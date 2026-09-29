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Νέο κύμα ανατιμήσεων αρχίζει να σχηματίζεται στην αγορά ενόψει Οκτωβρίου, απειλώντας να περιορίσει την ανάσα που επιχειρεί να δώσει στα νοικοκυριά η πρωτοβουλία μειωμένων τιμών στα σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, τουλάχιστον επτά προμηθευτές προχωρούν σε νέους τιμοκαταλόγους χονδρικής για τον Οκτώβριο, με αυξήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν έως και το 15% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων.

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Στην πρώτη γραμμή των ανατιμήσεων βρίσκονται τα γαλακτοκομικά, ενώ οι αυξημένες τιμές ενέργειας και καυσίμων, το μεταφορικό κόστος, αλλά και οι πιέσεις σε πρώτες ύλες, πλαστικά και υλικά συσκευασίας δημιουργούν φόβους ότι οι αυξήσεις μπορεί σταδιακά να επεκταθούν σε περισσότερες κατηγορίες. Πρόσφατες πληροφορίες της αγοράς επιβεβαιώνουν ήδη νέες αυξήσεις στα γαλακτοκομικά από τον Οκτώβριο.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική στιγμή. Από τα τέλη Αυγούστου βρίσκεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, στην οποία έχουν ενταχθεί 1.740 κωδικοί, με μέση μείωση 9,5%. Συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές και 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Το πρόβλημα είναι ότι οι νέες αυξήσεις στους τιμοκαταλόγους χονδρικής μπορεί να δημιουργήσουν μια αγορά «δύο ταχυτήτων», από τη μία προϊόντα που παραμένουν ενταγμένα στην πρωτοβουλία μειώσεων και από την άλλη κωδικοί και κατηγορίες που δέχονται νέες ανατιμητικές πιέσεις.

Ήδη εκφράζονται ανησυχίες ότι η ενεργειακή κρίση μπορεί να περιορίσει το εύρος των μειώσεων το επόμενο διάστημα, καθώς οι επιχειρήσεις καλούνται να απορροφήσουν αυξημένο ενεργειακό και παραγωγικό κόστος.

Μετά από μια μακρά περίοδο ακρίβειας, ακόμη και ένα νέο περιορισμένο κύμα αυξήσεων σε τρόφιμα καθημερινής κατανάλωσης είναι αρκετό για να ασκήσει νέα πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σε ότι αφορά στην κυβέρνηση, ο Οκτώβριος αναδεικνύεται στο πλέον κρίσιμο τεστ για το κατά πόσο οι μειώσεις που έχουν περάσει στα ράφια, μέσα από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, μπορούν να αντέξουν απέναντι στο νέο κύμα κόστους.