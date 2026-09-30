Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνολική στήριξη στο πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο, προσφέροντας επιπλέον όφελος 5 λεπτών σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Η νέα επιδότηση προκύπτει από κρατική παρέμβαση 15 λεπτών και συνεισφορά 5 λεπτών από τα διυλιστήρια.

Η τελική τιμή στην αντλία παραμένει εξαρτημένη από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου και τις συνθήκες της αγοράς.

Η μείωση του κόστους καυσίμων για τα φορτηγά μεταφορών λειτουργεί ως ανάχωμα στις πληθωριστικές πιέσεις που επηρεάζουν τις τιμές των προϊόντων στο ράφι.

Το όφελος για τους οδηγούς διαμορφώνεται ανάλογα με την κατανάλωση, προσφέροντας ελάφρυνση 2,50 ευρώ σε κάθε γέμισμα 50 λίτρων.

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Η αύξηση της συνολικής στήριξης στο diesel κίνησης στα 20 λεπτά ανά λίτρο δίνει μια πρόσθετη ανάσα στους οδηγούς, αλλά η επίδρασή της ξεπερνά το ρεζερβουάρ του ΙΧ. Το πετρέλαιο κίνησης αποτελεί βασικό κόστος για μεταφορές, διανομές και πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα η τιμή του να επηρεάζει έμμεσα και το κόστος προϊόντων που φτάνουν καθημερινά στο ράφι.

Στις 28 Σεπτεμβρίου, η μέση πανελλαδική τιμή του diesel ήταν 2,216 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Από αύριο, η συνολική παρέμβαση φθάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο: 15 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα διυλιστήρια. Υπάρχει, όμως, μια σημαντική λεπτομέρεια: στην τιμή των 2,216 ευρώ της 28ης Σεπτεμβρίου είχε ήδη ενσωματωθεί η υφιστάμενη συνολική στήριξη των 15 λεπτών –10 λεπτά κρατική επιδότηση και 5 λεπτά από τα διυλιστήρια. Συνεπώς, η νέα απόφαση δεν αφαιρεί άλλα 20 λεπτά από τα 2,216 ευρώ. Προσθέτει επιπλέον όφελος 5 λεπτών ανά λίτρο.

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Πού μπορεί να πάει η τιμή

Εάν όλες οι υπόλοιπες παράμετροι έμεναν αμετάβλητες, η αύξηση της στήριξης κατά 5 λεπτά θα μπορούσε θεωρητικά να οδηγήσει: 2,216 €/λίτρο → περίπου 2,166 €/λίτρο. Η πραγματική τιμή στην αντλία, βέβαια, θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, την ισοτιμία ευρώ–δολαρίου και τις συνθήκες της αγοράς. Γι’ αυτό η επιδότηση λειτουργεί κυρίως ως ανάχωμα στις ανατιμήσεις και όχι ως εγγύηση ότι η τιμή θα μειωθεί ακριβώς κατά 5 λεπτά.

Τι κερδίζει ένας οδηγός

Για ένα γέμισμα 50 λίτρων, η συνολική παρέμβαση των 20 λεπτών αντιστοιχεί σε όφελος 10 ευρώ σε σχέση με την τιμή που θα υπήρχε χωρίς καμία στήριξη. Ωστόσο, σε σχέση με όσα ίσχυαν τον Σεπτέμβριο, το πρόσθετο όφελος της νέας απόφασης είναι 2,50 ευρώ ανά γέμισμα 50 λίτρων. Για 60 λίτρα, η συνολική στήριξη αντιστοιχεί σε 12 ευρώ, με πρόσθετο όφελος 3 ευρώ έναντι του προηγούμενου καθεστώτος. Ένας οδηγός που καταναλώνει 100 λίτρα diesel τον μήνα έχει συνολική ελάφρυνση 20 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 ευρώ αποτελούν τη νέα πρόσθετη στήριξη.

Από τα φορτηγά στο ράφι

Η μεγαλύτερη οικονομική σημασία της παρέμβασης βρίσκεται, ωστόσο, στις επαγγελματικές μεταφορές. Ένα φορτηγό που ανεφοδιάζεται με 300 λίτρα diesel έχει συνολικό όφελος 60 ευρώ σε σχέση με μια τιμή χωρίς τη στήριξη των 20 λεπτών. Σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς των 15 λεπτών, το πρόσθετο όφελος είναι 15 ευρώ ανά ανεφοδιασμό.

Σε έναν μεγάλο στόλο φορτηγών ή οχημάτων διανομής, το ποσό πολλαπλασιάζεται. Και αυτό έχει σημασία για ολόκληρη την αγορά. Σχεδόν κάθε προϊόν χρειάζεται να μεταφερθεί: από το χωράφι ή το εργοστάσιο στην αποθήκη, από εκεί στο κέντρο διανομής και τελικά στο κατάστημα. Η μείωση του κόστους diesel μπορεί επομένως να λειτουργήσει ως φρένο στην αύξηση του μεταφορικού κόστους και, έμμεσα, στις πληθωριστικές πιέσεις.

Δεν σημαίνει, βέβαια, ότι μια μείωση 20 λεπτών στο diesel (που μετά από 15 ημέρες θα επαναξιολογηθεί) θα μεταφερθεί αυτόματα σε αντίστοιχη μείωση στις τιμές των προϊόντων. Τα καύσιμα αποτελούν μόνο ένα μέρος του συνολικού κόστους παραγωγής και διακίνησης. Η επίδραση εξαρτάται από το πόσο ενεργοβόρα είναι κάθε δραστηριότητα και από το εάν η εξοικονόμηση θα απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις ή θα περάσει στις τελικές τιμές…