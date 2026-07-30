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Βαθιά είναι η συγκίνηση στο Ρέθυμνο για τον θάνατο του πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς, δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Η απώλειά του έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Μέσα σε κλίμα οδύνης τελείται στο Γερακάρι η εξόδιος ακολουθία του 58χρονου πυροσβέστη, που έπεσε εν ώρα υπηρεσίας, προσπαθώντας να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και τον φυσικό πλούτο της περιοχής. Το φέρετρό του είναι καλυμμένο με την ελληνική σημαία, ως ένδειξη τιμής για την προσφορά του.

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Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Περιβόλια Ρεθύμνου, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν για να του πουν το τελευταίο αντίο.

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Το «παρών» στην τελετή έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησαν οι Γιάννης Κεφαλογιάννης και Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

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Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, ο Μανώλης Στρατιδάκης είχε υπηρετήσει και ως πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού του, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα μέσα από την κοινωνική και εθελοντική του προσφορά.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, στον Φουρφουρά Αμαρίου, πραγματοποιήθηκε και η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του τον αποχαιρέτησαν με βαθιά συγκίνηση, καθώς και εκείνος έχασε τη ζωή του στην ίδια καταστροφική πυρκαγιά.

Οι δύο πυροσβέστες παρέμειναν στην πρώτη γραμμή της επιχείρησης μέχρι την τελευταία στιγμή. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, εγκλωβίστηκαν όταν οι φλόγες τους περικύκλωσαν στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, χάνοντας τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.