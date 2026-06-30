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Μια διαμάχη για μία απλήρωτη πίτσα κατέληξε σε τραγωδία στην πόλη Ρέτζο Εμίλια της Εμίλια-Ρομάνια, στην Ιταλία. Στην πιτσαρία «Yoghi» στην οδό Via Gran Sasso d’Italia, ο ιδιοκτήτης – ένας άνδρας περίπου 60 ετών – δολοφονήθηκε από πελάτη με πολλαπλές μαχαιριές, λίγο μετά τις 10:30 το βράδυ της Δευτέρας (29.06.2026). Το θύμα ήταν ο Ραφαέλε Στίπα, ο οποίος διατηρούσε το κατάστημα εδώ και περίπου είκοσι χρόνια.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης ήταν τακτικός πελάτης στη συγκεκριμένη πιτσαρία στην Ιταλία και απαίτησε να του δώσει μια δωρεάν πίτσα. Ο ιδιοκτήτης φέρεται να του απάντησε αρνητικά, λέγοντάς του: «Σου έχω ήδη κεράσει τρεις, τώρα φτάνει». Τότε ο δράστης τον μαχαίρωσε, τραυματίζοντας επίσης και την αδελφή του και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

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Η δολοφονία σημειώθηκε μπροστά στα μάτια αρκετών πελατών που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο κατάστημα, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο αν το μαχαίρι ανήκε στην πιτσαρία ή αν ο δράστης το είχε ήδη μαζί του.

Raffaele Stipa, titolare della pizzeria Yoghi di Reggio Emilia, è stato ucciso a coltellate da un cliente 43enne con precedenti per droga. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. Secondo le prime ricostruzioni l'omicida aveva un piccolo debito pregresso che si… pic.twitter.com/Fim64hGBoH June 30, 2026

Η σύλληψη του δράστη και το προφίλ του

Μετά την επίθεση, ο δολοφόνος τράπηκε σε φυγή, όμως οι κινήσεις του είχαν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας στο εσωτερικό της πιτσαρίας.

Οι εικόνες αυτές αποδείχθηκαν καθοριστικές για την αστυνομία, η οποία κατάφερε να τον ταυτοποιήσει και να τον συλλάβει κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως αποκαλύπτει η Gazzetta di Reggio, πρόκειται για τον 43χρονο Πελάτι, ιταλικής υπηκοότητας, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Από το πρωί, ένα βουβό πλήθος κατοίκων της περιοχής έχει συγκεντρωθεί έξω από την πιτσαρία για να τιμήσει τη μνήμη του ιδιοκτήτη της, τον οποίο αποκαλούν «υπέροχο άνθρωπο» αναφέρει η La Repubblica.