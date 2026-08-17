Η επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς στο νησί της Σαλαμίνας – Άποψη από drone μιας καμένης έκτασης μετά από πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια, στο νησί της Σαλαμίνας, 17 Αυγούστου 2026. REUTERS/Στέλιος Μισίνας

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Η καταγραφή των εικόνων από το πρακτορείο Reuters, 24 ώρες μετά το πέρασμα της πυρκαγιάς από την Σαλαμίνα, αποκαλύπτει μία εικόνα αποκαρδιωτική για το μικρό νησί, καθώς ένα μεγάλο κομμάτι του δάσους χάθηκε.

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Η επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς στο νησί της Σαλαμίνας – Άποψη από drone μιας καμένης έκτασης μετά από πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια, στο νησί της Σαλαμίνας, 17 Αυγούστου 2026. REUTERS/Στέλιος Μισίνας

Σπίτια στην περιοχή Περιστέρια, εκεί όπου έχασαν τη ζωή τους δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι (ανδρόγυνο), κάηκαν ολοσχερώς και εκ των υστέρων μοιάζει αναπόφευκτο αυτό που συνέβη εν προκειμένω, αφού οι συγκεκριμένες κατοικίες είχαν χτιστεί μέσα στα πεύκα.

Η επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς στο νησί της Σαλαμίνας – Άποψη από drone μιας καμένης έκτασης μετά από πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια, στο νησί της Σαλαμίνας, 17 Αυγούστου 2026. REUTERS/Στέλιος Μισίνας

Η θάλασσα βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση, όμως ήταν προφανώς εξαιρετικά δύσκολο να απομακρυνθούν οι άνθρωποι που χάθηκαν, όπως και οι 9 εγκαυματίες – εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς στο νησί της Σαλαμίνας – Άποψη από drone μιας κατοικίας που κάηκε ολοσχερώς σε καμένη έκταση μετά από πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια, στο νησί της Σαλαμίνας, 17 Αυγούστου 2026. REUTERS/Στέλιος Μισίνας

Η προσοχή των Αρχών στρέφεται (και) στη μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, η οποία κάνει λόγο για μαύρο ΙΧ που πέρασε ακριβώς από το σημείο όπου λίγο αργότερα είδε φλόγες, με ένα εκ των επιβατών να πετάει κάτι άσπρο προς τα δένδρα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά…

Η επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς στο νησί της Σαλαμίνας – Άποψη από drone μιας κατοικίας που κάηκε ολοσχερώς σε καμένη έκταση μετά από πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια, στο νησί της Σαλαμίνας, 17 Αυγούστου 2026. REUTERS/Στέλιος Μισίνας

Η επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς στο νησί της Σαλαμίνας – Άποψη από drone μιας κατοικίας που κάηκε ολοσχερώς σε καμένη έκταση μετά από πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια, στο νησί της Σαλαμίνας, 17 Αυγούστου 2026. REUTERS/Στέλιος Μισίνας

Οι συνέπειες της πυρκαγιάς στο νησί της Σαλαμίνας – Μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αναζητούν άτομα που χρειάζονται πρώτες βοήθειες μετά από την πυρκαγιά στην περιοχή της Περιστερίας, στο νησί της Σαλαμίνας, 17 Αυγούστου 2026. REUTERS/Στέλιος Μισίνας

Ένας πυροσβέστης περπατά ανάμεσα στα ερείπια ενός καμένου σπιτιού μετά από την πυρκαγιά στην περιοχή της Περιστερίας, στο νησί της Σαλαμίνας, στις 17 Αυγούστου 2026. REUTERS/Στέλιος Μισίνας

Πυρκαγιά στη Σαλαμίνα / Επόμενη ημέρα. Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)