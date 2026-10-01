Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση διευρύνει τη ρύθμιση οφειλών προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, αυξάνοντας τον αριθμό των δόσεων από 72 σε 120 για παλαιά χρέη.

Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης έως τις 30 Ιουνίου 2027, επιτυγχάνοντας σημαντική μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως το τέλος του 2024.

Η νέα ρύθμιση δεν καλύπτει τραπεζικά χρέη ή οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά, καθώς για αυτές ισχύει η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Παράλληλα, οι οφειλέτες με σύνθετα χρέη προς δημόσιο και τράπεζες μπορούν να αξιοποιήσουν τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος επιτρέπει έως 240 δόσεις και έχει πλέον χαμηλότερο όριο υπαγωγής.

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Σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για να τακτοποιήσουν παλαιές οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αποκτούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τη διεύρυνση της ρύθμισης από τις 72 στις 120 δόσεις. Η παρέμβαση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή κρίση έχει επιβαρύνει οικογενειακούς και επιχειρηματικούς προϋπολογισμούς, περιορίζοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης χρεών που είχαν ήδη συσσωρευτεί.

ΠΟΙΟΙ ΜΕΝΟΥΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ

Περίπτωση Τι ισχύει Χρέη από 1/1/2025 και μετά ❌ Δεν μπαίνουν στις 120 → πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεις Παλαιά χρέη που στις 30/9/2026 είναι ήδη σε ενεργή ρύθμιση ❌ Δεν μεταφέρονται στις 120 Εξαίρεση: όσοι είναι στις 72 δόσεις ✅ Μπορούν να ζητήσουν μετάβαση στις 120 δόσεις Χρέη σε τράπεζες / servicers ❌ Δεν καλύπτονται από τις 120 δόσεις Αίτηση μετά τις 30/6/2027 ❌ Εκτός προθεσμίας

Το βασικό πλεονέκτημα της νέας παρέμβασης είναι η διάρκεια αποπληρωμής, που μπορεί πλέον να απλωθεί σε έως 10 χρόνια, μειώνοντας σημαντικά το ποσό της μηνιαίας δόσης. Αλλά αυξάνοντας το ποσό που στο τέλος θα κληθεί να επιστρέψει ο οφειλέτης.

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Ποιοι κερδίζουν περισσότερο

Η νέα ρύθμιση αφορά παλαιές οφειλές προς φορολογική διοίκηση και ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024 και δεν βρίσκονταν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Το προηγούμενο πλαίσιο έφθανε έως τις 72 δόσεις και κάλυπτε οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως το τέλος του 2023. Συνεπώς, στη νέα «ομπρέλα» μπαίνει και μια επιπλέον χρονιά χρεών.

Κερδισμένοι είναι και όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στις 72 δόσεις, καθώς μπορούν, με αίτησή τους, να μεταφέρουν την οφειλή τους στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων.

Παράλληλα, η προθεσμία για την αίτηση παρατείνεται σημαντικά: από τις 31 Δεκεμβρίου 2026 μεταφέρεται στις 30 Ιουνίου 2027. Η ελάχιστη καταβολή ορίζεται στα 30 ευρώ.

Τι σημαίνουν οι 120 δόσεις στην πράξη

Το μεγάλο όφελος βρίσκεται στη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας. Χωρίς να υπολογίσουμε για λόγους απλούστευσης τους τόκους, μια οφειλή 12.000 ευρώ αντιστοιχεί μαθηματικά σε περίπου 167 ευρώ τον μήνα εάν μοιραστεί σε 72 δόσεις. Σε 120 δόσεις, το αντίστοιχο ποσό πέφτει στα 100 ευρώ.

Σε χρέος 24.000 ευρώ, η αντίστοιχη σύγκριση είναι περίπου 333 ευρώ έναντι 200 ευρώ τον μήνα. Οι πραγματικές δόσεις θα είναι υψηλότερες, καθώς η ρύθμιση έχει επιτόκιο 5,84%, ίδιο με εκείνο της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων.

Ποιοι μένουν εκτός των 120 δόσεων

Το κρίσιμο όριο είναι η ημερομηνία δημιουργίας της ληξιπρόθεσμης οφειλής. Τρέχουσες οφειλές από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά δεν εντάσσονται στις 120 δόσεις. Για τα νεότερα αυτά χρέη εξακολουθεί να προβλέπεται η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

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Επομένως, κάποιος που συσσώρευσε χρέη μέσα στο 2025 ή το 2026 δεν μπορεί απλώς να τα μεταφέρει στη δεκαετή ρύθμιση επειδή δυσκολεύεται σήμερα να τα εξυπηρετήσει.

Εκτός της συγκεκριμένης ρύθμισης βρίσκονται επίσης, με βάση το πλαίσιο που ανακοινώθηκε, τα χρέη προς τράπεζες και servicers. Οι 120 δόσεις αφορούν Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

120 ή έως 240 δόσεις;

Για οφειλέτες με μεγαλύτερη ή πιο σύνθετη εικόνα χρεών υπάρχει και ο εξωδικαστικός μηχανισμός, μέσω του οποίου μπορεί να προβλέπεται αποπληρωμή έως και σε 240 δόσεις για οφειλές προς φορολογική διοίκηση και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ μπορούν να αντιμετωπιστούν παράλληλα χρέη προς τράπεζες και servicers, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη.

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ΠΟΤΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ

Εάν ο οφειλέτης… Γιατί… Χρωστά και σε Δημόσιο και σε τράπεζες/servicers Μπορεί να αντιμετωπίσει συνολικά διαφορετικές κατηγορίες χρεών Χρειάζεται περισσότερο χρόνο από τις 120 δόσεις Έως 240 δόσεις για Εφορία και Ταμεία Έχει συνολικά χρέη από 5.000 € Το όριο υπαγωγής μειώθηκε από 10.000 € σε 5.000 € Θέλει να προστατεύσει την κύρια κατοικία Υπάρχει πλέον δυνατότητα διάσωσής της έναντι ρευστοποίησης άλλης περιουσίας Έχει οικονομική κατάσταση που απαιτεί εξατομικευμένη βιώσιμη ρύθμιση Η ρύθμιση συνδέεται με τις οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη Έχει πιο σύνθετο πρόβλημα υπερχρέωσης Ο μηχανισμός μπορεί να αντιμετωπίσει πολλούς πιστωτές στο ίδιο πλαίσιο

Ο εξωδικαστικός έχει πλέον διευρυνθεί ώστε το κατώφλι υπαγωγής να ξεκινά από 5.000 ευρώ οφειλών αντί 10.000 ευρώ, ενώ από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 έχει τεθεί σε ισχύ και η δυνατότητα επιλογής διάσωσης της πρώτης κατοικίας έναντι άλλης περιουσίας.