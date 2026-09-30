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Το μέτρο περιλαμβάνει κρατική επιδότηση δεκαπέντε λεπτών και συμμετοχή πέντε λεπτών από τα διυλιστήρια, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται από τον πρωθυπουργό.

Τα μέτρα θα επανεξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο με βάση τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου για τον έλεγχο του δημοσιονομικού κόστους.

Αντίστοιχη συνδυασμένη παρέμβαση σχεδιάζεται για το πετρέλαιο θέρμανσης που διατίθεται από τις 15 Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του επιδόματος θέρμανσης για τα νοικοκυριά.

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Σημαντικά ενισχυμένη παρέμβαση στην τιμή του diesel κίνησης, με συνολική ελάφρυνση που αναμένεται να φθάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των μέτρων για τα καύσιμα που ανακοινώνονται σήμερα. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για συμφωνία (μεταξύ κυβέρνησης και διυλιστηρίων) που προβλέπει κρατική επιδότηση 15 λεπτών ανά λίτρο στο diesel, στην οποία θα προστεθεί η συμμετοχή των διυλιστηρίων με επιπλέον 5 λεπτά, ώστε η συνολική μείωση στην αντλία να φθάσει τα 20 λεπτά. Οι τελικές ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η νέα παρέμβαση έρχεται μετά τις προηγούμενες κινήσεις κυβέρνησης και διυλιστηρίων για τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων. Τον Ιούλιο είχε ανακοινωθεί συμφωνία που προέβλεπε μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel από τα διυλιστήρια.

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Στήριξη με επανεξέταση ανά 15 ημέρες

Το βασικό χαρακτηριστικό του νέου σχεδιασμού είναι ότι η κυβέρνηση δεν επιδιώκει να «κλειδώσει» από τώρα ένα ενιαίο πακέτο για ολόκληρο τον χειμώνα. Τα μέτρα θα δίνονται σταδιακά και θα επανεξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, την ισοτιμία ευρώ–δολαρίου και τις τιμές που διαμορφώνονται στην ελληνική αγορά.

Με τον τρόπο αυτό, το ύψος της παρέμβασης θα μπορεί να προσαρμόζεται εφόσον αλλάξουν σημαντικά οι συνθήκες, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί ταυτόχρονα να ελέγξει το δημοσιονομικό κόστος. Ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στις υψηλές τιμές των καυσίμων, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης.

Επόμενο μέτωπο το πετρέλαιο θέρμανσης

Μετά το diesel, το ενδιαφέρον στρέφεται στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η διάθεσή του αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου. Ο σχεδιασμός προβλέπει νέα συνδυασμένη παρέμβαση κράτους και διυλιστηρίων, με στόχο να συγκρατηθεί σημαντικά η τιμή εκκίνησης. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης θα εξαρτηθεί και από τις διεθνείς τιμές όσο πλησιάζει η έναρξη της περιόδου διάθεσης.

Στο ίδιο πακέτο αναμένεται να ενταχθεί και η ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, ώστε η στήριξη να μην περιοριστεί μόνο στην τιμή της αντλίας αλλά να καλύψει ευρύτερα τα νοικοκυριά ενόψει του χειμώνα.

Το μεγάλο στοίχημα είναι να ανακοπεί και η δευτερογενής επίδραση των ακριβών καυσίμων στην οικονομία. Το diesel επηρεάζει όχι μόνο τις μετακινήσεις, αλλά και τις μεταφορές, την παραγωγή και το τελικό κόστος των προϊόντων, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στην ήδη επιβαρυμένη καθημερινότητα των νοικοκυριών.