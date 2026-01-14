Μπορεί ο ΑΝΤ1 να τηρεί σιγή ιχθύος σχετικά με την τηλεοπτική επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου στη θέση της Ελένης Τσολάκη, η ομάδα της εκπομπής του Σαββατοκύριακου επέστρεψε στις εγκαταστάσεις του ΑΝΤ1 στα Σπάτα το πρωί της Τετάρτης, χωρίς όμως να υπάρχει συγκεκριμένη ενημέρωση και οδηγία από τη διοίκηση για το τι ακριβώς μέλλει γενέσθαι (και με ποιους ακριβώς).

Από το πάνελ της εκπομπής το παρών έδωσε μόνο ο Νίκος Μισίρης, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει και στο νέο σχήμα με επικεφαλής την Κατερίνα Καραβάτου, που θα συμπληρώνουν- σε πρώτη φάση- η Αφροδίτη Γραμμέλη και η Μαρία Αντωνά. Το ερωτηματικό γύρω από την παρουσία του Πέτρου Κωστόπουλου αλλά και του Λευτέρη Κουμαντάκη στη νέα εκπομπή παραμένει, παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις του σταθμού.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, η νέα εκπομπή θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Ιανουαρίου και όλα δείχνουν πως προορίζεται για την πρωινή, και όχι τη μεσημεριανή ζώνη, όπως είχε αρχικά ακουστεί.

Το τελευταίο πλάνο της καλοκαιρινής εκπομπής που παρουσίασε η Κατερίνα Καραβάτου στον ΑΝΤ1.

Κατερίνα Καραβάτου: «Όταν με καλούν είμαι πάντα έτοιμη»

Αυτή τη στιγμή η Κατερίνα Καραβάτου βρίσκεται άθελά της στο «μάτι» ενός επικοινωνιακού κυκλώνα καθώς αυτό που συζητιέται είναι ότι προοριζόταν εξαρχής για τη θέση της Ελένης Τσολάκη, η οποία παραμένει εκτεθειμένη από τους χειρισμούς που έγιναν εν αγνοία της (και εις βάρος της, για κάποιους).

Η εκπομπή της Ελένης Τσολάκη έριξε αυλαία χωρίς η παρουσιάστρια να μπορέσει να αποχαιρετήσει το κοινό της.

Στις τελευταίες της δηλώσεις που σχολιάστηκαν από τις περισσότερες εκπομπές, η ίδια ήταν πολύ προσεκτική στη διατύπωση των απαντήσεών της, τονίζοντας ότι, έχοντας βρεθεί στη δυσμενή θέση της Ελένης Τσολάκη, οφείλει να είναι «σοβαρή» και «προσεκτική»: «Ξέρω πόσο δυσάρεστη μπορεί να είναι μια τέτοιου είδους κατάσταση» ανέφερε.

«Είμαι στη διάθεση του σταθμού για να κάνω τα πράγματα τα οποία θα μου αναθέσουν, που έχουν να κάνουν με την πρότερη εμπειρία μου στην τηλεόραση» πρόσθεσε η Κατερίνα Καραβάτου.