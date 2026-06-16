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Για τους περισσότερους οδηγούς, ο τεχνικός έλεγχος στο ΚΤΕΟ συνδέεται κυρίως με την κατάσταση του κινητήρα, των φρένων, των ελαστικών και των υπόλοιπων μηχανικών μερών του αυτοκινήτου. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένα όχημα μπορεί να μην περάσει επιτυχώς τον έλεγχο εξαιτίας μιας φαινομενικά μικρής παράλειψης, η οποία οδηγεί σε υποχρεωτικό επανέλεγχο.

Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος αποτελεί υποχρέωση για όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν στο ελληνικό οδικό δίκτυο και έχει ως βασικό σκοπό τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας, αλλά και τον έλεγχο της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.

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Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξετάζονται κρίσιμα συστήματα του αυτοκινήτου, όπως το σύστημα πέδησης, τα φώτα, η ανάρτηση, το σύστημα διεύθυνσης και οι εκπομπές ρύπων. Για τα επιβατικά ΙΧ, ο πρώτος έλεγχος πραγματοποιείται τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη ταξινόμηση και στη συνέχεια επαναλαμβάνεται ανά διετία.

Παράλληλα, η εκπρόθεσμη προσέλευση στο ΚΤΕΟ συνοδεύεται από οικονομικές και διοικητικές κυρώσεις, γεγονός που καθιστά τον έλεγχο απαραίτητη υποχρέωση για κάθε ιδιοκτήτη οχήματος.

Δεν ελέγχεται μόνο η μηχανική κατάσταση

Αυτό που πολλοί οδηγοί αγνοούν είναι ότι ο έλεγχος δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου. Οι ελεγκτές εξετάζουν επίσης αν το όχημα διαθέτει τον υποχρεωτικό εξοπλισμό που προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Η έλλειψη κάποιου από τα προβλεπόμενα αντικείμενα ή η ύπαρξη εξοπλισμού που δεν πληροί τις προδιαγραφές μπορεί να καταγραφεί ως σοβαρή έλλειψη, με αποτέλεσμα την έκδοση δελτίου περιορισμένης ισχύος και την υποχρέωση επανελέγχου.

Το προειδοποιητικό τρίγωνο παραμένει απαραίτητο

Ανάμεσα στα βασικά στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν στο αυτοκίνητο βρίσκεται το προειδοποιητικό τρίγωνο.

Πρόκειται για εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ακινητοποίησης του οχήματος λόγω βλάβης ή ατυχήματος και έχει στόχο να προειδοποιεί εγκαίρως τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου για την ύπαρξη κινδύνου, μειώνοντας τις πιθανότητες πρόκλησης νέου ατυχήματος.

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Υποχρεωτικό και το φαρμακείο

Εξίσου σημαντική είναι η ύπαρξη φαρμακείου πρώτων βοηθειών μέσα στο όχημα.

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι όλα τα αυτοκίνητα, καθώς και οι τρίτροχες μοτοσυκλέτες, πρέπει να διαθέτουν φαρμακείο με συγκεκριμένο περιεχόμενο, κατάλληλο για την αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης.

Μάλιστα, από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα τεθούν σε ισχύ νέες προδιαγραφές, καθώς πρόσφατη υπουργική απόφαση αναμορφώνει πλήρως το περιεχόμενο του φαρμακείου αυτοκινήτου, εναρμονίζοντάς το με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

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Με βάση το νέο πλαίσιο, το φαρμακείο θα πρέπει να περιλαμβάνει συνολικά 16 διαφορετικά είδη, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 13164/2022 ή αντίστοιχο πρότυπο ISO.

Παράλληλα, οι οδηγοί θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά το περιεχόμενό του, αντικαθιστώντας υλικά που έχουν λήξει, φθαρεί ή χρησιμοποιηθεί.

Απαραίτητος και ο πυροσβεστήρας

Υποχρεωτικός παραμένει και ο πυροσβεστήρας, ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

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Σύμφωνα με τη νομοθεσία, πρέπει να είναι τύπου Ι, ξηράς κόνεως και κατάλληλος για πυρκαγιές κατηγορίας Α, Β και C, δηλαδή για στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα.

Τι συμβαίνει αν λείπει ο εξοπλισμός

Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι το όχημα δεν διαθέτει τον προβλεπόμενο εξοπλισμό ή ότι κάποια από τα υποχρεωτικά είδη δεν πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές, καταγράφεται σοβαρή έλλειψη.

Σε αυτή την περίπτωση εκδίδεται δελτίο ΚΤΕΟ περιορισμένης ισχύος διάρκειας 30 ημερών και ο ιδιοκτήτης καλείται να αποκαταστήσει τις ελλείψεις και να επιστρέψει για επανέλεγχο.

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Εφόσον αυτό δεν συμβεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το όχημα δεν θεωρείται ότι πληροί τις προϋποθέσεις για νόμιμη κυκλοφορία στους δρόμους.

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