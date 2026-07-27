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Η τραγική δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου δεν συγκλόνισε μόνο την κοινή γνώμη. Ανέδειξε, δυστυχώς για ακόμη μία φορά και μια άλλη, εξίσου ανησυχητική πλευρά της σύγχρονης ενημέρωσης: την ολοένα μεγαλύτερη απουσία μέτρου, σεβασμού και δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Δημοσιεύτηκαν κείμενα που ξεπέρασαν κάθε όριο. Και όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ, «οι σχετικές αναφορές, τα σχόλια και τα ρεπορτάζ σε πολλές περιπτώσεις επιδόθηκαν σε περιττές λεπτομέρειες ιδιωτικού χαρακτήρα, εκφεύγοντας από τα πλαίσια της ενημέρωσης και, με στόχο την τηλεθέαση, την ακροαματικότητα και την αναγνωσιμότητα»

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Το πιο ανησυχητικό, όμως, είναι ότι ελάχιστοι στάθηκαν να σκεφτούν πως πίσω από κάθε πρωτοσέλιδο και κάθε διαδικτυακή ανάρτηση υπάρχουν δύο δίδυμα παιδιά, μια οικογένεια, συγγενείς και φίλοι που καλούνται να διαχειριστούν μια ανείπωτη απώλεια. Η δημοσιογραφία οφείλει να υπηρετεί την αλήθεια, όχι την περιέργεια. Να ενημερώνει, όχι να μπαίνει σαν ρουφήχτρα στο ανθρώπινο δράμα.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ ήταν μια αναγκαία παρέμβαση. Δεν αρκεί όμως. Οι Επιτροπές Δεοντολογίας πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα. Οφείλουν να εξετάσουν πού διαπιστώθηκαν παραβιάσεις των κανόνων του λειτουργήματος και κατά την κρίση τους να δράσουν ανάλογα. Η ελευθερία του Τύπου είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας. Δεν είναι, όμως, άδεια για ασέβεια απέναντι στον νεκρό, ούτε για δημόσια έκθεση των οικείων του. Και εμείς στην HuffPost το εννοούμε να κάνουμε πράξη τη δεοντολογία στη δουλειά μας και να μην κυνηγάμε φτηνά και τυμβωρυχικά κλικ. Δεν είναι τυχαίο ότι φτάσαμε στα 7.000.000 αναγνώσεις το μήνα με γνώμονα τον σεβασμό στους επισκέπτες των σελίδων μας.