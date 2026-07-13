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Πολύ υψηλός (επιπέδου 4) είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο Κιλκίς και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Δευτέρα.

Υψηλός κίνδυνος (επιπέδου 3) υπάρχει σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

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⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Δευτέρα 13/07



🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:



📍 #Κιλκίς



📍 περιοχές #Θεσσαλονίκης



🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας



ℹ️ https://t.co/qBoE12eUta pic.twitter.com/2gk5D9Biyw — Civil Protection GR (@CivPro_GR) July 12, 2026

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.