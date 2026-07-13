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Οι αρχικές εκτιμήσεις των αρχών αποδίδουν τη φωτιά σε βραχυκύκλωμα κλιματιστικού, ενώ η εξάπλωσή της ήταν ραγδαία λόγω των εύφλεκτων υλικών στην οροφή.

Οι θαμώνες εγκλωβίστηκαν στον χώρο καθώς οι έξοδοι κινδύνου ήταν φραγμένες από αντικείμενα, με αποτέλεσμα πολλοί να χάσουν τη ζωή τους προσπαθώντας να διαφύγουν προς τις τουαλέτες.

Οι διασώστες εντόπισαν τα περισσότερα θύματα στο πίσω μέρος του καταστήματος, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή φροντίδας.

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Η σφοδρή φωτιά που ξέσπασε σε παμπ στην Μπανγκόκ, την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, στοίχισε τη ζωή σε 27 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι τη Δευτέρα, καθώς οι φραγμένες έξοδοι κινδύνου εμπόδισαν τους θαμώνες —που πνίγονταν από τους καπνούς— να διαφύγουν από τον φλεγόμενο χώρο.

Σε βίντεο από το περιστατικό, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκε από το πρακτορείο Reuters, διακρίνεται πυκνός καπνός να βγαίνει από την παμπ, προτού μια ισχυρή οριζόντια φλόγα εκτιναχθεί από την είσοδο, την ώρα που έντρομοι θαμώνες τρέπονταν σε φυγή γύρω στα μεσάνυχτα της Κυριακής

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«Έχουμε ανασύρει 27 σορούς, ενώ άλλα άτομα διακομίζονται στο νοσοκομείο», δήλωσε ο Πρωθυπουργός, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, ο οποίος επισκέφθηκε τον χώρο νωρίς τη Δευτέρα.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

At least 27 people have been killed in a fire at a pub in Bangkok in one of the deadliest such incidents in the tourism hub in recent years https://t.co/3STrHP3k5v pic.twitter.com/VkvzWFpVb1 July 12, 2026

Άλλα 63 άτομα τραυματίστηκαν —τα 22 σοβαρά— στην φωτιά που ξέσπασε στην παμπ «Rong Beer Na Lat Phrao» και νοσηλεύονται, όπως είπε ο διευθυντής του Τμήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών της Διοίκησης της Μητροπολιτικής Περιοχής της Μπανγκόκ.

Η παμπ βρίσκεται σε πολυσύχναστη περιοχή του βόρειου τμήματος της Μπανγκόκ, η οποία εξυπηρετείται από τα αστικά σιδηροδρομικά δίκτυα, δίπλα σε δύο εμπορικά κέντρα και σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από κινηματογράφους, μεγάλα πάρκα και την υπαίθρια αγορά του Σαββατοκύριακου Τσατουτσάκ, η οποία είναι δημοφιλής στους ξένους τουρίστες.

Σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών, η αρχική εκτίμηση είναι ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό που ήταν εγκατεστημένο στην οροφή.

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Update on Fatal Bangkok Pub Fire, Started at Stage Say Witnesses, Most of the 27 Dead Found in Bathrooms, At Least 18 People Injured



A fire at Rong Beer Na Ladprao, a popular restaurant and pub on Lad Phrao Road in Bangkok’s Chatuchak district, has claimed at least 27 lives,… pic.twitter.com/fdVepMWknl — The Pattaya News Thailand (@The_PattayaNews) July 12, 2026

BANGKOK, THAILAND



🇹🇭 BREAKING – DEADLY BLAZE At least 27 killed after horror fire rips through Thai pub as dozens trapped inside toilets as crews battle inferno



July 12,2026



Horror footage shows revelers escaping from the flames that engulfed Rong Beer Na Lat Phrao in… pic.twitter.com/17IqijjIro — Sid (@Trending_Sid) July 13, 2026

Με βάση τις μαρτυρίες των επιζώντων, οι αρχές εκτιμούν ότι η φωτιά ξεκίνησε από το τμήμα της σκηνής στο μπροστινό μέρος της παμπ και εξαπλώθηκε ραγδαία, αναγκάζοντας πολλούς να τρέξουν προς το πίσω μέρος του χώρου, όπου βρίσκονται η κουζίνα και οι τουαλέτες.

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«Υπάρχουν δύο έξοδοι κινδύνου. Η μία βρίσκεται κοντά στην κουζίνα. Υπήρχαν κιβώτια με μπίρες που εμπόδιζαν τη διέλευση», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυβερνήτης της Μπανγκόκ, Τσαντσάρτ Σιτιπούντ, προσθέτοντας ότι ένα τραπέζι εμπόδιζε τη δεύτερη έξοδο κινδύνου, δυσχεραίνοντας την εκκένωση. «Πρέπει να περιμένουμε τους ειδικούς ερευνητές να εξετάσουν πιο προσεκτικά τον χώρο», πρόσθεσε.

Ο καπνός ήταν παντού

Ο 45χρονος πυροσβέστης Τσακρίτ Κονκόμ δήλωσε ότι έφτασε με το πρώτο πυροσβεστικό όχημα και είδε την παμπ «Rong Beer Na Lat Phrao» να φλέγεται, με πολλούς θαμώνες εγκλωβισμένους στο εσωτερικό της, αρκετοί εκ των οποίων προσπαθούσαν να διαφύγουν από το πίσω μέρος του καταστήματος. Τα ελάχιστα άτομα που έβγαιναν από την μπροστινή είσοδο έφεραν εγκαύματα.

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Kebakaran di sebuah pub di dekat Jalan Lat Phrao di Distrik Chatuchak di Bangkok menewaskan 27 orang dan melukai lebih dari 10 lainnya pada Minggu (12/7) malam, lapor media Thailand https://t.co/XpcrsyjglO pic.twitter.com/ADU5mf4xUG — Xinhua Indonesia (@XHIndonesia) July 13, 2026

«Ο καπνός ήταν παντού», είπε. «Οι περισσότεροι επιζώντες ασφυκτιούσαν από τον καπνό».

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Πλάνα από κάμερα που έφερε διασώστης, τα οποία είδε το πρακτορείο Reuters, έδειχναν πυροσβέστες με μάσκες οξυγόνου να κινούνται μέσα στα σκοτεινά απομεινάρια της παμπ, κρατώντας φακούς, καθώς αναζητούσαν επιζώντες και θύματα.

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Διακρίνονται αρκετά θύματα πεσμένα μπρούμυτα στο δάπεδο, κοντά στις τουαλέτες της παμπ, την ώρα που διασώστες μεταφέρουν φορεία στον χώρο. Το βίντεο δείχνει επίσης αυτό που φαίνεται να είναι η κεντρική αίθουσα του καταστήματος, η οποία έχει υποστεί ζημιές από τη φωτιά, με τα τραπέζια και τα σκαμπό του μπαρ να είναι ακόμη ορατά.

«Στείλαμε ομάδα έρευνας και διάσωσης και διαπιστώσαμε ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στις τουαλέτες. Οι περισσότεροι προσπαθούσαν να διαφύγουν προς το πίσω μέρος, επειδή έβλεπαν ότι οι φλόγες βρίσκονταν στο μπροστινό τμήμα», δήλωσε ο πυροσβέστης.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης παρέμεναν στο σημείο, καθώς οι σοροί ετοιμάζονταν για τη μεταφορά τους και οι ιατροδικαστικές ομάδες συνέλεγαν στοιχεία για την ταυτοποίηση των θυμάτων.

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Αριθμημένα πτώματα κείτονταν σε δύο σειρές περιμένοντας την απομάκρυνσή τους, περιτριγυρισμένα από μεγάλο αριθμό διασωστών.

Οι πυροσβέστες στέκονταν κοντά στην είσοδο της παμπ, με την πρόσοψή της καμένη και μαυρισμένη από τη φωτιά.

Τις ώρες μετά την πυρκαγιά, η Σουκάνια Γουονγκογονγκάι περίμενε έξω από την παμπ, ψάχνοντας για έναν φίλο της που αγνοείται.

Οι επιζώντες της είχαν πει για το χάος που είχε επικρατήσει μέσα.

«Ο φίλος μου, που τραγουδούσε στη σκηνή, είπε ότι στην αρχή παρατήρησαν τη μυρωδιά κάποιου πράγματος που έκαιγε, και λίγο αφότου είδαν ότι η οροφή είχε πάρει φωτιά», είπε η 32χρονη. «Μερικοί άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας των (συντριμμιών) από την οροφή, επειδή φαίνεται ότι η οροφή ήταν κατασκευασμένη από αφρώδες υλικό για να απορροφά τον ήχο».