Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου έκρινε ομόφωνα ένοχο τον 55χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία της Σκοτσέζας Τζιν Χάνλον, η οποία σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2009.

Το δικαστήριο αναγνώρισε στον δράστη το ελαφρυντικό του μειωμένου καταλογισμού και του επέβαλε ποινή κάθειρξης δέκα ετών.

Η έφεση του κατηγορουμένου έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τον όρο της μηνιαίας παρακολούθησής του στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Η κλινική οφείλει να αποστέλλει τακτικές ψυχιατρικές εκθέσεις στην Εισαγγελία Λασιθίου σχετικά με την πορεία και την κατάσταση του καταδικασθέντος.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ομόφωνα ένοχος, με μειωμένο καταλογισμό, κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου – μετά από τρεις ώρες διάσκεψης – o 55χρονος (σήμερα) κατηγορούμενος για την δολοφονία, τον Μάρτιο του 2009, της Σκοτσέζας Τζιν Χάνλον, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί τότε να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Το ΜΟΔ Λασιθίου αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να επιβληθεί στον κατηγορούμενο ποινή κάθειρξης 10 ετών. Μειοψήφησαν οι τακτικοί δικαστές που είχαν την άποψη ότι έπρεπε να επιβληθεί ποινή κάθειρξης 8 ετών.



Advertisement

Advertisement

Το Δικαστήριο συντάχθηκε με την πρόταση της Εισαγγελέως η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τον όρο της παρακολούθησής του, μια φορά τον μήνα, στην Ψυχιατρική κλινική του ΠαΓΝΗ.

Όπως αποφασίστηκε, κάθε μήνα θα συντάσσεται ψυχιατρική έκθεση για τον 55χρονο, η οποία και θα αποστέλλεται, με επιμέλεια της κλινικής, στην Εισαγγελία Λασιθίου.

Στο άκουσμα της απόφασης του Δικαστηρίου, τα παιδιά της άτυχης γυναίκας ξέσπασαν σε κλάματα και άρχισαν να αγκαλιάζονται μεταξύ τους, αλλά και με τον δικηγόρο της οικογένειας και τον ιδιώτη ερευνητή που συνέβαλλε καθοριστικά στην εξέλιξη της υπόθεσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ένα από τα αδέρφια κρατούσε στα χέρια του ένα λούτρινο ζωάκι, που ανήκε στην μητέρα του!

«Ηρθε η ώρα για τη δικαίωση της Χάνλον, 17 χρόνια μετά»

Νωρίτερα η Εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή του κατηγορούμενου, τονίζοντας ότι «ήρθε η ώρα για τη δικαίωση της Χάνλον, 17 χρόνια μετά», εκφράζοντας τη βεβαιότητά της ότι από το σύνολο της δικογραφίας και κυρίως από την απολογία του προέκυπτε πως ήταν ο δράστης της ανθρωποκτονίας.

Η εισαγγελική λειτουργός είχε χαρακτηρίσει την υπόθεση «περίεργη», επισημαίνοντας ότι μόνο το γεγονός πως έφθασε στο ακροατήριο 17 χρόνια μετά τον θάνατο της άτυχης γυναίκας καταδεικνύει την ιδιαιτερότητά της.



Παράλληλα είχε αναφερθεί εκτενώς στη σχέση των δύο και στο ψυχιατρικό ιστορικό του κατηγορούμενου, υποστηρίζοντας ότι είχε διακόψει τη φαρμακευτική του αγωγή και ότι η απόρριψη από τη Χάνλον τον οδήγησε σε εμμονική συμπεριφορά και τελικά στην εγκληματική πράξη.

Advertisement

Στην αγόρευσή του, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Απόστολος Ξυριτάκης, είχε ζητήσει επίσης την καταδίκη του 55χρονου, τονίζοντας ότι, παρά το γεγονός πως δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο τρόπος τέλεσης του εγκλήματος λόγω της κατάστασης στην οποία βρέθηκε η σορός, τα στοιχεία της δικογραφίας, οι καταθέσεις και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη συνθέτουν μια σαφή εικόνα για την υπόθεση.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορος του κατηγορουμένου Γιώργος Αθάνατος είχε ζητήσει την απαλλαγή του εντολέα του, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να θεμελιώνουν την ενοχή του πέραν πάσης αμφιβολίας. Είχε κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην έρευνα των αρχών, ενώ είχε υποστηρίξει ότι η εισαγγελική πρόταση βασίστηκε σε υποθέσεις και όχι σε αδιάσειστες αποδείξεις.

Πηγή: Cretalive News

Advertisement