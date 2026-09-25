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Ο Αλέξης Παππάς αναφέρθηκε στην πιθανότητα να κατέβει στην πολιτική και να υποστηρίξει το πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά.

Μιλώντας στις κάμερες του «Happy Day», ο επιχειρηματίας, πρώην παίκτης του Survivor και του The Bachelor Αλέξης Παππάς, δηλώνει έτοιμος να κατέβει στον πολιτικό στίβο στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού στις επόμενες εκλογές, εφόσον εκείνος αποφασίσει να δημιουργήσει κόμμα.

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«Έχουμε μια φιλική σχέση με τον κ. Σαμαρά εδώ και πολλά χρόνια. Ο λόγος που με βλέπεις να κατεβαίνω από το κτίριο των γραφείων του είναι γιατί ακριβώς είχαμε να πούμε πάρα πολλά κοινωνικά θέματα. Ταυτιστήκαμε σε πάρα πολλά σημεία. Αν ο ίδιος αποφασίσει να κάνει κόμμα, τότε σίγουρα θα είμαι στο πλευρό του» δήλωσε ο Αλέξης Παππάς.

Συνεχίζοντας εξήγησε ότι ο λόγος που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, ήταν ότι πάντα υπήρχε στο μυαλό του το κομμάτι των κοινωνικών προβλημάτων, αλλά και ότι δεν υπάρχει άξια εκπροσώπηση των Βορειοηπειρωτών.

«Πάντα γρατζουνούσε η πολιτική το μυαλό μου, για τα θέματα τα κοινωνικά, τα θέματα που βιώνουμε καθημερινά. Επίσης ένα άλλο στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία άξια εκπροσώπηση των Βορειοηπειρωτών. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκόβω και ξεχωρίζω τις Βορειοηπειρώτες από τους υπόλοιπους Έλληνες», ανέφερε στο Happy Day.