, άλλο τηλεόραση. Στην τηλεοπτική μετάδοση δεν χρειάζεται να περιγράφεις ασταμάτητα όσα ήδη βλέπουμε. Η γνώση είναι προσόν. Η οικονομία του λόγου επίσης. Και πάνω απ’ όλα, ο σεβασμός.