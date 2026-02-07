Αλλάζει ριζικά ο τρόπος έκδοσης της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Με το νέο νομοσχέδιο, καταργείται η δυνατότητα έκδοσης της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων από τα συνεργεία, καθώς οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να απευθύνονται αποκλειστικά σε Ιδιωτικά ή Δημόσια ΚΤΕΟ, σε ετήσια βάση, με το κόστος να διαμορώνεται στα 10-12 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε όχημα, μετά το πρώτο έτος κυκλοφορίας του, οφείλει να διαθέτει ετήσια Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων. Μέχρι σήμερα, η έκδοσή της μπορούσε να πραγματοποιηθεί και κατά τη διάρκεια του ετήσιου τεχνικού ελέγχου στο συνεργείο συντήρησης, δυνατότητα που πλέον καταργείται.

Πίσω από αυτή την αλλαγή βρίσκεται το σκεπτικό του αυστηρότερου ελέγχου των εκπομπών ρύπων, καθώς και της καταγραφής των διανυθέντων χιλιομέτρων, με στόχο την προστασία των καταναλωτών από το φαινόμενο της παραποίησης του οδομέτρου («γυρισμένα» χιλιόμετρα).

Τι αναφέρει το νομοσχέδιο

Πιο συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορώνμε τίτλο: «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Μεταφορών: Τεχνικός Έλεγχος – Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων, Συγκοινωνιακοί Φορείς, Επιβατικές – Οδικές – Εμπορευματικές Μεταφορές, Ηλεκτροκίνηση, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και άλλες διατάξεις» που τέθηκε χθες προς Δημόσια Διαβούλευση, το άρθρο 7 αναγράφει ότι:

«Χορήγηση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων – Αντικατάσταση παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2052/1992

Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2052/1992 (Α’ 94), περί καθιέρωσης ειδικού ελέγχου καυσαερίων κυκλοφορούντων οχημάτων αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) χορηγείται σε κάθε όχημα, εφόσον αυτό ανταποκρίνεται στα κριτήρια ελέγχου, όπως αυτά καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 από τα δημόσια και ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) της χώρας.

Για τον ειδικό έλεγχο καυσαερίων που πραγματοποιείται σε δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. καταβάλλεται το ειδικό τέλος, που καθορίζεται με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1350/1983 (Α΄ 55), για τον έλεγχο ενός μόνο συστήματος του οχήματος, ήτοι το ένα τέταρτο (1/4) του ειδικού τέλους για έναν πλήρη περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήματος, ανάλογα με την κατηγορία αυτού. Οι Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων που έχουν εκδοθεί από συνεργεία επισκευής οχημάτων ή κέντρα ελέγχου μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος, δυνάμει της καταργούμενης νομοθεσίας, διατηρούν την ισχύ τους μέχρι τη λήξη τους»

Το πρόστιμο για έλλειψη Κ.Ε.Κ.

Υπενθυμίζεται ότι η έλλειψη Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) τιμωρείται με πρόστιμο που κυμαίνεται από 30 έως 350 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση της παράβασης.

Συγκεκριμένα:

Πρόστιμο 30 ευρώ επιβάλλεται όταν η Κ.Ε.Κ. έχει εκδοθεί, αλλά ο οδηγός δεν την έχει μαζί του.

επιβάλλεται όταν η Κ.Ε.Κ. έχει εκδοθεί, αλλά ο οδηγός δεν την έχει μαζί του. Πρόστιμο 50 ευρώ ισχύει όταν δεν έχει εκδοθεί Κ.Ε.Κ., αλλά το όχημα βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων ορίων κατά τον έλεγχο.

ισχύει όταν δεν έχει εκδοθεί Κ.Ε.Κ., αλλά το όχημα βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων ορίων κατά τον έλεγχο. Σε περίπτωση που το όχημα δεν πληροί τα όρια εκπομπών, το πρόστιμο ανέρχεται σε 350 ευρώ.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση προβλέπεται επιπλέον αφαίρεση της άδειας οδήγησης έως και για 70 ημέρες, καθώς και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, μέχρι ο παραβάτης να προβεί στις απαραίτητες τεχνικές διορθώσεις.