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Η Λέβιτ παραιτήθηκε από τη θέση της τον περασμένο Αύγουστο και επέστρεψε στην επιτροπή πολιτικής δράσης MAGA Inc. υποστηρίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόσφατες δηλώσεις της για ιδιωτική συνάντηση του Τραμπ με τον Κίρ Στάρμερ προκάλεσαν αντιδράσεις από υποστηρικτές του πρώην προέδρου για παραβίαση εμπιστοσύνης.

Το υπό έκδοση έργο αναμένεται να περιλαμβάνει άγνωστες πτυχές από τα παρασκήνια της Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια της θητείας της Λέβιτ.

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Λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολαΐν Λέβιτ ετοιμάζει ένα αποκαλυπτικό βιβλίο, σύμφωνα με αποκλειστικές πηγές του Page Six Hollywood.

Η 29χρόνη Λέβιτ, παραιτήθηκε τον Αύγουστο για να περάσει περισσότερο χρόνο με τα παιδιά της, τη νεογέννητη κόρη της Βίβιαν και τον σύζυγό της Νίκολας Ρίτσιο, 61 ετών, ενώ δεν έχει βρεθεί ακόμη ο αντικαταστάτης της στον Λευκό Οίκο. Η ίδια επιστρέφει στην προηγούμενη θέση της στη MAGA Inc., μια επιτροπή πολιτικής δράσης υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ.

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Από ότι φαίνεται, βρήκε πάντως τον χρόνο να συντάξει μια πρόταση για τα απομνημονεύματά της, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ήδη από διάφορους εκδότες. Οι λεπτομέρειες σχετικά με το βιβλίο, παραμένουν μυστικές, ωστόσο, πηγές της Page Six αναφέρουν ότι το έργο θα περιλαμβάνει αποκαλύψεις από τα παρασκήνια της θητείας της Λέβιτ ως της νεότερης εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου στην ιστορία, υπό την προεδρία του Τραμπ.

Former White House press secretary Karoline Leavitt shopping potentially explosive book: sources https://t.co/C9ysle4SAs pic.twitter.com/Ym73rcTszU September 28, 2026

Το βιβλίο θα μπορούσε να αποκαλύψει τα παρασκήνια του κόσμου των μέσων ενημέρωσης στην Ουάσιγκτον, καθώς ο Λέβιτ έχει ήδη μοιραστεί μερικές «απόρρητες» ιστορίες.

Η Λέβιτ, η νεότερη εκπρόσωπος Τύπου στην ιστορία του Λευκού Οίκου, αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο παρά τις ενστάσεις του προέδρου Τραμπ. Φήμες αναφέρουν ότι οι αδιάκοπες τηλεφωνικές κλήσεις του 80χρονου προέδρου προς τη Λέβιτ, ενώ αυτή βρισκόταν σε άδεια μητρότητας, επηρέασαν την απόφασή της να παραιτηθεί.

«Ο Τραμπ επιτέθηκε στον Στάρμερ για τις πολιτές του»

Από τότε που επέστρεψε στην προηγούμενη θέση της στην πολιτική επιτροπή δράσης MAGA Inc., η Λέβιτ έχει σαφώς γίνει πιο ομιλητική. Την περασμένη εβδομάδα, η πρώην υποψήφια για το Κογκρέσο στο Νιου Χάμσαϊρ αποκάλυψε στο podcast του Σον Χάνιτι ότι ο πρόεδρος Τραμπ επιτέθηκε στον Βρετανό πρώην πρωθυπουργό Κίρ Στάρμερ σε ένα ιδιωτικό γεύμα πέρυσι.

«Καθόμασταν γύρω από το τραπέζι, απολαμβάναμε όλοι το γεύμα μας, βρισκόμασταν σε αυτό το πανέμορφο μέρος, και ο πρόεδρος άρχισε ξαφνικά να τον επιτίθεται για τις πολιτικές του», είπε.

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«“Οι πολιτικές σου εδώ είναι τόσο ηλίθιες, πρέπει να κλείσεις τα σύνορά σου”», ανέφερε η Λέβιτ ότι είπε ο Tραμπ στον Στάρμερ. «Πρέπει να απελάσεις αυτούς τους ανθρώπους που έχεις στη χώρα σου. Ξέρω τη χώρα σου και ξέρω τον λαό σου, μισούν αυτό που κάνεις»».

«Ο Στάρμερ απλώς καθόταν εκεί… αυτό γινόταν στο σπίτι του, στη χώρα του. Δεν ήμασταν καν στον Λευκό Οίκο, δεν ήμασταν καν στο δικό μας έδαφος και αυτός απλώς… Θυμάμαι τον Στίβεν Μίλερ και εμένα να κοιταζόμαστε μεταξύ μας και να λέμε: “Ωχ, πάλι τα ίδια”».

Ήδη, η υπερβολική της κοινοποίηση πληροφοριών από την θητεία της έχει προκαλέσει αναταραχή στους οπαδούς του Τραμπ. «Απίστευτο. Δηλαδή, τώρα που είναι πρώην εκπρόσωπος Τύπου, η Καρολαϊν Λέβιτ ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΛΕΥΕΙ για ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ συναντήσεις που είχε ο Πρόεδρος με ηγέτες από όλο τον κόσμο;» έγραψε ο Γκρεγκ Κέλι, παρουσιαστής του δεξιού καναλιού Newsmax, σε μια ανάρτηση στο X την Κυριακή.

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Ο εξοργισμένος Κέλι σχολιάσε επίσης: «Βρισκόμαστε εν μέσω της εκστρατείας των ενδιάμεσω εκλογών” και η Καρολαΐν “ξεφουρνίζει” πράγματα χωρίς να νοιάζεται καθόλου. Είναι ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ της εμπιστοσύνης: του Προέδρου και του Έθνους. Τόσο ΑΝΩΡΙΜΟ εκ μέρους της!!!!»