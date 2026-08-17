Η καταγραφή των εικόνων από το πρακτορείο Reuters, 24 ώρες μετά το πέρασμα της πυρκαγιάς από την Σαλαμίνα, αποκαλύπτει μία εικόνα αποκαρδιωτική για το μικρό νησί, καθώς ένα μεγάλο κομμάτι του δάσους χάθηκε.
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Σπίτια στην περιοχή Περιστέρια, εκεί όπου έχασαν τη ζωή τους δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι (ανδρόγυνο), κάηκαν ολοσχερώς και εκ των υστέρων μοιάζει αναπόφευκτο αυτό που συνέβη εν προκειμένω, αφού οι συγκεκριμένες κατοικίες είχαν χτιστεί μέσα στα πεύκα.
Η θάλασσα βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση, όμως ήταν προφανώς εξαιρετικά δύσκολο να απομακρυνθούν οι άνθρωποι που χάθηκαν, όπως και οι 9 εγκαυματίες – εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
Η προσοχή των Αρχών στρέφεται (και) στη μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, η οποία κάνει λόγο για μαύρο ΙΧ που πέρασε ακριβώς από το σημείο όπου λίγο αργότερα είδε φλόγες, με ένα εκ των επιβατών να πετάει κάτι άσπρο προς τα δένδρα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά…
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Η καταγραφή των εικόνων από το πρακτορείο Reuters, 24 ώρες μετά το πέρασμα της πυρκαγιάς από την Σαλαμίνα, αποκαλύπτει μία εικόνα αποκαρδιωτική για το μικρό νησί, καθώς ένα μεγάλο κομμάτι του δάσους χάθηκε.
Σπίτια στην περιοχή Περιστέρια, εκεί όπου έχασαν τη ζωή τους δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι (ανδρόγυνο), κάηκαν ολοσχερώς και εκ των υστέρων μοιάζει αναπόφευκτο αυτό που συνέβη εν προκειμένω, αφού οι συγκεκριμένες κατοικίες είχαν χτιστεί μέσα στα πεύκα.
Η θάλασσα βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση, όμως ήταν προφανώς εξαιρετικά δύσκολο να απομακρυνθούν οι άνθρωποι που χάθηκαν, όπως και οι 9 εγκαυματίες - εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
Η προσοχή των Αρχών στρέφεται (και) στη μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, η οποία κάνει λόγο για μαύρο ΙΧ που πέρασε ακριβώς από το σημείο όπου λίγο αργότερα είδε φλόγες, με ένα εκ των επιβατών να πετάει κάτι άσπρο προς τα δένδρα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά...