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Τα βίντεο αποκάλυψαν ότι οι φαλαινοκαρχαρίες χρησιμοποιούν ποικίλες τεχνικές αναζήτησης τροφής κάτω από την επιφάνεια, τις οποίες δεν είχαν παρατηρήσει προηγουμένως οι επιστήμονες.

Η μελέτη κατέγραψε συνολικά τριάντα έξι διαφορετικές συμπεριφορές, εκ των οποίων οι δώδεκα αφορούν τη διατροφή και οι έξι είναι εντελώς νέες.

Η ικανότητα των φαλαινοκαρχαριών να προσαρμόζουν τις διατροφικές τους τεχνικές ίσως εξηγεί την επιβίωσή τους σε περιβάλλοντα με περιορισμένα θρεπτικά συστατικά.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Marine Biology, προσφέρουν μια σπάνια οπτική για τη δραστηριότητα των γιγάντιων ψαριών στους ωκεανούς.

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Οι φαλαινοκαρχαρίες μπορεί να είναι τα μεγαλύτερα ψάρια των ωκεανών, όμως οι συνήθειές τους όσον αφορά τη διατροφή τους παρέμεναν για χρόνια ένα μυστήριο. Τώρα, νέα πλάνα από κάμερες τοποθετημένες πάνω σε αυτούς τους γιγάντιους αλλά ήρεμους οργανισμούς κατέγραψαν κάτι που οι επιστήμονες σπάνια έχουν την ευκαιρία να δουν: τους φαλαινοκαρχαρίες να αναζητούν τροφή σε μεγάλα βάθη.

Τα βίντεο αποκαλύπτουν ότι οι φαλαινοκαρχαρίες (Rhincodon typus) περνούν πολύ περισσότερο χρόνο τρεφόμενοι κάτω από την επιφάνεια του νερού απ’ ό,τι θεωρούσαν οι επιστήμονες, ενώ χρησιμοποιούν μια εντυπωσιακή ποικιλία τεχνικών αναζήτησης τροφής που δεν είχε καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν.

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Στα πλάνα φαίνονται οι φαλαινοκαρχαρίες να φιλτράρουν την τροφή τους καθώς κινούνται σε ανοιχτά νερά, να γλιστρούν προς τα βάθη ενώ τρέφονται κατά τη διάρκεια των καταδύσεών τους, να επιστρέφουν προς την επιφάνεια με το στόμα τους ακόμη ανοιχτό και να κινούνται λίγο πάνω από τον πυθμένα της θάλασσας για να τραφούν.

Η αργή και σταθερή αναζήτηση τροφής κάτω από το νερό αποδείχθηκε μία από τις πιο συχνές δραστηριότητες αυτών των τεράστιων ψαριών.

Ο Φίλιπ Μότα, ομότιμος καθηγητής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι τα βίντεο παρέχουν «πολύτιμες» νέες πληροφορίες σχετικά με τη μεταβλητότητα των συμπεριφορών διατροφής των φαλαινοκαρχαριών, οι οποίες μέχρι σήμερα είχαν καταγραφεί ελάχιστα.

Οι κάμερες αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο τρέφονται οι φαλαινοκαρχαρίες

Πριν από αυτή τη μελέτη, οι φαλαινοκαρχαρίες είχαν μελετηθεί από σκάφη, αεροπλάνα αλλά και από δύτες που κολυμπούσαν δίπλα τους. Ωστόσο, όλες αυτές οι μέθοδοι είχαν ένα σημαντικό μειονέκτημα: μπορούσαν να παρακολουθήσουν τα ζώα μόνο όταν βρίσκονταν κοντά στην επιφάνεια.

Προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι οι φαλαινοκαρχαρίες περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους αναζητώντας τροφή σε βάθη που δεν είναι ορατά στους ανθρώπους. Σε μελέτη του 2020, οι επιστήμονες εκτίμησαν ότι οι φαλαινοκαρχαρίες μπορεί να αναζητούν τροφή σε αυτά τα βάθη έως και το 20% της ημέρας τους, ενώ τρέφονται στην επιφάνεια για λιγότερο από το 1% του χρόνου τους.

Στη νέα έρευνα, οι επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερες απευθείας πάνω στους φαλαινοκαρχαρίες, προσφέροντας μια σπάνια «οπτική από τα μάτια του καρχαρία» κάτω από τα κύματα.

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Οι ερευνητές τοποθέτησαν ειδικές κάμερες σε 10 φαλαινοκαρχαρίες στον ύφαλο Νινγκαλού της Δυτικής Αυστραλίας και συγκέντρωσαν περισσότερες από 22 ώρες βίντεο από την οπτική γωνία των ίδιων των ζώων.

Συνδύασαν αυτά τα πλάνα με την ανάλυση 106 προηγούμενων επιστημονικών μελετών, δημιουργώντας τον πιο ολοκληρωμένο κατάλογο συμπεριφορών φαλαινοκαρχαριών που έχει υπάρξει μέχρι σήμερα.

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Συνολικά, κατέγραψαν 36 διαφορετικές συμπεριφορές. Από αυτές, οι 12 σχετίζονταν με τη διατροφή και έξι δεν είχαν καταγραφεί ποτέ ξανά. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στις 21 Ιουλίου στο επιστημονικό περιοδικό Marine Biology.

Οι φαλαινοκαρχαρίες μπορούν να φτάσουν σε μήκος τα 18 μέτρα. Παρ’ όλα αυτά, αυτά τα τεράστια ψάρια επιβιώνουν τρεφόμενα με εξαιρετικά μικρούς οργανισμούς, όπως κριλ, αυγά ψαριών και πλαγκτόν, σε τροπικά νερά που είναι γνωστά για τη χαμηλή περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά συστατικά.

Η ικανότητά τους να αλλάζουν μεταξύ πολλών διαφορετικών τεχνικών διατροφής ίσως εξηγεί το μακροχρόνιο επιστημονικό ερώτημα για το πώς ένα τόσο μεγάλο είδος μπορεί να επιβιώνει σε περιβάλλοντα όπου η τροφή είναι περιορισμένη.

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Ωστόσο, ακόμη και με αυτή τη μοναδική «ματιά» από τις κάμερες, οι επιστήμονες κατέγραψαν μόνο ένα μέρος της συνολικής εικόνας. Οι φαλαινοκαρχαρίες είναι γνωστό ότι καταδύονται σε βάθη εκατοντάδων μέτρων, όπου το φως του ήλιου εξαφανίζεται και οι συμβατικές κάμερες δεν μπορούν πλέον να καταγράψουν τη συμπεριφορά τους.

«Οι σημαντικότερες νέες ανακαλύψεις μπορεί να αφορούν το τι κάνουν αυτοί οι ήρεμοι γίγαντες όταν πραγματοποιούν πραγματικά βαθιές καταδύσεις», δήλωσε ο Μότα.

Με πληροφορίες από το Livescience / Phys / Aims

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