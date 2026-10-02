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Ένα ακόμη ισχυρό σήμα για στροφή των καταναλωτών προς τα σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματοςδίνουν οι χρεώσεις της ΔΕΗ για τον Οκτώβριο. Η επιχείρηση διατηρεί για δεύτερο μήνα στα 11,5 λεπτά/kWh την προωθητική τιμή του 12μηνου σταθερού «μπλε» τιμολογίου myHome Online, την ώρα που το πράσινο κυμαινόμενο Γ1/Γ1Ν ανεβαίνει στα 15,913 λεπτά/kWh, από 14,913 λεπτά τον Σεπτέμβριο.

Τιμολόγιο Οκτώβριος Σταθερό μπλε 11,5 λεπτά/kWh Πράσινο κυμαινόμενο 15,9 λεπτά/kWh Διαφορά 4,4 λεπτά/kWh

Η εικόνα δεν σημαίνει ότι ένα σταθερό πρόγραμμα είναι αυτομάτως η καλύτερη επιλογή για κάθε νοικοκυριό, καθώς πρέπει να συνυπολογίζονται πάγια, διάρκεια συμβολαίου και όροι αποχώρησης. Ωστόσο, όσο οι τιμές χονδρικής παραμένουν ευμετάβλητες, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτά για αρκετούς καταναλωτές η δυνατότητα να «κλειδώνουν» την τιμή της κιλοβατώρας.

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Η κατεύθυνση είχε αρχίσει να διαφαίνεται ήδη από τον Σεπτέμβριο, όταν η μείωση του συγκεκριμένου σταθερού τιμολογίου στα 11,5 λεπτά/kWh άλλαξε τις ισορροπίες στην αγορά. Τα μπλε τιμολόγια αντιστοιχούσαν τότε περίπου στο 31% των μετρητών, με 1,88 εκατ. σε σύνολο περίπου 6 εκατ., ενώ οι αυξημένες τιμές των κυμαινόμενων προϊόντων δημιουργούσαν προϋποθέσεις για νέα κινητικότητα προς τα σταθερά.

Τι σημαίνει η διαφορά για ένα νοικοκυριό

Με βάση αποκλειστικά τη διαφορά των 4,4 λεπτών/kWh και χωρίς πάγια ή άλλες χρεώσεις:

Κατανάλωση Διαφορά στη χρέωση ενέργειας 300 kWh περίπου 13,20 € 500 kWh περίπου 22 € 800 kWh περίπου 35,20 €

Την ίδια στιγμή, η τιμή του πράσινου της ΔΕΗ αυξάνεται περίπου 7%, όταν η χονδρεμπορική αγορά κινήθηκε περίπου 17% υψηλότερα.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο κατά πόσο η συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική θα λειτουργήσει ως οδηγός για την υπόλοιπη αγορά, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό στα σταθερά προϊόντα και επιταχύνοντας τη μετακίνηση καταναλωτών από τα κυμαινόμενα στα «μπλε» τιμολόγια.