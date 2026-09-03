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Έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παρουσίασε χθες στη Θεσσαλονίκη μέρος του προγράμματος του, ασκεί με δήλωση του ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο Μεσσήνιος πολιτικός σημειώνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας «ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό “πρόγραμμα”, αλλά κανένα όραμα» και τονίζει ότι «επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του» καθώς «πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014 , με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε».

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«Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Τσίπρας. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές…», καταλήγει στη δήλωση του ο Αντώνης Σαμαράς.

Ολόκληρη η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού:

“Ο κ. Τσίπρας επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του. Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014 , με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε.

Αντιστρόφως, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει. Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό “πρόγραμμα”, αλλά κανένα όραμα. Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Τσίπρας. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές…”